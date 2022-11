Takiego wyniku polska kolej nie odnotowała od 10 lat

W lipcu i sierpniu przewoźnicy uruchomili ponad 300 tys. pociągów. Każdego dnia wakacji na tory wyjeżdżało średnio 4,8 tys. pociągów. W lipcu podróżowało nimi 30,5 mln osób, w sierpniu 30,7 mln. Tak dobrych wyników polska kolej nie odnotowała w wakacyjne miesiące od 10 lat.

Jak podsumował Urząd Transportu Kolejowego, większa liczba pasażerów podróżujących w okresie wakacyjnym na dłuższe odległości znalazła swoje odzwierciedlenie w wartościach pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Parametry te w lipcu i sierpniu tego roku były większe od zanotowanych w ubiegłoroczne wakacje, odpowiednio o 1,26 mld pasażerokilometrów (+31,9 proc.) i o 0,98 mln pociagokilometrów (+3,1 proc.). Tym samym osiągnęły one najwyższe wartości na przestrzeni ostatnich 10 lat.

- Na tle wysokich cen paliw podróż pociągiem na wakacje okazała się być optymalną alternatywą podróżowania. Specjalne oferty przewoźników pozwalające obniżyć koszty przejazdu w przypadku podróżowania większą grupą sprawiły, że pod względem kosztów już w przypadku czterech osób podróż koleją była bardziej opłacalna niż np. samochodem. Czynniki, które determinowały tak dużą liczbę pasażerów w tym roku, najprawdopodobniej będą aktualne i za rok. Zatem sytuacja z minionego sezonu urlopowego powinna mieć wpływ na wygląd przyszłorocznego rozkładu jazdy, a także na odpowiednią liczbę taboru dostosowanego do długich, letnich podróży - napisał we wstępie do raportu Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Część opracowania poświęcona jest także punktualności pociągów w wakacje. W miesiącach wakacyjnych wskaźnik punktualności pociągów jest zazwyczaj najniższy w skali roku. W lipcu i sierpniu tego roku do stacji docelowej punktualnie dotarło 85,3 proc. z wszystkich uruchomionych pociągów. W dniu wakacji z najwyższym wskaźnikiem punktualności wartość ta wyniosła 91,9 proc.

W publikacji zaprezentowano również zestawienie wybranych propozycji połączeń kolejowych i ofert wakacyjnych poszczególnych przewoźników, a także porównano koszty typowej wakacyjnej podróży pociągiem i samochodem. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie UTK.

