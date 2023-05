Tak Rosja chce ożywić Kaliningrad

Co najmniej 160 rejsów lotniczych połączy Moskwę i Petersburg z Kaliningradem. Władze Rosji chcą w ten sposób pokazać, że nie zapomniały o eksklawie, a przy okazji napędzić ruch turystyczny.

Rejsy ma realizować grupa Aeroflot. Początkowo będzie ich 100 z Moskwy i około 65 z Petersburga. Później ta liczba według Rosjan może ulec nawet podwojeniu.

Po napaści Rosji na Ukrainę zniknęły ułatwienia w transporcie do Kaliningradu z Rosji przez terytoria Polski i Litwy. Co więcej wraz z zamknięciem unijnej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów loty do Kaliningradu odbywają się z Rosji wyłącznie nad Bałtykiem.

Wydłużyło to nawet dwukrotnie czas lotu, podniosło koszty. To budzi duże niezadowolenie w Obwodzie Kaliningradzkim. Pierwszym krokiem Moskwy było zwiększenie liczby rejsów promów do Kaliningradu. Teraz wzrośnie liczba lotów.

Z jednej strony to propagandowa decyzja mająca pokazać, że Kreml nie zapomniał o najbardziej na zachód wysuniętej części Rosji. Z drugiej ma to napędzić ruch turystyczny. Już bowiem wiadomo, że na okupowanym Krymie z powodu wojny i spodziewanej ukraińskiej kontrofensywy turystów będzie mało. Moskwa chce zachęcić wypoczywających do udania się do Kaliningradu. Przy okazji wspomóc obwód, który z powodu agresji Rosji popadł w poważne tarapaty finansowe.

Na razie nie wiadomo, jak wielu Rosjan wybierze się nad Bałtyk. Zachęcić ich do tego mają preferencyjne ceny biletów na trasach z Moskwy i Petersburga.

