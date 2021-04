Terminal kontenerowy w Świnoujściu czeka na nową próbę budowy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odrzucił z powodu uchybień formalnych ofertę firmy Baltic Gateway Limited z Wielkiej Brytanii na budowę i prowadzenie terminala kontenerowego w Świnoujściu. Krzysztof Urbaś, prezes portów, zapewnia, że nadal będzie szukał inwestora, bo przedsięwzięcie ma głęboki sens.

Inwestycje w Gdańsku i Gdyni

W ostatnich miesiącach inwestora do dużego projektu szukały także porty w Gdańsku i Gdyni. Tam, w przeciwieństwie do Świnoujścia, sprawy ruszyły z miejsca.- Te porty funkcjonują w zupełnie innej sytuacji, niż Świnoujście. W Gdyni kontenery są przeładowywane od lat 70. a w Gdańsku od lat 90. minionego wieku. To prawda, że projektem portu w Gdyni zainteresowało się czterech oferentów. Trzeba jednak dodać, że trzej z nich to operatorzy i armator działający w tym porcie. To oczywiste, że są zainteresowani rozwojem swojej działalności. W Gdańsku jest podobnie, z informacji prasowych wiemy, że ofertę złożył obecny operator terminalu głębokowodnego - komentuje Krzysztof Urbaś. - W Świnoujściu terminalem kontenerowym wchodzimy w nowy obszar działalności dla portu zewnętrznego, zaczynamy praktycznie od zera. Nie zamierzam pominąć tu operatora DB Port Szczecin, spółkę operująca na jednym szczecińskim nabrzeżu, ale przy przeładunkach rocznych poniżej 100 tys. TEU rocznie trudno mówić o skali działalności znaczącej dla Regionu Bałtyckiego.