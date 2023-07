Tak Orlen chce wzmocnić swoją pozycję w branży cargo. Zdecydowany ruch koncernu

W ramach integracji aktywów kolejowych Grupy Orlen spółka Lotos Kolej przejęła majątek Orlen KolTrans. Koncern wyjaśnił, że połączenie efektywniej zabezpieczy jego potrzeby logistyczne i jednocześnie wzmocni pozycję rynkową Grupy Orlen w branży przewozów cargo.

W ramach integracji aktywów kolejowych Grupy Orlen spółka Lotos Kolej przejęła majątek Orlen KolTrans.

Jak podkreślono w informacji koncernu, "połączenie wzmocni pozycję rynkową Grupy Orlen w branży przewozów cargo".

"Celem strategicznym jest organizacja przewozów kolejowych w Grupie Orlen w oparciu o zasoby własne" - wskazano w komunikacie.

"W ramach integracji aktywów kolejowych Grupy Orlen spółka Lotos Kolej przejęła majątek Orlen KolTrans" - ogłosił w poniedziałek Orlen. Koncern ocenił, że integracja obu podmiotów kolejowych, "pozwoli nie tylko efektywniej zabezpieczyć potrzeby logistyczne koncernu, ale także umożliwi przygotowanie szerszej, bardziej konkurencyjnej oferty dla klientów zewnętrznych".

Jak podkreślono w informacji, "połączenie wzmocni pozycję rynkową Grupy Orlen w branży przewozów cargo".

"Połączenie Lotos Kolej i Orlen KolTrans to nowe perspektywy rozwoju w oparciu o już posiadane kompetencje i zasoby. Uzyskane w ten sposób synergie wzmocnią pozycję koncernu na rynku kolejowych przewozów towarowych i stanowić będą punkt wyjścia do dalszej ekspansji" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Integracja spółek kolejowych w ramach Grupy Orlen

Według niego, integracja spółek kolejowych w ramach Grupy Orlen to "lepsze wykorzystanie" posiadanego taboru, "niezawodność dostaw paliw" oraz "jeszcze lepsze rozwiązania logistyczne dla klientów".

Jak podał koncern, do momentu wygaśnięcia koncesji, jakie posiada Lotos Kolej, "połączona organizacja" będzie używać nazwy Centrum Kompetencji Kolejowych, natomiast, zgodnie z założeniami, docelowo funkcjonowała będzie pod marką Orlen.

Centrum Kompetencji Kolejowych, jak wspomniał Orlen, zatrudnia obecnie ok. 1700 pracowników, dysponuje ponad 180 lokomotywami oraz 5,5 tys. wagonów, z których ponad 5 tys. stanowią cysterny. "Część taboru stanowi własność spółki, a pozostałe jednostki eksploatowane są na podstawie umów dzierżawy oraz leasingu" - przypomniano w informacji.

Koncern zaznaczył, że zintegrowany podmiot ma zapewniać kompleksowe usługi logistyczne na potrzeby Grupy Orlen oraz w ramach możliwości operacyjnych i wolnych zasobów, także pozostałych podmiotów rynkowych. "Celem strategicznym jest organizacja przewozów kolejowych w Grupie Orlen w oparciu o zasoby własne" - wskazano w komunikacie.

Podjęto decyzję o konsolidacji obszaru logistyki kolejowej wokół Lotos Kolej

Orlen wyjaśnił, że z uwagi na kompetencje, doświadczenie i skalę działalności gdańskiej spółki, a także aspekty formalno-prawne, w tym m.in. brak konieczności ponownego uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa, podjęto decyzję o konsolidacji obszaru logistyki kolejowej wokół Lotos Kolej. To drugi - jak wspomniał koncern - największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce "i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych".

"Integracja z Orlen KolTrans dodatkowo wzmacnia tę pozycję w branży transportowej" - podkreślił Orlen, odnosząc się do efektów połączenia spółki kolejowej z siedzibą w Płocku z gdańską spółką Lotos Kolej w ramach Grupy Orlen.

Grupa Orlen posiada siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl