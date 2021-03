Takie wyniki odnotował InPost w 2020 roku

InPost opublikował wyniki finansowe za 2020 rok. Przychody wzrosły o 104 proc. do 2,53 mld zł, EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) o 184 proc. do 994 mln zł. W tym okresie wydatki inwestycyjne wzrosły o 68 proc. do 537 mln zł, a wolne przepływy pieniężne zwiększyły się dziesięciokrotnie - do 380 mln zł.

W 2020 roku InPost zwiększył wolumen przesyłek o 115 proc. do 310 mln, a sieć paczkomatów wzrosła o 47 proc. do 12.254 maszyn.

Łączna liczba skrytek w Polsce wzrosła o 78 proc. do prawie 1,5 mln.

Wdrożono system bezdotykowych odbiorów z paczkomatów i zwrotów bez etykiet - dzięki aplikacji InPost Mobile, która ma już 6 mln użytkowników.

Planowana znacząca akwizycja

