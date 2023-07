Tego dokumentu branża lotnicza nie mogła doczekać się od lat. Teraz apeluje do rządu

Kończą się konsultacje rządowego projektu „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”. Lato nie sprzyja analizie urzędowych wniosków i recept spisanych na ponad 200 stronach. Dlatego jest apel o wydłużenie rozmów z branżą.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o opublikowanym na początku lipca przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”.

To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat. Czas na przesyłanie wniosków do resortu mija 7 sierpnia. - Powinno nastąpić wydłużenie konsultacji. Dobrze by było, żeby choć ta strategia była przygotowana z głową – mówił w czasie naszej debaty Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, członek sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej, Maciej Kopiec z Lewicy, Włodzimierz Skalik, członek władz Konfederacji oraz poseł PiS Jerzy Polaczek, były minister transportu w pierwszym rządzie tego ugrupowania.

- Czas na konsultacje jest krótki. Sejmowa Komisja Infrastruktury nie ma w planach zająć się dyskusją nad tym projektem. To pokazuje, że ministerstwo nie ma woli, by odpowiedzialnie zająć się strategią dla branży lotniczej – mówił w czasie naszej debaty przedwyborczej Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050, członek sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

Suchoń przekonywał, że projekt rządowej strategii nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów i jest „przygotowana, żeby szybko została przyjęta”.

- Powinno nastąpić wydłużenie konsultacji. One powinny być pogłębione. Dobrze by było, żeby choć ta strategia była przygotowana z głową – dodawał poseł Polski 2050.

W programie WNP.PL parlamentarzysta przekonywał, że główną niewiadomą jest przyszłość naszego przewoźnika.

- Rola LOT-u jest kluczowa. Chcemy wybudować jedno z największych lotnisk w tej części Europy, a jeśli w strategii nie ma nawet rozdziału o naszych narodowych liniach, to trudno uznać stanowisko rządu za wiążące – uzasadniał Mirosław Suchoń.

