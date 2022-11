Takiego transportu w Polsce jeszcze nie było. Gigantyczny "kret" pojedzie zygzakiem

Na dniach wyruszą z Opola do Rzeszowa olbrzymie części ważącej ponad cztery tys. ton maszyny do drążenia tunelu na budowie drogi S19. Jej „przerzucenie” z Hiszpanii na Podkarpacie to najbardziej spektakularna operacja w historii transportu ponadgabarytowego w Polsce.

Maszyna, zwana przez budowlańców kretem, ma wydrążyć jeden z najdłuższych tuneli w Polsce o długości 2255 m pod wzgórzem Grochowiczna na Podkarpaciu w ciągu drogi S19.

Jej najcięższe elementy TBM będą przewożone na specjalnej meganaczepie, złożonej z dwóch platform z samojezdnymi osiami, które razem liczą 68 kół. Długość całego zestawu to 73 metry.

Transport ponadgabarytowy z Opola nie uda się do Rzeszowa najkrótszą drogą, czyli autostradą A4 przez Katowice i Kraków (około 350 km), ale przez… Warszawę (780 km), bo A4 ma rodowód z lat 60.

Polskimi drogami wożono już i większe, i cięższe ładunki, ale nigdy wcześniej nie w takim skomasowaniu. Elementów do przetransportowania jest bardzo dużo, a na plac budowy trzeba je dowieźć na czas i w odpowiedniej kolejności.

Transport maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) zwanej przez budowlańców „kretem” realizuje DB Schenker na zlecenie konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción przy udziale krajowych firm transportu drogowego i żeglugi śródlądowej. Ma ona wydrążyć jeden z najdłuższych tuneli w Polsce o długości 2255 m pod wzgórzem Grochowiczna na Podkarpaciu. Będzie nie tylko drążyła w ziemi, ale jednocześnie układała specjalne żelbetowe elementy tworzące obudowę tunelu. TBM waży 4300 ton, ma moc 12 000 kilowatów, długość 107 metrów i średnicę tarczy drążącej 15,2 metra. Maszyna wcześniej była wykorzystywana przy budowie obwodnicy Madrytu.

Drogą, statkiem przez morze, barkami po Odrze i znowu drogą

Operacja logistyczna rozpoczęła się w mieście Noblejas. Tam maszyna TBM, została rozmontowana przez inżynierów, a jej części podzielone ze względu na ciężar i gabaryty. Najcięższe elementy, m.in. napęd główny i tarcza skrawająca, zostały przewiezione transportem drogowym przez hiszpański oddział DB Schenker z Noblejas do portu Santander, skąd po załadunku dopłynęły w ciągu tygodnia do Szczecina. Kolejny etap to podróż specjalnymi barkami Odrą do Opola. Tam elementy maszyny zostaną rozładowane i zabezpieczone na platformach złożonych z samojezdnych osi. Następne, drogą lądową, transport przemieści się do Babicy na południe od Rzeszowa. Lżejsze elementy dojadą z Hiszpanii na Podkarpacie bezpośrednio transportem drogowym. Planuje się, że konwój wyruszy z Opola w nocy z 11 na 12 listopada.

DB Schenker do realizacji tej wymagającej operacji logistycznej przygotowywał się od ponad 18 miesięcy. Po stronie operatora logistycznego nad rozwiązaniami, które zapewnią bezpieczny transport maszyny pracował kilkunastoosobowy zespół złożony z pracowników firmy z Polski i Hiszpanii oraz wyspecjalizowanych przewoźników, ważnych partnerów w tym projekcie.

- Przy realizacji tego przedsięwzięcia pod uwagę było branych wiele czynników. Mowa nie tylko o przepisach regulujących przewóz ponadgabarytów. W grę wchodziły też np. weryfikacja wytrzymałości mostów i wiaduktów, zbadanie możliwości wykonania wszystkich niezbędnych manewrów specjalną naczepą, na której przewożone będą najcięższe elementy TBM ważące nawet po 230 ton - powiedział Tomasz Kwapis, szef Działu Przewozów Ponadgabarytowych w DB Schenker.

Najcięższe elementy TBM będą przewożone na specjalnej meganaczepie, złożonej z dwóch platform z samojezdnymi osiami, które razem liczą 68 kół. Długość całego zestawu to 73 metry. Aby transport był możliwy konieczne było nawet wybudowanie dedykowanego do tej operacji zjazdu z autostrady, który umożliwi skręt platformy. Transport zgodnie z przepisami będzie realizowany nocą z prędkością od 10 do 15 km na godzinę. Naczepa będzie miała do pokonania na swojej drodze 396 mostów, wiaduktów i przepraw. Wszystkie elementy TBM do końca roku trafią do Babicy. Tam rozpocznie się montaż maszyny, który potrwa trzy miesiące.

Zygzakiem po Polsce, czyli z Opola do Rzeszowa przez Warszawę

Transport ponadgabarytowy z Opola nie uda się do Rzeszowa najkrótszą drogą, czyli autostradą A4 przez Katowice i Kraków (około 350 km), ale przez… Warszawę (780 km.). Jak powiedział Artur Salachna, kierownik budowy z ramienia Mostostalu Warszawa, w poniedziałek na tragach TransLogistica Warszawie, ponaddwukrotne nadłożenie dystansu to efekt tego, że to konstrukcyjnie rodowód autostrady sięga lat 60. i nie spełnia ona dzisiejszych norm obciążeniowych.

- Po wielu analizach, rozmowach, zebraniu dokumentacji, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo transportu oraz konstrukcji budowli inżynieryjnych na potencjalnej trasie przejazdu wybraliśmy inną drogę, właśnie przez Warszawę - powiedział Salachna, dodając, że przejazd nią zajmie około trzech tygodni.

Jak zwrócił uwagę, polskimi drogami wożono już i większe, i cięższe ładunki, ale nigdy wcześniej nie w takim skomasowaniu. Elementów do przetransportowania jest bardzo dużo, a na plac budowy trzeba je dowieźć na czas i w odpowiedniej kolejności. Po raz pierwszy w polskim transporcie zastosowano most transportowy Fly Over Brigde łączący dwie platformy 17-osiowe. Dzięki temu i innym pomysłom transportowców udało ograniczyć nacisk na oś do 12,7 ton.

