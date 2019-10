Temat czystego transportu przemilczano w kampanii. Co to może oznaczać?

Dla szeroko rozumianej branży logistycznej wyniki wyborów parlamentarnych oznaczają kontynuację dotychczasowych trendów. Na ogół dobrych i korzystnych. Ale mogą nie przynieść oczekiwanej, ba, koniecznej rewolucji i przyspieszenia w co najmniej dwóch kluczowych sprawach – stawiania na czyste rodzaje transportu oraz realnego rozwoju elektromobilności. Ta druga sprawa ma też kontekst niekorzystnego dla ekotransportu miksu energetycznego w Polsce.

Nowe wyzwania

Choć istotnie, zestawiając dane statystyczne, to on dominuje i jego rola rośnie, skoro np. przewozi ponad 80 proc. towarów drogą lądową. Kolej np. nie potrafiła udowodnić swoich zalet, przy mniejszej elastyczności – dopiero od niedawna rozwija intermodalność.Tymczasem transport drogowy nie tylko nie załatwia wszystkich problemów. Przeciwnie, niektóre pogłębia – jak korki na drogach, zanieczyszczenia środowiska, największego udziału w liczbie wypadków i ofiar w ludziach.Istnieje większa obawa, że te sprawy i nowe wyzwania logistyczne nie rzucają się nadmiernie w oczy, gdy minister zajmuje się „większym fragmentem” gospodarki.- Choć obecnemu rządowi i ministrowi odpowiedzialnemu za transport nie brakuje dobrych pomysłów, to jednak rośnie skala wyzwań, a niektóre realizowane pomysły się komplikują, jak np. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wobec rozwoju nowych lub zmodernizowanych hubów w Europie - mówi prof. Halina Brdulak, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH.Eksperci rynkowi wysuwają na czoło dominujące wyzwanie: jak sprawić, by i w Polsce transport był niskoemisyjny?- Dla mnie zaskakujące w tej kampanii wyborczej było to, że przewijały się różne tematy, lecz w znikomym stopniu do opinii publicznej przebiły się sprawy czystego transportu i szerzej, skutków dla ochrony środowiska działalności transportu - stwierdza Jakub Majewski. - Odwrotnie niż w większości krajów europejskich, gdzie te zagadnienia plasują się bardzo wysoko na liście priorytetów. To może sugerować, że nie należy się spodziewać istotnych zmian także np. w priorytetach rozwoju różnych rodzajów transportu czy opłatach za infrastrukturę.Czy można w tych sprawach oczekiwać przełomu? To zależy już nie tylko od jednego ministra, ale od polityki całego rządu.W końcówce kampanii wyborczej Rada Ministrów przyjęła (24 września) uchwałę „Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku”. To wskazuje, że problem jest dostrzegany i stanął „na agendzie”.Patrz też: Rząd przyjął strategię rozwoju transportu do 2030 roku

Można mieć jednak dwa zastrzeżenia. Dlaczego tak późno, by uchwała mogła być przekuta choćby na społeczną dyskusję o zrównoważonym transporcie? No i warto przypomnieć, że to nie pierwszy dokument o podobnej nazwie.