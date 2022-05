TGV połączy Berlin z Paryżem. Pociąg ma zastąpić samolot

Niemcy i Francja w ciągu najbliższych miesięcy dostosują swoją infrastrukturę kolejową do potrzeb szybkiego pociągu TGV. W końcu 2023 roku zainaugurowane zostanie bezpośrednie połączenie z Berlina do Paryża. Podróż potrwa około 7 godzin i ma być skuteczną alternatywą dla samolotu.

Niemcy i Francja kilka lat temu podpisały umowę dotyczącą współpracy międzynarodowej w pasażerskich przewozach kolejowych. Po kilku latach przygotowań publicznie ogłoszono, że w końcu przyszłego roku niemiecka infrastruktura techniczna będzie przygotowana do tego żeby mogły po niej jeździć pociągi dużych prędkości. TGV na kilku odcinkach ma poruszać się z prędkością ponad 250 kilometrów na godzinę.

- Jesteśmy gotowi do tego, żeby jeszcze w 2023 roku możliwe było otwarcie połączenia z Berlina do Paryża przez Frankfurt nad Menem. Obsługiwane ono będzie wspólnie przez Deutsche Bahn i SNCF. Czas przejazdu szacowany jest na około 7 godzin- powiedział cytowany w komunikacie prezes SNCF Jean-Pierre Farandou

Zgodnie z założeniem pociąg na być w najbliższej przyszłości alternatywą dla lotów realizowanych z lotniska Berlin Brandenburg do Paryża. Efektywny czas dojazdu na lotnisko, odprawa, sam przelot oraz dotarcie do centrum trwa niemal tyle samo co podróż koleją. Przy czym przy takim ekologicznym rozwiązaniu mamy niemal zerowy poziom emisji CO2.

W najbliższych planach jest także uruchomienie połączeń z wykorzystaniem składów TGV na trasie z Frankfurtu nad Menem przez Strasbourg, Lyon do Marsylii. Podobnie sprawa przedstawia się z linią Barcelona-Paryż i Mediolan-Paryż. W przyszłym roku będzie także nocne połączeniem na trasie Wiedeń-Paryż.

W związku z rosnącymi opłatami za emisję CO2 wykorzystanie do transportu pasażerskiego pociągów będzie w Europie coraz bardziej powszechne.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku PKP Intercity oraz SNCF podpisały porozumienie o współpracy. Skoro Berlin jest tak blisko położony polskiej granicy może warto zastanowić się nad możliwością przedłużenia trasy szybkiego pociągu TGV do Warszawy.

Czytaj także: Francuskie SNCF oferują darmowe bilety dla uchodźców

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl