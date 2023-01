Tanie rudery od PKP do kupienia w okazyjnych cenach

PKP S.A. na swojej stronie ma niemal tysiąc ofert sprzedaży nieruchomości — to zarówno działki, lokale usługowe, jak i mieszkania w całej Polsce - pisze Business Insider Polska.

Polskie Koleje Państwowe są właścicielem jednego z największych zasobów nieruchomości w Polsce. Do spółki należy m.in. ok. 90 proc. czynnych dworców kolejowych na terenie całego kraju, grunty, różnego rodzaju obiekty, od hal magazynowych po budynki mieszkalne. Wiele z tych nieruchomości przeznaczonych jest na wynajem i sprzedaż.

- Oferta jest bardzo szeroka i skierowana do zróżnicowanych grup: od dużych podmiotów po małe, rodzinne firmy czy osoby fizyczne. PKP dążą do jak najlepszego wykorzystania nieruchomości, czerpiąc z nich – poprzez wynajem i dzierżawę – długofalowe zyski. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to m.in. budynki i lokale mieszkalne, które są pustostanami i na co dzień nie są wykorzystywane w podstawowej działalności PKP czy innych spółek kolejowych – informuje cytowany przez Bussines Insider Polska rzecznik PKP Michał Stilger.

PKP oferuje mieszkania tanie, ale do generalnego remontu

Mieszkania oferowane przez PKP w większości przypadków wymagają generalnego remontu. Równocześnie ceny są bardzo konkurencyjne – jeśli porównujemy je z ofertami rynkowymi w tych samych miejscowościach, okazuje się, że oferta państwowej spółki może być nawet na poziomie 30-70 proc. średniej ceny w danej lokalizacji.

I tak np. 35-metrowe mieszkanie w Poznaniu przy ul. Kolejowej jest wystawione na sprzedaż za 265 tys. zł, co oznacza, że m kw. kosztuje nieco ponad 7,5 tys. zł. Dla porównania rynkowe ceny w tej samej okolicy kształtują się na poziomie 9,5-12 tys. zł za m kw. - pisze Business Insider Polska.

W ofercie PKP znajdziemy jednak nie tylko rudery na terenach kolejowych, ale także mieszkania w dużo lepszym stanie i dużo lepszych lokalizacjach. Ich ceny są już jednak zdecydowanie bardziej rynkowe. W ofercie znajduje się np. 63-metrowe mieszkanie we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej, którego orientacyjna cena jest niemal równa cenie rynkowej podobnego mieszkania oferowanego przez prywatnego właściciela.

PKP nie sprzedają tylko mieszkań i budynków, ale również grunty

Poza budynkami i mieszkaniami w ofercie PKP znajdują się również grunty i lokale użytkowe zarówno na dworcach, jak i poza nimi. W większości przypadków to nieruchomości położone w okolicy torów lub dworców kolejowych.

W ofercie znajdujemy m.in. położoną przy dworcu 3223-metrową działkę w Mławie za 200 tys. zł. - Lokalizacja działki czynią ją bardzo atrakcyjną pod kątem przeznaczenia na inwestycję — przekonują kolejarze cytowani przez Bussines Insider Polska.

Czytaj więcej z Business Insider Polska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl