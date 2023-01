Tego biznesu nie popsuła nawet wojna

2022 rok to był bardzo dobry rok dla linii lotniczych operujących w Polsce. Nie popsuła tego nawet wojna na Ukrainie, wysokie ceny paliw czy ryzyko wynikające z różnicy w kursach walut. Rynek jednak nie odbudował się jeszcze do poziomu sprzed pandemii.

Sytuację linii lotniczych podsumowujemy wspólnie z Enter Air, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Ryanair i Wizz Air.

Jak obecność wojsk NATO w polskiej przestrzeni powietrznej oraz na lotniskach wpływa na biznes linii lotniczych w Polsce?

Jak w 2022 odbudowywał się rynek i czy wszyscy równie dobrze wykorzystali nagły wzrost popytu?

Początek 2022 r., w szczególności okres luty-kwiecień, był bardzo mocno naznaczony inwazją Rosji na Ukrainę. Było to odczuwalne w całej Europie, ale szczególnie w naszym regionie - Europy Centralnej. To w Polsce i krajach sąsiednich liczba rezerwacji spadła wtedy najmocniej.

- Od maja sprzedaż zaczęła wracać do dobrych poziomów. Szczyt sezonu, a więc czerwiec-wrzesień, były bardzo mocne zarówno pod względem liczby operacji, jak i wypełnienia (load factor) naszych samolotów. Końcówka roku także bardzo dobrze się sprzedaje. Obecnie oferujemy ponad 20 proc. więcej miejsc niż przed pandemią w 2019 roku. Nasz load factor wzrósł do 94 proc. - mówi Michał Kaczmarzyk, prezes czarterowych linii Buzz, a zarazem szef Ryanaira w Polsce.

Ryanair w 2022 roku wzmocnił swoją pozycję największej linii lotniczej w Europie, przewożąc w okresie od kwietnia do września ponad 95 mln pasażerów.

- W całym roku finansowym (kwiecień 2022 - marzec 2023) zamierzamy przewieźć 168 mln pasażerów - dodaje Kaczmarzyk.

Jozsef Varadi, prezes przewoźnika lotniczego Wizz Air w rozmowie z WNP.PL podkreśla, że jego linia jest o 35 proc. większa pod względem dostępnych miejsc w sprzedaży i liczby obsłużonych pasażerów niż przed pandemią.

Znaczący wpływ na to miały decyzje o rozszerzeniu floty Wizza do 175 samolotów oraz o inwestycji w cztery kluczowe dla Węgrów rynki.

- Kupiliśmy portfel slotów na lotnisku Gatwick w Londynie, gdzie zbudowaliśmy bazę składającą się z pięciu samolotów. Ponadto weszliśmy do Włoch, gdzie mamy obecnie ponad 20 samolotów. Rozpoczęliśmy także działalność w Albanii, gdzie dzięki 10 samolotom operacyjnym przyczyniliśmy się do szybkiego wzrostu rynku. Otworzyliśmy też naszą bazę w Abu Zabi - wylicza Varadi i dodaje, że bolesne doświadczenia ostatnich dwóch lat pokazały, jak kluczowa jest dywersyfikacja w tym biznesie.

PLL LOT w 2022 powoli wracały do skali działalności sprzed pandemii. Najbardziej liczą się kierunki wakacyjne

- Nie była to jeszcze skala z roku 2019, kiedy na pokładzie naszego samolotu powitaliśmy 10-miolionowego pasażera, ale mimo restrykcji związanych z COVID-19 w Chinach, mimo trudności wynikających z wojny w Ukrainie i niestabilnego rynku paliwowego, w bieżącym roku przewieźliśmy ok. 8 mln pasażerów - tłumaczy Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT-u.

Obecnie narodowy przewoźnik ma w swojej siatce ponad 100 połączeń rozkładowych w ciągu tygodnia, a w sezonie letnim wykonuje do 45 lotów do USA.

- Latamy do Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles i Miami. Pomimo tych trudnych warunków i utraty części siatki dowozowej nasze połączenia transatlantyckie miały znakomity poziom wypełnienia. Cały czas pracujemy nad nowymi propozycjami, które zastąpią utracone w wyniku wojny w Ukrainie kierunki - dodaje przedstawiciel PLL LOT.

Faktem jest, że w 2022 roku to rynek podróży wakacyjnych odbudował się najszybciej.

- Rok 2022 z perspektywy Enter Air był rokiem bardzo udanym i wygląda, że będzie rekordowy, jeśli chodzi o przychody i wynik na działalności. Jest on mimo wszystko zniekształcony przez różnice kursowe: waluta w jakiej raportujemy to złotówki, a całość naszej działalności oparta jest o waluty zagraniczne i to zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Mimo to powinniśmy osiągnąć wartości z roku 2019, jeśli chodzi o wielkości przewozowe - mówi Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air.

Złoty, dolar czy euro. Wiele walut, duże ryzyko

Na ryzyko, wynikające z różnic w kursach walut, zwraca też uwagę prezes Jozsef Varadi.

