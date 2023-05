Tajemnicza zgoda na połączenie, które całkowicie zmienia układ sił

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już w kwietniu wydał zgodę na przejęcie przez spółkę CPK kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi. Informacji nie nagłośniono, skracając w ten sposób czas na wniesienie ewentualnych odwołań.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny (CPK) kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi. Decyzja formalnie została podjęta 26 kwietnia. Odwoływać można się od niej przez miesiąc – do 26 maja.

Przejęcie przez CPK spółki PPL całkowicie zmienia układ sił w sektorze i wzmacnia kapitałowo realizowaną przez rząd inwestycję.

Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca III kwartału tego roku.

Kto śledzi prace Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a my - dziennikarze ekonomiczni - robimy to dokładnie, ten wie, że UOKiK potrafi zasypać komunikatami o swoich działaniach i efektach kontroli. W skrócie – działa transparentnie.

Tym bardziej dziwi fakt, że o efektach kontroli tak bardzo medialnej sprawy - jaką jest koncentracja na rynku lotniczym w Polsce - nie informuje opinii publicznej szeroko.

Dokładnie 25 kwietnia w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zapytaliśmy prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego o to, jak przebiegają prace nad zbadaniem wpływu przejęcia spółki PPL przez CPK. Usłyszeliśmy wtedy, że efekty będą znane jeszcze w tym półroczu.

Cisza wokół tematu skłoniła nas jednak do przeczesania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej tego Urzędu. I okazało się, że 26 kwietnia 2023 roku UOKiK wydał zgodę na wchłonięcie przez Centralny Port Komunikacyjny Polskich Portów Lotniczych (numer decyzji: DKK-96/2023).

Zapytany ponownie 17 maja o tę sprawę Chróstny odmówił komentarza i skierował nas do biura prasowego urzędu.

CPK siada na kasie należącej teraz do portów lotniczych

Przypomnijmy, że CPK 4 kwietnia 2023 roku złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi.

W komunikacie UOKiK można było wtedy przeczytać, że „zgłoszona koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (CPK), wyłącznej kontroli nad Polskimi Portami Lotniczymi S.A. z siedzibą w Warszawie (PPL)”.

PPL jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych portów posiada udziały w spółkach nadzorujących ich działanie.

- Wnosimy ze sobą majątek warty zapewne z kilka miliardów złotych. To stanie się własnością CPK. To jest wartość trochę księgowa, która jest do wykorzystania również finansowo. Jednak nie jest to główny cel tego procesu. Projekt CPK jest znacznie więcej wart niż te nasze kilka miliardów. Głównie chodzi przy tej koncentracji o uwspólnienie pewnych działań, żeby dokonywać konsolidacji rynku lotniskowego w Polsce, żeby wesprzeć kompetencyjnie cały ten projekt – wyjaśnił w rozmowie z WNP.PL założenia tej koncentracji Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Prezesa Wojterę pod koniec kwietnia pytaliśmy, czy gigantyczny majątek PPL stanie się w sposób naturalny także zabezpieczeniem kredytów bankowych, które będzie trzeba zaciągnąć na potrzeby budowy lotniska CPK.

- Nie wiem, czy taki dokładnie jest na to plan. Model finansowy lotniska jest jeszcze konstruowany – odpowiada krótko.

Ostatnia prosta do połączenia dwóch państwowych spółek

Co ważne, spółka CPK poszukuje obecnie mniejszościowego, prywatnego udziałowca do lotniskowego komponentu CPK. Ten będzie musiał zainwestować i tak kilka miliardów złotych.

2 października 2022 roku w życie weszła ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

1 kwietnia 2023 roku Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze.

Ostatnim etapem realizacji założeń ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji spółki PPL do spółki CPK, co powinno się wydarzyć do końca III kwartału tego roku.

Zgoda UOKiK, o której piszemy, otwiera drogę do domknięcia tego procesu.

