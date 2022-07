Terminal przeładunkowy Laude w Sosnowcu zwiększył moce

Firma Laude Smart Intermodal zakończyła realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych. W jego ramach zmodernizowano terminal intermodalny Laude w Sosnowcu, zwiększając jego zdolności przeładunkowe oraz pozwalając na uruchomienie nowych połączeń pociągów kontenerowych w relacjach krajowych i zagranicznych.

Obiekt Laude w Sosnowcu to terminal kolejowo-drogowy, w którym odbywają się operacje przeładunkowe oraz zestawianie wagonów w składy pociągów kontenerowych. Jego łączna powierzchnia to 1,76 ha z możliwością składowania 260 kontenerów.

Zakupiony sprzęt - zmodernizowana suwnica kontenerowa oraz reachstacker marki Kalmar - przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowej terminala do 8 tys. TEU rocznie.

- Inwestycja w zwiększenie zdolności przeładunkowej terminala w Sosnowcu to kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju firmy Laude oraz uruchomieniu stałych połączeń pociągów kontenerowych do Niemiec w ramach projektu Time for Revolution - podkreśla Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal.

- Intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowej usługi umożliwiającej klientom nadanie do przewozu nawet pojedynczego kontenera. Rozwiązanie takie daje możliwość zmiany podejścia do procesu transportowego przez szefów ds. logistyki i łańcucha dostaw w wielu branżach. Dążymy, aby przewozy intermodalne stały się atrakcyjną alternatywą dla transportu drogowego. To szczególnie ważne z perspektywy realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - dodaje.

Zakup sprzętu do terminalu w Sosnowcu stanowił element dużego projektu, którego głównym przedsięwzięciem była budowa i wyposażenie terminala intermodalnego Laude w Zamościu. Pisaliśmy o tym TU.

Jego całkowita wartość, według danych Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wyniosła 51 560 743,78 zł, wartość wydatków kwalifikowanych to 36 784 045,77, wartość dofinansowania UE: 18 392 022,88 zł. Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

