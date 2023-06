Terminal instalacyjny w Świnoujściu z dużym unijnym dofinansowaniem

Budowa portu instalacyjnego dla morskiej energetyki wiatrowej w Świnoujściu otrzymała duże unijne dofinansowanie. Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał 85 procent dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. "Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej" z Instrumentu "Łącząc Europę" na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinansowania to 65,9 mln euro.

Decyzja o dofinansowaniu została podjęta przez European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) 20 czerwca 2023 r.

Co zostanie zrobione w Świnoujściu za unijne pieniądze?

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące elementy portowej infrastruktury dostępowej:

• pogłębienie kanału wejściowego oraz basenu portowego, wraz z obrotnicą, doprowadzającego do nabrzeży głębokości technicznej 12,5 m,

• budowa dwóch stanowisk statkowych, w jednej linii cumowniczej o łącznej długości około 500 m umożliwiających bezpieczne cumowanie statków maksymalnych typu jack-up (WTIV) i innych (WTTV),

• formowanie nowego obszaru portowego wraz z konstrukcją przyszłego nabrzeża na długości około 290 m umożliwiającego dalszy rozwój terminalu instalacyjnego o kolejne stanowisko dla jednostek instalacyjnych (WTIV)

Wymienione inwestycje stworzą możliwość dokonywania przeładunków, składowania i montażu sekcji wież wiatrowych (w tym fundamentów) oraz pozostałych elementów turbin wiatrowych, a także przeładunków i składowania innych ładunków ponadgabarytowych, przestrzennych i ciężkich. Istotny jest również nieograniczony dostęp do portu od strony wody, który w przypadku dofinansowanego projektu daje możliwość transportu wielkoskalowych elementów współczesnych turbin wiatrowych z zachowaniem wymaganych bezpiecznych przestrzeni nawigacyjnych.

To jeden z trzech klocków, dwa pozostałe to wyposażenie portu i budowa farmy

Budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury portowej (hydrotechnika), za którą odpowiadają władze portowe, to część szerszego projektu obejmującego jeszcze wyposażenie portu (infrastruktura nabrzeżowa do montażu, magazynowania i przeładunku komponentów do budowy i instalacji morskich farm wiatrowych) oraz budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1140 MW. Za wyposażenie portu odpowiada spółka Orlen Neptun, a za budowę farmy i jej eksploatację spółka Baltic Power.

W tej chwili w Świnoujściu trwają roboty rozbiórkowe i przygotowanie nabrzeża. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2024 i 2025 r.

Jak podaje komunikat prasowy, projekt wpisuje się w kontekst transportowy, realizując cele sieci TEN-T, które mają na celu zwiększenie przepustowości, jakości, wydajności i efektywności środowiskowej sieci transportowej, z uwzględnieniem relacji transportowych między transportem morskim a sieciami transportowymi Polski, Europy Środkowej, Południowej i Południowo-Wschodniej.

