Tego nie da się robić od sztancy. Logistycy już to wiedzą

Polskim firmom z każdym rokiem przybywa doświadczeń w automatyzacji procesów logistycznych i odpowiedź, czy stosować automatykę, wcale nie jest jednoznaczna... Są takie miejsca, gdzie się ona sprawdza, i takie, gdzie okazuje się kosztowną pomyłką.

Logistyka od kilku lat staje się coraz ważniejsza w pracy zakładu produkcyjnego. Najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie zachwiały rytmicznością dostaw. Poważnie zmieniło to sposób robienia zamówień i cykle produkcyjne.

Automatyzacja procesów logistycznych nie załatwia wszystkich problemów, ale jeśli rozwiązanie jest dobrze dobrane, pomaga firmie zwiększyć efektywność.

Jej postęp jest szczególnie widoczny w magazynach. Zarządzane są już za pomocą programów WMS, a nie zeszytu z notatkami. Ostatnio rośnie zainteresowanie narzędziami do komunikacji z obcojęzycznymi pracownikami.

Doświadczeniem, jak z sensem automatyzować logistykę wewnątrz zakładu pracy i na jego styku ze środowiskiem zewnętrznym, podzielili się menedżerowie - uczestnicy dyskusji panelowej "Intralogistyka w nowoczesnej fabryce" podczas niedawnej, katowickiej konferencji Nowy Przemysł 4.0.



Na to nakłada się zjawisko customizacji produktu, czyli dostosowania go do indywidualnych potrzeb klienta, co z kolei skraca serie, wymuszając na producentach zwiększenie elastyczności. Bez sprawnej logistyki zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej nie sposób to zrobić.

- Logistyka stała niezwykle dynamiczna i agresywna. Siła firmy bierze się ze zrozumienia jej znaczenia. Nie zawsze tak się dzieje - mówi Marcin Baryła, Global PCL Director w firmie Nexteer Automotive, która produkuje w swoich zakładach Tychach i Gliwicach układy kierownicze do samochodów.

Jak dodaje, jeszcze przed pandemią odbiorcy sektora automotive w Polsce, czyli przede wszystkim producenci samochodów, potrafili zamrozić zamówienie na tydzień, dwa przed jego startem. Pozwalało to firmom „levelować” produkcję, przygotować ludzi, transport. Teraz oczekują, że zakład produkujący części będzie akceptował zamówienia złożone w ostatniej chwili.

Niezależnie od pandemii i geopolityki źródłem problemów firm jest też sama organizacja procesów produkcyjnych. Ich badaniem zajmuje się Grzegorz Gołda z Politechniki Śląskiej.

- Między poszczególnymi fazami wytwarzania występują tzw. przerwy międzyoperacyjne. To czas, w którym odbywają się m.in. procesy logistyczne: zbieranie półfabrykatów, magazynowanie wyrobu gotowego, pakowanie. Zabierają one nawet 80 proc. czasu potrzebnego na wytworzenie produktu. Jeśli się je skróci, zwiększy się efektywność produkcji. Można to osiągnąć m.in. przez automatyzację transportu wewnątrz zakładu czy stosowanie robotów transportowych AGV (Automated Guided Vehicles). Można też tworzyć rozwiązania analogowe, np. niewielkie zapasy buforowe komponentów przed stanowiskami montażowymi - podpowiada Grzegorz Gołda.

Automatyzacja intralogistyki nie zawsze potrzebna

- Podstawowe pytanie dotyczy zwrotu z inwestycji. Zanim podejmie się decyzję o automatyzacji, trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak się do tego przygotować. I to drugie jest o wiele ważniejsze od pierwszego. Wiele firm wprowadza automatykę bez przygotowania procesów potrzebnych do jej działania w firmie, np. zaplecza IT - zauważa przedstawiciel Nexteera, dodając, że w trudnych czasach lepiej zacząć automatyzację (jeżeli z obliczeń wychodzi, że może być opłacalna) od stosowania jej na wybranych fragmentach procesu produkcyjnego, ale nie na całej linii. W ten sposób ogranicza się ryzyko dużego błędu.

To, że intralogistyki nie da się automatyzować od sztancy - potwierdza Robert Gałązka, doradca zarządu ds. logistyki Damelu, który produkuje specjalistyczne silniki elektryczne dużej mocy.

- Próbowaliśmy wiele razy podejść do automatyki procesów logistycznych wewnątrz zakładu, ale za każdym razem wychodziło, że profil naszej produkcji nie predestynuje nas do tego. Produkujemy pod zamówienie i nasze wyroby trafiają prosto do klientów, nie mamy więc magazynu wyrobów gotowych. Przeliczyliśmy też dokładnie pewne rozwiązania intralogistyczne i okazało się, że rzeczywiście zamiast dwóch osób tę samą pracę może wykonać jedna, ale potrzebujemy dwa razy więcej miejsca, a to przecież też koszt - mówi Robert Gałązka.

Postęp automatyzacji szczególnie widoczny w procesie magazynowania

Przez lata Polska cieszyła się w Europie opinią kraju, który dysponuje dużą pulą miejsc pod zabudowę, nie trzeba więc zabiegać o efektywne wykorzystanie magazynów. Ale to się zmienia... Magazyny są coraz wyższe - tak jak ceny za ich wynajęcie. Jeszcze cztery lata temu za m kw. płaciło się 1,50-1,70 euro miesięcznie, dziś - trzy raz więcej.

