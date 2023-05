Tak dużego komercyjnego zamówienia na elektryczne ciężarówki Volvo jeszcze nie było

Szwajcarski producent cementu i materiałów budowlanych Holcim podał w komunikacie, że do 2030 roku zakupi około 1 tysiąca ciężarówek z napędem elektrycznym produkowanych przez Volvo Trucks. Dostawa pierwszych sztuk spodziewana jest jeszcze przed końcem tego roku.

Szwajcarski koncern produkujący cement i materiały budowlane Holcim planuje do 2030 roku dostarczyć do swoich zakładów produkcyjnych w całej Europie samochody ciężarowe z napędem elektrycznym.

W ramach umowy podpisanej z Volvo Trucks wyprodukuje około 100o ciężarówek z napędem elektrycznym. Dostawy pierwszych sztuk zaplanowano już na czwarty kwartał tego roku.

Jest to, jak do tej pory, największe komercyjne zamówienie na elektryczne ciężarówki Volvo. Obie firmy od lat są członkami-założycielami First Movers Coalition (FMC), koalicji na firm na rzecz wykorzystania swoich możliwości finansowych do tworzenia nowych i innowacyjnych technologii na rzecz czystego środowiska.

Dzięki dekarbonizacji logistyki transportowej w europejskich zakładach Holcim wypełnione zostaną strategiczne cele zakładające, że w 2030 roku zero emisyjność ciężkich pojazdów spadnie o 30 procent.

Holcim obecny jest od lat w Polsce. Prowadzi produkcję cementu, betonu, kruszywa i materiałów budowlanych między innymi w Cementowniach Kujawy i Małogoszcz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl