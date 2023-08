Tak dobrze nie było od pandemii. Lotnisko idzie na rekord odprawionych pasażerów

W tym roku z lotniska w Dubaju może zostać oprawionych 85 milionów pasażerów. To wynik bardzo zbliżony do tego, jaki był w 2019 roku, zanim wybuchła pandemia Covid-19.

Z komunikatu prasowego zamieszczonego przez spółkę zarządzającą lotniskiem w Dubaju - Dubai Airports - wynika, że w pierwszej połowie tego roku z usług lotniska skorzystało ponad 41,6 miliona pasażerów. Dla porównania - w analogicznym okresie roku minionego to było tylko 27,9 miliona osób. Oznacza to, że ruch jest obecnie na poziomie 2019 roku, czyli okresu sprzed pandemii Covid-19.

Dzięki tak dobrym wynikom władze zarządzające lotniskiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podjęły decyzję o skorygowaniu w górę całorocznych prognoz dotyczących ruchu pasażerskiego. Na początku tego roku zakładano, że odprawionych zostanie 78 milionów osób. Teraz próg podniesiono do 85 milionów.

Dla porównania w minionym roku, kiedy zniesiono obostrzenia w ruchu lotniczym, z usług portu lotniczego w Dubaju skorzystało 78,1 miliona pasażerów, a w 2019 roku to było około 86 milionów.

- Dubai Airports jest optymistą co do poziomu popytu na podróże lotnicze i spodziewa się rekordowych wyników w sezonie zimowym. To oznacza, że liczba odprawianych pasażerów będzie nadal rosła - czytamy w oświadczeniu dyrektora generalnego spółki Paula Griffithsa.

Lotnisko w Dubaju w minionym roku było na piątym miejscu wśród największych portów na świecie z 66 milionami odprawionych osób.

Z Polski do Dubaju i z powrotem realizowanych jest kilkanaście lotów tygodniowo. Polecieć można ze stołecznego lotniska Chopina czy podkrakowskich Balic.

