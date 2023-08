Tak Rosja omija sankcje i sprowadza części z Zachodu

Pomimo obowiązywania zachodnich sankcji, rosyjskie linie lotnicze nabyły części zamienne do eksploatowanych przez siebie airbusów i boeingów za ponad 1,2 miliarda dolarów. W tym procederze pomocna jest międzynarodowa sieć pośredników.

Rosyjskie linie lotnicze nauczyły się skutecznie obchodzić zachodnie sankcje i bez przeszkód kupują części zamienne do samolotów.

Pośrednicy w handlu działają bez przeszkód i dostarczają zamówione wyposażenie.

Amerykańscy i unijni urzędnicy są uspokojeni, a biznes i tak robi swoje.

Niemal natychmiast po agresji Rosji na Ukrainę rządy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, a także Komisja Europejska wprowadziły sankcje, które objęły dostawy części zamiennych i wyposażenia dla zachodnich samolotów eksploatowanych przez rosyjskie linie lotnicze.

Zachodnie firmy leasingowe i banki, które udzieliły długoterminowych pożyczek na zakup boeingów i airbusów, zażądały zwrotu samolotów i wypowiedziały umowy finansowe. Kolejnym punktem było natychmiastowe zamknięcie przestrzeni powietrznej dla lotów pasażerskich realizowanych przez rosyjskich przewoźników.

Praktycznie z dnia na dzień sytuacja stała się nieprzewidywalna, a los niemal 400 maszyn wydawał się przesądzony. Uziemione w hangarach i na lotniskach zapasowych będą czekały na niezbędne części zamienne, które pojawią się po zakończeniu działań wojennych i oficjalnym zniesieniu ograniczeń w handlu. Tak się jednak nie stało i wystarczyło zaledwie kilka tygodni, aby można się było otrząsnąć po szoku.

Rosyjskie linie lotnicze w ciągu kilku tygodni rozwiązały problem z brakiem dostępu do części zamiennych

- Rosyjskie linie lotnicze rozwiązały problem zachodnich sankcji szybciej niż to zakładano. Na początku był szok, ale już w połowie 2022 roku znaleziono nowe kanały dostaw, a później pojawiło się tylu chętnych na sprzedaż części, że znacznie obniżono ceny jednostkowe i dodatkowo skrócono terminy dostaw - mówi cytowany przez Reutersa dyrektor ośrodka doradców do spraw lotniczych AviaPort w Moskwie Oleg Pantelejew.

Reuters dotarł do rosyjskich dokumentów celnych z ostatnich miesięcy i dokonał analizy listów przewozowych oficjalnie zakupionych przez linie lotnicze części zamiennych i wyposażenia na potrzeby napraw i remontów zachodnich samolotów.

Zakres zakupów, o jakim jest mowa, może przyprawić o przysłowiowy zawrót głowy. Wszystko, co jest potrzebne do bezpiecznego i niezawodnego eksploatowania samolotów jest - bez żadnych przeszkód - sprowadzane do Rosji. Utrudnieniem może być tylko znalezienie pośrednika i czas realizacji dostawy, ale po ponad 1,5 roku obowiązywania sankcji kanały współpracy są niezawodne.

Wartość oficjalnego importu na potrzeby bieżących napraw i remontów eksploatowanych maszyn to 1,2 miliarda dolarów

Według dostępnych danych w okresie minionych 12 miesięcy import części miał wartość 1,2 miliarda dolarów. Zakres dostarczonych części obejmuje przykładowo zawory ciśnieniowe w kabinie pilotów, wyświetlacze w kabinie pilotów, systemy alarmowe, kable do oświetlenia podwozia, sterowniki pokładowe, drzwi, ekspresy do kawy, wózki do serwisu pokładowego, słuchawki, a nawet deski klozetowe i siedzenia.

Dostawy realizowane są z wykorzystaniem firm, które są zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Chinach, Tadżykistanie, Kirgistanie. Wartość reeksportu nie odzwierciedla wszystkich dostaw, ponieważ wiele z nich kierowanych jest do podmiotów, które teoretycznie w ogóle nie są powiązane z lotnictwem cywilnym.

W naturalny sposób to utrudnia kontrolę. Uzupełnieniem brakujących elementów wyposażenia są aukcje organizowane przez firmy zajmujące się demontowaniem samolotów wycofanych z eksploatacji. To właśnie tam można kupić bez problemu wiele rzeczy nadających się do ponownego wykorzystania.

Unijni i amerykańscy urzędnicy oficjalnie nie dostrzegają problemu

Rosyjscy przewoźnicy stosują także własne rozwiązania, które okazują się bardzo skuteczne. Polega to na tym, że pilot samolotu po wylądowaniu zgłasza do wieży kontrolnej usterkę lub uszkodzenie i wówczas za granicą, w trybie pilnym, następuje wymiana potrzebnej części.

Urzędnicy z amerykańskiego Departamentu Handlu i Komisji Europejskiej wydali kilka tygodni temu oświadczenia, że nie stwierdzają naruszeń wprowadzonych sankcji i ściśle współpracują z krajami, które nie wprowadziły takich ograniczeń w handlu, aby zapewnić, że nie będą one obchodzone. Tylko że to nie rozwiązuje sprawy, ponieważ to nie oficjalne firmy, tylko drobni pośrednicy działają w tym przemytniczym procederze.

Jako potwierdzenie tezy o tym, że rosyjscy przewoźnicy znaleźli sposób na obchodzenie sankcji, można przytoczyć dane szwajcarskiego serwisu monitorującego światowy rynek przewozów lotniczych.

- W Rosji na koniec czerwca tego roku było zarejestrowanych 540 samolotów pasażerskich, z czego 150 to były maszyny rodzimej produkcji. Pozostałe to były boeingi i airbusy, które są normalnie eksploatowane na trasach wewnętrznych i zagranicznych - podaje serwis ch-aviation.

Ruch pasażerski w Rosji rośnie z każdym miesiącem

Według Federalnej Agencji Statystycznej Rosstat w pierwszej połowie 2023 roku rosyjskie linie lotnicze przewiozły 10,1 miliona pasażerów, podczas gdy przed rokiem to było 8,87 miliona osób.

Trzy najważniejsze linie lotnicze: Ural Airlines, Aerofłot i S7 mają teraz własne firmy zajmujące się naprawą i serwisem. Do czasu wprowadzenia sankcji korzystały głównie ze wsparcia Lufthansa Technik.

