Takiej sytuacji w morskim transporcie jeszcze nie było

We wtorek odnotowano największe w historii załamanie cen transportu morskiego ładunków masowych. Indeks kosztów frachtu Baltic Dry, spadł o 17,5 proc. do 1250 punktów, czyli najniższego poziomu od końca listopada.

Wtorkowy spadek jest największym dziennym spadkiem w historii indeksu.

Jego genezy należy szukać w Chinach, które nie radzą sobie z koronawirusem.

Mniej potaniał transport bardziej uniwersalnej wielkości statkami.

Jak podaje Trading Economics, wtorkowy spadek wskaźnika jest rekordowy. Nigdy wcześniej koszt przewozu ładunków masowych nie zanotował aż tak znacznego dobowego spadku.

Ceny frachtu spadają, choć wielkość spadku zależy od klasy statków

Analitycy wskazują jednak, że spadek nie jest jednolity. Jego wielkość jest uzależniona od klasy masowców i tego do czego są głównie przeznaczone.

I tak, koszt wynajmu statków klasy capesize spadł aż o 27,7 proc. Są to wielkie masowce – tankowce i statki do przewozu rudy, które ze względu na swoja wielkość nie mogą korzystać z Kanału Sueskiego. W praktyce oznacza to statki o wielkości ponad 150 tys. DWT (z ang. deadweight tonnage, co określa łączną masę ładunku, załogi, zapasów paliwa, wody pitnej i technicznej, prowiantu, części zamiennych itp., jaką statek może przyjąć na pokład, nie przekraczając dopuszczalnego zanurzenia).

Znacznie mniej spadły koszty frachtu statków typu panamax (jednostki mogące pokonać Kanał panamski). Tu spadek wyniósł skromniejsze 6,3 proc.

Oba wskaźniki spadły do ​​najniższych poziomów od czterech miesięcy.

Geneza spadku tkwi w sytuacji pandemicznej w Chinach

Skąd te spadki i jaka jest ich przyczyna? Kluczowe dla sytuacji w światowym frachcie są informacje z drugiej największej na globie gospodarki – Chin. A te są dla światowego handlu niepokojące.

Coraz więcej wskazuje na to, że Chiny wbrew państwowej propagandzie nie radzą sobie z pandemią koronawirusa. Światowe serwisy informacyjne obiegły zdjęcia z olbrzymich kolejek przed krematoriami. O tym, że sytuacja jest zła, może świadczyć także kordon ustanowiony wokół największego na świecie terminala kontenerowego w Szanghaju. Ma on zapobiec wstrzymaniu pracy portu.

Trudna sytuacja sprawia, że importerzy ograniczają zakupy niektórych surowców, spodziewając się spowolnienia gospodarczego. To zaś powoduje mniejszy popyt na statki i spadek cen frachtu. Same różnice w skali spadków cen w różnych klasach masowców to zaś efekt tego, ze mniejsze jednostki, jak wspominane wcześniej panamaksy, są bardziej uniwersalne niż największe jednostki, a co za tym idzie łatwiej mogą znaleźć zatrudnienie.

