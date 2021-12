Takich Świąt dawno nie było, 36 godzin na dobę byłoby za mało - mówią kurierzy

Wiadomo: nie ma ważniejszego okresu dla firm kurierskich niż dni i tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie. Kilkanaście milionów przesyłek, zamawianych przez Internet, musi trafić do odbiorców lub kierowane jest wprost do paczkomatów i automatów paczkowych przeznaczonych do samodzielnego odbioru.

Polski potentat wkracza do gry

Kwestia kwalifikacji

"Jednym z najważniejszych działań mających przygotować firmę do tego intensywnego okresu są dodatkowe rekrutacje prowadzone z bezpiecznym wyprzedzeniem - już pod koniec września. W ich wyniku zwiększamy liczbę kurierów o 15-20 procent, w tym czasie wzrasta także liczba współpracujących z nami kierowców, pracowników magazynowych i konsultantów w contact center. Dzięki temu w grudniu można sprawnie obsługiwać dodatkowe doręczenia w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także, zgodnie ze zleceniami od konkretnych nadawców, w soboty" - czytamy w informacji biura prasowego DPD Polska.Skuteczność działań wzmacnia i to, że dana jest konsumentom możliwość odbioru paczki poza domem czy biurem. Sieć punktów odbioru i nadań DPD Pickup liczy już ponad 7,5 tys. obiektów i obejmuje punkty partnerskie, punkty w niektórych sieciach handlowych, automaty paczkowe DPD Pickup Station, a także DPD Pickup Oddziały Miejskie.W tym roku do gry na tym trudnym i konkurencyjnym rynku włączył się PKN Orlen. Jak przekazało WNP.PL biuro prasowe spółki "W ramach naszej usługi Orlen Paczka dajemy możliwość zamawiania przesyłek przez naszych klientów i odbierania ich w naszych punktach. Systematycznie przybywa naszych automatów paczkowych i punktów w ramach sieci Ruch czy też stacji paliw oraz u partnerów. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej z Robertem Kubicą jako kurierem dostarczającym przesyłki zainteresowanie tą usługą bardzo wzrosło. Zgodnie z naszymi przyjętymi standardami paczki są do odbioru w ciągu 1, maksymalnie 2 dni. Wsparcie logistyczne zapewniają nam: transport i magazyny Ruchu, z którym projekt Orlen Paczka jest realizowany".Allegro dopiero rozpoczyna samodzielną przygodę z własnymi automatami paczkowymi.- Sieć naszych automatów One Box by Allegro zaczęła być do dyspozycji klientów w tym roku. Projekt jest rozwijany obok dotychczasowych form odbioru zamówionych towarów, które - dzięki podpisanym umowom z partnerami - docierają do około 45 tysięcy punktów. Dostawcy sami wybierają formę dostarczenia paczki, a pamiętać trzeba, że w Allegro średnio 2 mln zamówionych produktów dociera jeszcze w dniu zamówienia - powiedziała WNP.PL Agata Voelkel z departamentu komunikacji Allegro.UPS dysponujące 3 głównymi sortowniami i 65 centrami w całej Polsce nie widzi problemów z terminowym dostarczaniem przesyłek w okresie świątecznym. Uruchamiane są dodatkowe zmiany w sortowniach - wszystko po to, żeby wypełnić treścią biznesową formułę "musimy się zmieniać z naszymi klientami ".- Sprawna obsługa szczytu przesyłkowego nie byłaby możliwa bez odpowiedniego zatrudnienia. DHL Express w Polsce to obecnie 1500 osób, które dbają o to, żeby przesyłki były dostarczane na czas. Współpracujemy z przewoźnikami i kurierami, którzy codziennie obsługują około 380 tras kurierskich. Nie prowadzimy rekrutacji sezonowych - przez cały rok dbamy, aby liczba naszych pracowników w centrach dystrybucyjnych była wystarczająca do obsługi szczytów w różnych momentach w ciągu roku. To ważne z punktu widzenia przygotowań i wykwalifikowania kadry, które zajmują sporo czasu. Wolimy o to zadbać jeszcze przed intensywnym okresem przedświątecznym, aby móc się skupić na najważniejszym, czyli na terminowej dostawie przesyłek - powiedział WNP.PL prezes DHL Express Polska Tomasz Buraś.Kurierzy mają jeszcze kilkanaście milionów paczek do dostarczenia przed Wigilią. Dzielnie wyręczają w tej pracy świętego Mikołaja, który przecież nie może kilka razy dziennie wkładać do paczkomatów i automatów paczkowych wszystkich zamówionych przesyłek...