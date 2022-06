Tak w ciągu roku zmieni się lotnisko w Pyrzowicach

Ponad 2 tys. m kw. przed terminalami Katowice Airport zmieni całkowicie swój charakter. Ma być bardziej atrakcyjnie, zielono, ale i bezpieczniej. To pierwszy taki projekt w Unii Europejskiej.

Projekt otrzymał dotację na lata 2021-2025 w ramach instrumentu finansowego LIFE.

- Negatywne skutki zjawisk atmosferycznych niszczą infrastrukturę i powodują straty dla środowiska, biznesu i społeczeństwa - mówi Łukasz Łapiński, menedżer projektu LIFE Archiclima, tłumacząc, dlaczego warto inwestować w zielone rozwiązania przy dużych obiektach infrastrukturalnych.

Lotnisko w Pyrzowicach stało się poligonem doświadczalnym w LIFE Archiclima...

Dzięki współpracy spółki Investeko z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym już w przyszłym roku zazieleni się przestrzeń przed terminalami pasażerskimi Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.

W ramach projektu LIFE Archiclima zaplanowano zmianę do 2260 metrów kwadratowych nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych (bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi i sąsiadującym z nimi głównym lotniskowym parkingiem) na łąki i ogrody deszczowe. A trawniki na przedterminalowym parkingu trawniki z bardzo niskim poziomem różnorodności biologicznej zamienią się w ogrody deszczowe i łąki; tym samym przywrócona zostanie ich pierwotna bioróżnorodność.

Zastosowane rozwiązania pozwolą obniżyć odczuwalną temperaturę w czasie upałów oraz zwiększyć bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w przypadku deszczy nawalnych i zagrożenia nagłymi powodziami.

Projekt LIFE Archiclima jest autorskim rozwiązaniem Investeko; finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całość założeń projektowych przedstawionych Komisji Europejskiej otrzymało dotację na lata 2021-2025 w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Zobacz wideo, na którym widać zaplanowane dla lotniska zmiany.

- Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do częstej obserwacji niebezpiecznych zjawisk naturalnych, jak nawalne deszcze, powodzie miejskie, fale upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze. Negatywne skutki tych zjawisk niszczą infrastrukturę i powodują straty dla środowiska, biznesu i społeczeństwa. - mówi Łukasz Łapiński, manager projektu LIFE Archiclima. - Archiclima powstała, by wesprzeć zarządców i właścicieli nieruchomości z całej Polski w budowie odporności - z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. W porcie lotniczym powstaną przykładowe rozwiązania demonstracyjne, które zaprezentują możliwości, jakie daje zarządcom projekt Archiclima.

To przedsięwzięcie to w skali Europy projekt nowatorski pod względem zakresu i rozciągłości. Przedsięwzięcie obejmuje wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające bezpieczeństwu skutki zmian klimatu. Przewidziano tu także kompleksowe oceny przystosowania istniejących obiektów do zmian klimatu oraz określenie obszarów potrzebnej i możliwej adaptacji istniejącej infrastruktury - z pożytkowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Wprowadzony zostanie nowy, europejski system ekologicznego oznakowania obiektów odpornych na zmiany klimatu, noszący nazwę Resilient.

- Od wielu lat - przygotowując projekty inwestycyjne w Katowice Airport - zwracamy uwagę na kwestie ochrony środowiska. W najbliższych latach temu zagadnieniu poświęcimy jeszcze większą uwagę, dlatego nawiązaliśmy współpracę ze spółką Investeko. Chcemy, by przestrzeń przed infrastrukturą terminalową pyrzowickiego lotniska stała się jeszcze bardziej przyjazna dla pasażerów i optymalnie przygotowana na gwałtowne zjawiska atmosferyczne - stąd decyzja o zmianie jej aranżacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na przyrodzie - wyjaśnia Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport.

