Takiej rzezi w powietrzu jeszcze nie było, przewoźnicy pozbywają się samolotów

Pandemia koronawirusa najbardziej dotknęła przewoźników lotniczych. Wielotygodniowe całkowite wstrzymanie ruchu lotniczego spowodowało, że wiele firm znalazło się na krawędzi bankructwa. Rządy części krajów postanowiły przewoźnikom pomóc. To jednak ma swoją cenę, firmy muszą redukować koszty. Nic więc dziwnego, że analizują stan swojej floty. Zapowiada się prawdziwa rzeź, a wiele samolotów już nigdy nie poleci.

Cięcia silników

Wtórny rynek oszaleje

W branży słychać już, że obecna pandemia będzie oznaczała duże zmiany na rynku. Przewoźnicy będą dążyli do ujednolicenia swoich flot. Z grubsza wzorcowy przewoźnik ma mieć trzy modele samolotów – mały, średni i duży (oczywiście z wersjami). W praktyce liczba maszyn będzie większa, ale i tak do ujednolicenia będzie dochodziło.Co zdecyduje o wyborze konkretnych maszyn?Prawie na pewno z flot (tam, gdzie to możliwe) wycofane zostaną maszyny czterosilnikowe. Ewentualnie pozostawione zostaną najnowsze egzemplarze. Przy czym będzie się liczyła tylko ekonomia – prestiż, że posiada się we flocie taką, a nie inna maszynę, został porzucony.Niedawno duże zaskoczenie w branży wywołała decyzja Air France. Francuskie linie poinformowały, że „wobec kryzysu z COVID-19 i z powodu jego wpływu na przewidywany zakres działalności grupa Air France ogłasza definitywne zaprzestanie eksploatacji samolotów A380”.Wszystkie czternaście swoich Airbusów A380 uziemiła także Lufthansa. Spekuluje się, że do służby powróci mniej niż połowa maszyn, a przecież mówimy o samolotach o średnim wieku tylko 8,7 roku.Wracając do niemieckiego przewoźnika, wszystko wskazuje, że szybciej, niż wcześniej zakładano, sprzedane zostaną także McDonnell Douglas MD-11 - te duże, trójsilnikowe maszyny towarowe mają być zastąpione przez wersje cargo Boeinga B777, które są tańsze w eksploatacji, a zarazem mają większą przestrzeń ładunkową.W ogóle widoczne staje się odchodzenie do lamusa samolotów trzy- i czterosilnikowych. Nowoczesne silniki odrzutowe są zarazem bardzo mocne, jak i oszczędne oraz niezawodne. Ostatnim zaprojektowanym od podstaw samolotem pasażerskim cztero- lub trzysilnikowym jest A380 i okazał się wielką klapą.Jednak nie tylko czterosilnikowe samoloty straciły rację bytu w przewozach pasażerskich. Pojawienie się najpierw Boeinga B787 Dreamlinera i kilka lat później Airbusa A350 XWB, maszyn nowej generacji (wkrótce dołączy do nich Boeing B777x), sprawiło, że także dwusilnikowe maszyny opracowane jeszcze w poprzednim wieku straciły na konkurencyjności.Nowe samoloty są bowiem nie tylko lżejsze, ale także palą mniej paliwa i są przyjaźniejsze dla pasażerów.Stąd też decyzja czołowej amerykańskiej linii lotniczej Delta Airlines o pozbyciu się wszystkich 18 Boeingów B777 (średnia wieku 15,4 roku). Zastąpią je nowe maszyny Airbusa.Niejako przy okazji Delta pozbędzie się mniejszych Md-80 i Md-90 oraz przynajmniej znacznej części B757.Podobny przegląd flot zapowiadają inni amerykańscy przewoźnicy. Zmniejszenie liczby modeli maszyn nie tylko bowiem ułatwi ich obsługę, ale także zmniejszy jej koszty.Wszystkie te działania – a podobne kroki zapowiadają niemal wszyscy najwięksi przewoźnicy – spowodują, że wtórny rynek zaleją setki maszyn. Jednak tylko część z nich znajdzie nabywców.– Część z nich zostanie adaptowanych na potrzeby cargo, będzie to jednak stosunkowo mała liczba maszyn. Inne posłużą jako składowiska części zamiennych. Jednak wiele wskazuje, że sporo maszyn po przebazowaniu już ze składowiska nigdy nie odleci – komentuje sytuację Irwin Sarton, analityk branży lotniczej.Jego zdaniem pandemia będzie miała jeszcze jeden skutek: używane samoloty stracą na wartości.Właściciele wycofywanych maszyn będą chcieli spisać je ze stanu, sprzedając za ułamek ceny. To i tak się opłaci, bo za parkowanie maszyny nie trzeba będzie płacić ani jej ubezpieczać.