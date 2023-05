Tak Port Gdańsk walczy z uciążliwym pyłem węglowym

Nowe urządzenia zakupione przez państwową spółkę Port Gdański Eksploatacja mają ograniczyć uciążliwość przeładunków węgla. Część z nich już pracuje na nabrzeżach, razem z kurtynami wodnymi oraz armatkami generującymi mgłę i zmniejszającymi zapylenie.

Spółka Port Gdański Eksploatacja zorganizowała i zakupiła około 70 kurtyn wodnych oraz armaty produkujące mgłę wodną i wykonuje zalecenia polewania wodą placów składowych.

Wkrótce na Nabrzeże Dworzec Drzewny zostaną dostarczone dwa żurawie samojezdne Liebherr LHM 550. Są one wyposażone w specjalne chwytaki pozwalające w tym samych czasie i przy mniejszej liczbie operacji przeładować więcej węgla.

Port Gdańsk zapowiada, że w okresie letnim operatorzy będą prowadzili nadal przeładunki, z taką intensywnością, na jaką pozwoli transport surowca. Czym bliżej jesieni, będzie także odbywał się ponownie odbiór i przeładunek węgla na kolejny okres grzewczy.

Jak informował 18 maja PortalSamorzadowy.pl, w biurze rady miejskiej w Gdańsku zostanie złożony wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, dotyczącej zapylenia kilku dzielnic miasta. Za pył odpowiada sprowadzany i nieprawidłowo - zdaniem radnych - przewożony węgiel. Zaproszenie na sesję otrzymają m.in. ministrowie i posłowie.

W piątek, 19 maja, do mediów trafiła obszerna informacja na temat działań Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu przeładunków węgla na otoczenie portu.

Mniejsza liczba operacji, więcej przeładowanego węgla

Według informacji z Portu Gdańsk, wkrótce na Nabrzeże Dworzec Drzewny zostaną dostarczone dwa żurawie samojezdne Liebherr LHM 550. Pierwszy w drugiej połowie czerwca, drugi pod koniec roku. Żurawie wyposażone są w chwytaki do węgla i rudy oraz uniwersalny spreader kontenerowy, pozwalające w tym samych czasie i przy mniejszej liczbie operacji przeładować więcej węgla.

Na Nabrzeże Szczecińskie w grudniu 2023 roku zostaną dostarczone dwa nowe żurawie samojezdne Liebherr LHM 280. Są one przeznaczone do przeładunku ładunków masowych jak węgiel i zboże oraz do przeładunku blach w kręgach (c-haki), mają jeden uniwersalny spreader kontenerowy. Na wszystkie te żurawie są podpisane umowy i realizowane płatności zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

- PG Eksploatacja zakupiła także myjnię samochodową kół i podwozi samochodowych pracującą w obiegu zamkniętym, a jej montaż właśnie jest na ukończeniu. Jest ona w pełni mobilna, pracująca w cyklu zamkniętym, czyli nieoddająca żadnych zanieczyszczeń poza obiekt, docelowo będzie działała już w najbliższych dniach w rejonie Basenu Górniczego w części nowo utwardzonego placu pomiędzy posterunkiem Ochrony F1 a wagami samochodowymi. Jest to urządzenie przejezdne z automatycznymi przenośnikami zgrzebłowymi do usuwania zanieczyszczeń - zapowiada Łukasz Malinowski, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

PG Eksploatacja ponadto zorganizowała i zakupiła około 70 kurtyn wodnych oraz armaty produkujące mgłę wodną i wykonuje zalecenia polewania wodą placów składowych w rejonie Basenu Górniczego. Podobne rozwiązania stosują także inni operatorzy.

Port współpracuje też ze strażakami, posiłkując się ich wiedzą. W przypadku silnego wiatru, gdy Kapitanat Portu wstrzymuje prace na nabrzeżach operatorzy mają wstrzymywać też prace przeładunkowe, nie mogą też załadowywać węgla na samochody ciężarowe z dużej wysokości, aby ograniczyć pylenie. Większość węgla ma wyjeżdżać z terenu portu koleją, która używa taśmociągów i ładowarek do przeładunku surowca. Taśmociągi też muszą być polewane wodą.

Czyszczenie ulic, preparat na hałdach, czujniki powietrza

Port Gdańsk i wszyscy operatorzy tu działający sprzątają ciągi komunikacyjne, tj. jak drogi, chodniki, parkingi, ścieżki cumownicze, zlokalizowane na nieruchomościach gruntowych pozostających we władaniu ZMPG. Ponadto zgodnie z ustaleniami z gestorem dróg publicznych port sprząta drogi należące do miasta. Obecna akcja będzie prowadzona do 15 lipca, a jeżeli nadal zaistnieje taka potrzeba, będzie kontynuowana. Obecnie czyszczone są ulice Ku Ujściu, Trasa Sucharskiego, Przetoczna, tunel pod Martwą Wisłą, początek ul. Płażyńskiego. W sumie to ponad 287 tys. m kw. powierzchni.

Jednocześnie spółki zajmujące się przeładunkiem węgla prowadzą zraszanie hałd adekwatnie do warunków pogodowych. Aby przeciwdziałać pyleniu, czyszczone i sprzątane są ciągi komunikacyjne i place składowe, na mokro, dedykowanym do takich prac sprzętem, a zebrane w ten sposób produkty są wywożone na składowiska odpadów. Na hałdach stosowany jest preparat celulozowy i polimerowy redukujący zapylenie, a w przypadku hałd, które pod wpływem dużej ilości wylewanej na nie wody zaczynają parować i dymić, muszą być zagęszczane po to, aby odciąć dopływ tlenu do tlących się ognisk. Może to generować dym i wydzielanie pary wodnej, co ustanie po ustabilizowaniu się takiej hałdy. Zagęszczanie prowadzone jest zgodnie z technologią zaimplementowaną od firm na co dzień zajmujących się składowaniem węgla. Surowiec dłużej składowany jest laminowany, co powoduje powierzchniowe związanie go i znaczne uodpornienie na wpływ wiatru.

ZMPG zapowiada, że w okresie letnim operatorzy będą prowadzili nadal przeładunki węgla, z taką intensywnością, na jaką pozwoli transport organizowany przez odbiorców tego surowca w kraju. Będzie i jest to uzależnione od miejsca w składach węgla na terenie odbiorców węgla. Czym bliżej jesieni, będzie także odbywał się ponownie odbiór i przeładunek węgla na kolejny okres grzewczy.

Na stronie internetowej www.portgdansk.pl została umieszczona aplikacja, która pozwala na wgląd w dane historyczne dotyczące jakości powietrza dla wszystkich czujników rozmieszczonych na terenie portu. Ponadto ZMPG wspólnie z przedstawicielami dzielnicy Nowy Port działa w celu uzyskania zgody gestora terenów miejskich na nowe posadzenie na ternie Nowego Portu czterech tysięcy drzew i rozmawia z innymi dzielnicami, aby także tam dosadzić więcej drzew.

