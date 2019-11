Tajlandia przyspiesza rozwój kolei dużych prędkości

Po latach opóźnień wreszcie koleje dużych prędkości przyjeżdżają do Tajlandii. Jeden projekt jest w budowie, drugi zatwierdzony, a inne są rozważane.



W ciągu pięciu lat nowoczesne pociągi w całym kraju mają jeździć z prędkością 155 mil na godzinę (250 km/h). Oba obecnie realizowane projekty będą wykorzystywać chińską technologię HSR.



Chociaż Tajlandia odrzuciła chińskie pożyczki, projekty są uważane za część inicjatywy Belt and Road Initiative (BRI, Inicjatywa Pasa i Szlaku), planu, który ma na celu połączenie Chin z resztą Azji poprzez nową infrastrukturę transportową – informuje CNN.



Polska może brać przykład?

W Polsce w 2023 roku prędkość najszybszych pociągów dalekobieżnych na Centralnej Magistrali Kolejowej wzrośnie do 250 km/h. Skróci się w efekcie o kilka minut czas podróży z Warszawy m.in. do Katowic i Krakowa. Ale przez najbliższe dwa lata obecny czas jazdy CMK tymczasowo się wydłuży ze względu na konieczność montażu systemu sterowania pociągami ERTSM/ETCS poziomu 2, co wymaga odinstalowania systemu ETCS poziomu 1.Pierwsza zakłada zaprojektowanie i budowę systemu i nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na ok. 210 km linii CMK od Korytowa (koło Grodziska Mazowieckiego) do Zawiercia wraz z budową lokalnego centrum sterowania (LCS) i samoczynną blokadą liniową.Stronami byli zarządca infrastruktury, PKP PLK oraz konsorcjum w składzie Bombardier Transportation (ZWUS) i Krakowskie Zakłady Automatyki.Druga umowa dotyczy budowy dwupoziomowego skrzyżowania (wiaduktu drogowego) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. PLK podpisały ją ze spółką Intop Warszawa.Czytaj też: Na próżniową tubę w Polsce za wcześnie. Hyper Poland ma nowy pomysł