Standardowo zarządzane są już za pomocą programów WMS (Warehouse Management System), a nie zeszytu z notatkami, jak jeszcze nie tak dawno temu. Nowinką jest teraz wirtualne układanie palety na podstawie danych od klienta w taki sposób, aby zoptymalizować transport ładunku. Obcojęzycznych pracowników, których w Polsce przybywa, wspierają zaś narzędzia do usprawniania komunikacji, np. oprogramowanie, które podaje do słuchawki polecenia w języku narodowym.

Ale nie oznacza to, że automatyzacja rozwiąże każdy problem. Wiedzą o tym w firmie Omega Pilzno, która świadczy usługi magazynowe.

- Branża spożywcza czy automotive, z którymi pracujemy, mają oczekiwania, które automatyka nie zawsze jest w stanie spełnić. Magazyn automatyczny, skrojony na miarę, dobrze działa, gdy wszystkie procesy są przewidywalne. Ale kiedy biznes się „wywala” - np. z powodu opóźnienia dostawy - wtedy potrzebne jest rozwiązanie bardziej elastyczne. To także panaceum na problem z fluktuacją popytu, która mocno daje się we znaki handlowi. Bywa, że na początku roku firma „x” czy „y” spodziewa się słabych obrotów, a po dwóch, trzech miesiącach potrzebny jej jest stock magazynowy, bo zamówienia są tak duże. Naszym zadaniem pozostaje zniwelowanie wahań kosztów u klienta, który nie musi ich ponosić przez 12 miesięcy w roku, a tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba - wyjaśnia Albert Krawczyk, menadżer logistyki kontraktowej, Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski.

Za automatyzacją procesów logistycznych opowiada się Krzysztof Stachowicz, kierownik Sekcji Automatycznych Systemów Magazynowych w firmie AIUT. Zwiększa ona wydajność logistyki i eliminuje błędy. Optymalizuje też pracę całej firmy. Trzeba to jednak robić z głową.

- Dla nas jako dostawcy rozwiązań jest lepiej, kiedy klient wie, czego chce. Wcześniej zrobił badania, zatrudnił firmę konsultingową. Samo przekonanie, że firma potrzebuje AGV, to za mało. W Stanach Zjednoczonych pojawiło się nawet sformułowanie AGV frustration odnoszące się do problemów klientów po nieudanym wdrożeniu. Najpierw kupili oni - bez głębszego zastanowienia - wózki, najlepiej w Chinach, bo taniej. Uruchomiła je miejscowa firma integratorska. A potem wszystko stanęło. I komu się teraz poskarżyć. Zostaje frustracja... - mówi Krzysztof Stachowicz.

AIUT podchodzi do sprawy kompleksowo: produkuje wózki, zapewnia oprogramowanie i serwis. Cały system musi być bezawaryjny i funkcjonalny. Nie oferuje produktu, ale platformę rozwojową dostosowaną do potrzeb klienta.

- Coraz częściej mówi się o fabrykach bez layoutu, w których maszyny ustawia się pod wytworzenie określonej partii produktu. Gdy zamówienie się zmienia, zmienia się układ maszyn. To środowisko, w którym AGV może szczególnie zaprezentować swoje zalety - ocenia.

Granicę stosowania automatyzacji wyznacza efektywność operacyjna.

- Moim zdaniem np. wdrażanie robotów do kompletowania paczek w e-commerce mija się z celem. Ludzie wspierani przez system informatyczny zrobią to lepiej. Czasami, żeby pchnąć do przodu firmową logistykę, wystarczy dodać mały element cyfrowy, który pomoże ją poukładać, a resztę zostawić tak, jak jest - mówi Adrian Mirowski, szef spółki Snarto.

Sztuczna inteligencja w logistyce to znacznie więcej niż czat GPT

Snarto zajmuje się optymalizacją transportu drogowego za pomocą sztucznej inteligencji, wykorzystuje do tego zbudowany przez siebie silnik.

- Wielu ludzi utożsamia sztuczną inteligencję z czatem GPT czy podobnymi rozwiązaniami. Tak naprawdę opierają się one o modele językowe, które mogą nam coś podpowiedzieć, ale mają zerowe zastosowanie w przemyśle. My stosujemy innego typu sztuczną inteligencję opartą na algorytmach, która na podstawie dużej liczby danych potrafi bardzo szybko podjąć decyzję w sprawie transportu ładunku. Jesteśmy pierwszą firmą, która wdraża to na taką skalę i wiem, jak duże stanowi to wyzwanie i dla kadry kierowniczej firm, i szeregowych pracowników. Sztuczna inteligencja ma im przedstawić rozwiązanie problemu, ale odpowiedzialność za decyzję muszą wziąć oni - mówi Adrian Mirowski.

Być może używanie mechanizmu, o którym mówi Adrian Mirowski, nie stanie się powszechne dziś, jutro, ale pojutrze - być może. Wygra ten, kto nowe rozwiązania zastosuje w odpowiednim momencie, zarówno jeśli chodzi o moment historyczny, ale także ten wewnątrz własnej firmy.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwała 3 i 4 października. Jej częścią były 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, odbywające się w tych samych dniach.