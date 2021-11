Tak drogiego nieba jeszcze w Polsce nie mieliśmy

Już nie z 70-, lecz z 40-procentowymi podwyżkami opłat nawigacyjnych będą musieli się liczyć od początku przyszłego roku przewoźnicy latający z i do Polski. To jednak nadal, według branży, horrendalna podwyżka, której skutki będą odczuwalne dla rynku i pasażerów. Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, broni decyzji o podwyżkach wskazując na sytuację w całym europejskim lotnictwie.

Urząd rozgania czarne chmury

Małe samoloty też zapłacą

Mechanizm jest prosty– PAŻP musi "odrobić" konkretną kwotę. Koszty pracy kontrolerów są stałe, choć i tak znacząco obniżone w porównaniu z tym, co było przed pandemią. Skoro zakładany w prognozach ruch na przyszły rok ma być jednak większy, to zrobiło się miejsce na to, by wysokość opłaty w pewnym stopniu obniżyć.– Polska, jeśli chodzi o nasze stawki jednostkowe, jest poniżej średniej europejskiej. W większości krajów europejskich są one wyższe. W związku z tym i tak latanie nad i do Polski jest dużo, dużo tańsze niż latanie np. nad i do Niemiec – argumentuje Samson.Piotra Samsona, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pytamy więc o to, jak jego zdaniem zafundowane liniom podwyżki przełożą się na atrakcyjność Polski dla przewoźników lotniczych.– Jestem w bliskim kontakcie z szefami głównych przewoźników, m.in. tych niskokosztowych. Informacje, które do mnie płyną z tamtej strony, są takie, że w przyszłym roku wszyscy zwiększą oferowanie do Polski i w Polsce nastąpi zdecydowany przyrost ruchu. Przewoźnicy zamawiają nowe samoloty oraz wiedzą, że będzie to rodzaj bitwy o rynek – przekonuje.Samson jest przekonany, że przyszły rok to na tyle poważne wzrosty oferowania przez , że siatka ich połączeń przewoźników niskokosztowych będzie jeszcze bogatsza niż w roku 2019.– To jest dobra informacja dla pasażerów – przekonuje Samson. – W przyszłym roku być może dojdzie do wielkiej konkurencji cenowej. To będzie walka o pasażera. To główne starcie nastąpi pomiędzy liniami Wizz Air i Ryanair.Przy okazji prac nad aktualizacją dokumentu "Planu Skuteczności PAŻP" urzędnicy z Ministerstwa Infrastruktury doszli do wniosku, że latający mniejszymi samolotami (do 2 ton masy startowej) nie partycypują w kosztach utrzymania przestrzeni powietrznej.– Jest to pewien problem. Loty VFR (ang. Visual Flight Rules - loty z widocznością wykonywane przez mniejsze maszyny - dop. red.) zupełnie nie partycypują w kosztach utrzymania przestrzeni powietrznej, a na niektórych lotniskach to jest nawet 80 proc. ruchu, a kontroli przestrzeni wymagają przecież takiej samej.Czy zatem realne jest szybkie nałożenie opłat na kolejnych uczestników tego rynku?– Ten ruch jest bardzo rozdrobniony i jest go dużo. W związku z tym jest pytanie, w jaki sposób byłyby weryfikowane i pobierane te opłaty. W przypadku dużego ruchu monitorowane jest to przez główne centrum rozliczeniowe w Eurocontrol i to powoduje, że w sposób płynny można określić, ile było operacji i ile za ich obsługę należy się agencjom żeglugi powietrznej. W przypadku małego ruchu, tego poniżej 2 ton, to będzie wyzwanie logistyczne, w jaki sposób to mierzyć: ile tego ruchu jest i w jaki sposób to rozliczać – wyjaśnia Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.