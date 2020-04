Takiego popytu na tankowce jeszcze nie było

Choć z powodu koronawirusa światowa gospodarka wyraźnie ugrzęzła, co szczególnie widać w transporcie, to popyt na usługi pewnych typów jednostek pływających jest - według ekspertów - obecnie najwyższy w historii. Tankowce stały się niezwykle poszukiwane, tyle że niekoniecznie muszą odbywać rejsy...

Cysternę kolejową tanio wynajmę

Magazynowanie ropy w tankowcach ma jednak poważne konsekwencje. Jedną z nich jest wzrost stawek frachtowych. Już w marcu dzienna stawka za wielki tankowiec, którym ropa miała popłynąć z Bliskiego Wschodu do Chin, wzrosła z 90 tys. dol. do 180 tys. dol. Teraz nierzadkie są oferty po ćwierć miliona dolarów...Wzrost cen frachtu napędzał przyrastający po zerwaniu umowy pomiędzy Rosją a OPEC eksport surowca z Bliskiego Wschodu. Teraz wiele tankowców zostało zaparkowanych.- Popyt na pływające magazyny może spowodować, że stawki frachtowe pozostaną na wysokim lub nawet bardzo wysokim poziomie - powiedział cytowany przez Reuters Anoop Singh, szef analiz tankowców w Braemar ACM Shipbroking.Co więcej, zmiany na horyzoncie z powodu niskich cen ropy i spowolnienia gospodarczego nie widać.- Prawie wszystkie transakcje spotowe (dotyczące tankowców) są teraz powiązane z pływającym magazynem - to jedyny sposób na zarabianie pieniędzy. Na przewozie ropy trudno teraz dużo zyskać - mówi Ashok Sharma, dyrektor zarządzający w singapurskim BRS Baxi.Jednak nie tylko tankowce stały się z powodu sytuacji na rynku ropy bardzo poszukiwane. Niektórzy producenci ropy zaczęli rezerwować także cysterny kolejowe. Szczególnie widoczne jest to w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.Wstrzymanie wydobycia ropy naftowej nie zawsze ze względów technologicznych jest możliwe. Lepiej prowadzić eksploatację, a ropę przechowywać. Tak robią np. producenci surowca z kanadyjskiej Alberty: wynajmują tysiące cystern kolejowych, w których składują ropę, czekając na lepsze czasy.Z ich punktu widzenia to naturalny i niezbyt ryzykowny krok. Przechowywanie załadowanego wagonu kosztuje 300-450 dol. miesięcznie, co daje łączny rachunek około 1,50 dol. za baryłkę miesięcznie. Nawet zatem półroczne przechowywanie surowca ma sens.Jak mówi Ernie Barsamian, dyrektor naczelny The Tank Tiger, izby magazynów i terminali przechowywanie nadwyżek produkcyjnych ropy to nie jest nowe rozwiązanie - tyle że obecnie wykorzystywane jest na bardzo dużą skalę.Oczywiście stwarza to też problemy. Na przykład: zgodnie z amerykańskim prawem - ze względu na bezpieczeństwo - ropa może być składowana w cysternach kolejowych tylko na prywatnych bocznicach. A tam miejsca zaczyna brakować...Liczba cystern zwyczajnie jest też ograniczona i może to prowadzić do sporów pomiędzy firmami wydobywczymi. Tak na przykład stało się w Rosji, gdzie jedna z prywatnych kompanii poskarżyła się na uprzywilejowaną pozycję na rynku państwowego Rosnieftu.