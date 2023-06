Boeing i narodowy tajwański przewoźnik lotniczy China Airlines podczas Paris Air Show sfinalizowały zamówienie na osiem samolotów 787-9 Dreamliner w 2023 roku. Maszyny powiększą - liczącą już 16 tych statków powietrznych - flotę przewoźnika.

To nie koniec dobrych wieści dla Boeinga. China Airlines staną się również najnowszym klientem większej wersji modelu 787-10. Zastąpią one sześć mniejszych maszyn. Zamianie przewoźnik tłumaczy rosnącemu popytowi, na loty pasażerskie w regionie.

Boeing 787 umożliwią China Airlines zmniejszenie zużycia paliwa i emisji o 20 proc. w porównaniu z dotychczas używanymi na tych samych trasach samolotami.

Rodzina 787 sprzedaje się w najwyższym tempie w swojej historii, Boeing otrzymał ponad 250 zamówień i tzw. zobowiązań na te maszyny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Boeing 787 produkowany jest w trzech wersjach. Najkrótsza oznaczona "8" (m.in. posiada je nasz LOT) ma długość kadłuba 57 metrów i może zabrać do 290. Większa wersja "9" jest o 6 metrów dłuższa i może zabrać do 330 pasażerów. Największa "10" ma kadłub o długości 68 metrów i w wersji zagęszczonej zabrać do 440 pasażerów.

Dotychczas dostarczonych zostało 1062 maszyn, a kolejne 594 są zamówione. Maszyny w zależności od wersji kosztują według cen katalogowych od 248 do 338,4 mln dol.