- Cena benzyny rośnie, euro słabnie, a Wizz Air nie jest odporny na te skutki makroekonomiczne. Połowa naszych kosztów oparta jest na dolarach (paliwo jest opłacane w dolarach – red.), więc kiedy dolar umacnia się w stosunku do euro (po którego kursie sprzedawane są bilety), podnosi to ceny, podczas gdy nasz rozwój technologiczny, odnawianie floty, je obniża. To szczególna sytuacja, gdy rosną koszty i poprawiają się parametry ekonomiczne, ale już teraz widzimy, że efekt inflacyjny będzie silniejszy w kolejnym roku lub dwóch. Jest to jednak branża cykliczna, a koszty z czasem będą spadać - przewiduje szef linii lotniczych Wizz Air.

Varadi podkreśla, że Polska jest jednym z kluczowych rynków dla tego przewoźnika. W 2022 roku samoloty tych linii obsługiwały ponad 190 tras z i do Polski operując już na 12 lotniskach.

- Niedawno rozpoczęliśmy działalność w kolejnych portach lotniczych, uruchomiliśmy nowe trasy, a także umocniliśmy naszą pozycję lidera w Warszawie, dodając 10-ty samolot do bazy na Lotnisku Chopina od sezonu letniego 2023 i zwiększając liczbę miejsc w sprzedaży do 1,9 miliona - dodaje prezes Wizz Air.

Zdolności operacyjne polskich lotnisk są kluczowe dla przewoźników. LOT jednak rezygnuje z regionów

Polskie lotniska w 2022 roku miały tę przewagę nad innymi w regionie, że nadal miały sporą przestrzeń, jeśli chodzi o graniczne przepustowości swoich terminali. Ułatwiało to przewoźnikom dostosowywanie swojej oferty do odbudowującego się dynamicznie ruchu.

- Tu warto zaznaczyć, że polskie lotniska regionalne, ale również i Chopin, oraz agenci handlingowi, catererzy oraz dostawcy paliwa lotniczego bardzo dobrze odrobili pracę domową. Porównując to z wydajnością lotnisk zagranicą, jesteśmy w czołówce Europy - przekonuje Kobielski z Enter Air.

Zgadzają się z tym także w Ryanairze.

- Sezon był bardzo trudny dla przewoźników. Duża część lotnisk, agentów handlingowych czy kontrola ruchu lotniczego nie była przygotowana na odbudowę ruchu po pandemii. Na tle Europy polskie lotniska wyglądały bardzo dobrze, zapewniły dobrą przepustowość i jakość obsługi. Również polska kontrola ruchu, poza okresem kwietnia i maja, kiedy prowadzony był spor zbiorowy z kontrolerami w PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - red.), co powodowało ogromne opóźnienia lotów oraz końcówki roku w Gdańsku, gdzie nieobsadzonych pozostaje sporo stanowisk kontrolerskich, prezentowało się dobrze - uzupełnia prezes Kaczmarzyk.

I choć był to dobry rok dla lotnisk regionalnych w Polsce, to LOT wraca do swoich strategicznych celów operacyjnych.

- LOT co do zasady jest przewoźnikiem sieciowym, koncentrującym się na dowożeniu pasażerów do swojego hubu. Oczywiście w czasie pandemii realizowaliśmy szeroki program z portów regionalnych, natomiast w chwili obecnej wracamy do naszego podstawowego modelu, uzupełniając go o połączenia z regionów - wyjaśnia Moczulski z PLL LOT.

Wojna zostanie z branżą na dłużej i to bez względu na możliwe scenariusze

Przedstawiciele linii lotniczych, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że w chwili obecnej widać długo wyczekiwaną przez nich stabilizację sprzedaży. To, czego się jednak obawiają, to ewentualna eskalacja konfliktu na Ukrainie.

- Wyłączenia przestrzeni powietrznej nad częścią Polski z związku z aktywnością NATO mają na razie ograniczony wpływ na nasze operacje. W niektórych przypadkach jesteśmy zmuszeni zmieniać trasy lotów, co prowadzi do ich nieznacznego wydłużenia, ale nie powoduje to nadmiernej uciążliwości. Aktywność NATO w regionie jest zrozumiała dla nas i naszych pasażerów - mówi szef polskich struktur Ryanaira.

- Myślę, że kontrolerzy PAŻP oraz wojskowi bardzo dobrze zharmonizowali swoje działania. Po początkowych zawirowaniach w obsłudze przestrzeni Polski dziś tego praktycznie nie odczuwamy. Według mnie tam, gdzie na lotniskach stacjonują wojska NATO, jest po prostu bezpieczniej - dopowiada Kobielski z linii Enter Air.

Bardziej to wszystko odczuwa nasz narodowy przewoźnik.

- LOT był zmuszony odwołać w ciągu miesiąca (po wybuchu wojny - red.) ok. 10 proc. wszystkich operacji (832) i zmienić 13 proc. (1240) wszystkich operacji (np. godziny slotów). Rejsy dalekodystansowe wydłużyły się średnio o 1,5 godziny w przypadku rejsów z Warszawy do Azji oraz średnio o 2,5 godziny w przypadku rejsów z Azji do Warszawy. W lotach krótkodystansowych, w zależności od trasy, czas lotu wydłużył się od 10 do 30 minut. Konieczność wydłużenia tras, spowodowana omijaniem przestrzeni powietrznej nad Rosją, Ukrainą i Białorusią, przekłada się na kilkuprocentowy wzrost kosztów operacyjnych LOT-u - wyjaśnia Moczulski.

