To bardzo zła wiadomość dla całego rynku lotniczego

Europejski producent samolotów Airbus w pierwszym kwartale 2023 roku dostarczył liniom lotniczym 127 samolotów, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Jego zysk netto spadł o 62 procent, do 466 milionów euro.

To są bardzo złe wiadomości dla całego rynku pasażerskich przewozów lotniczych. Airbus, podobnie jak amerykański Boeing, w pierwszym kwartale tego roku miał poważne problemy z dostawami części od swoich kooperantów. Oznacza to w praktyce zmniejszenie dostaw samolotów dla linii lotniczych.

W przypadku europejskiego producenta w pierwszym kwartale 2023 roku wyprodukował on 127 samolotów wobec 142 maszyn w analogicznym kwartale roku minionego, co oznacza spadek o 11 procent. W tym okresie przychody spadły o 2 procent, do 11,76 miliarda euro, natomiast zysk netto aż o 62 procent, do 466 milionów euro.

- Z jednej strony nasi klienci nadal mają duży apetyt na nasze produkty, jak pokazują niektóre z naszych ostatnich zamówień, takich jak Air India ( zamówienie na 470 samolotów- dop. red.) Z drugiej strony nadal obserwujemy niesprzyjające środowisko globalne z ciągłymi napięciami w łańcuchach dostaw- mówił podczas telekonferencji prezes Airbusa Guillaume Faury.

Na słabszy wynik netto wpływ miały także niekorzystne różnice kursowe wynikające z umocnienia się euro wobec dolara amerykańskiego i kanadyjskiego oraz chińskiego juana.

Pomimo słabych wyników pierwszego kwartału zostały podtrzymane całoroczne prognozy zakładające wyprodukowanie 720 samolotów i osiągnięcie około 6 miliardów euro skorygowanych zysków operacyjnych ( przed opodatkowaniem i zapłaceniem należnych odsetek od kredytów bankowych).

Airbus na koniec marca 2023 roku miał zamówienia na 7254 samolotów w tym 6075 z rodziny wąskokadłubowych A320.

