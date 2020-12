Tak ma wyglądać transport w Unii. Przedstawiono strategię

Komisja Europejska przedstawiła 9 grudnia Strategię Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Kładzie ona podwaliny pod zieloną i cyfrową transformację systemu transportowego w Unii Europejskiej i ma uczynić go bardziej odpornym na kryzysy.

Do roku 2030 ruch kolei dużych prędkości podwoi się w całej Europie, podróże zbiorowe na trasach poniżej 500 km będą neutralne pod względem emisji CO2 - zakłada strategia.

Do roku 2050 prawie wszystkie auta osobowe, dostawcze, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe będą bezemisyjne, kolejowy ruch towarowy podwoi się.

Nowa mobilność ma być przystępna cenowo i dostępna "we wszystkich regionach i dla wszystkich pasażerów".

po europejskich drogach będzie jeździło co najmniej 30 milionów bezemisyjnych aut,

100 europejskich miast będzie neutralnych dla klimatu,

ruch kolei dużych prędkości podwoi się w całej Europie,

podróże zbiorowe na trasach poniżej 500 km będą neutralne pod względem emisji CO2,

na dużą skalę zostanie wdrożona zautomatyzowana mobilność,

do wprowadzenia na rynek będą gotowe bezemisyjne statki morskie.

do wprowadzenia na rynek będą gotowe bezemisyjne duże samoloty.

prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe będą bezemisyjne,

kolejowy ruch towarowy podwoi się,

będzie działać w pełni operacyjna, multimodalna transeuropejska sieć transportowa (TEN-T).

W strategii określono łącznie 82 inicjatywy w 10 kluczowych obszarach działania.



W praktyce oznacza to zwiększenie wykorzystania samochodów o o zerowej emisji i wprowadzenie do użytkowania takich statków oraz samolotów. Ma w tym pomóc odpowiednia infrastruktura, na przykład zainstalowanie 3 mln publicznych punktów ładowania do 2030 r.



Autorzy strategii przewidują m.in, że czynnikiem pobudzającym rozwój transportu bezemisyjnego będzie wycena emisji CO2. Koszty działania transportu powinny być jednak uczciwe, czyniąc go efektywnym. Mają w tym pomóc specjalne narzędzia wsparcia.