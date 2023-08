To będzie kulą u nogi LOT-u. Prezes zdradza strategię narodowego przewoźnika

5 października 2023 roku nowy zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zaprezentuje nową strategię naszego narodowego przewoźnika. To dokument podwójnej wagi, bo da nam informację, jak będzie działał „silnik” uruchamianego w 2027 roku Centralnego Portu Komunikacyjnego.

O wyzwaniach stojącymi przed narodowym przewoźnikiem porozmawialiśmy z Michałem Fijołem, który pełni funkcję prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT od 2 miesięcy.

- Pracujemy nad najnowszą strategią. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach zostanie ona zatwierdzona przez radę nadzorczą. 5 października będziemy prezentowali jej założenia – mówi w rozmowie z WNP.PL Fijoł.

1 mld zysku netto w 2023 roku, nieprzyspieszanie spłaty wielomiliardowej pomocy publicznej i kłopoty z uprawnieniami do emisji CO2 dla LOT-u – to część strategicznych punktów nowej strategii naszego przewoźnika.

Za niewiele ponad miesiąc poznamy strategię działania Polskich Linii Lotniczych LOT na najbliższe lata. Zarząd firmy chce 5 października 2023 roku przedstawić szczegóły założeń tego dokumentu. To ważne dla samej spółki, ale też i dla konkurencyjnych linii oraz dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnijmy, że budowa megalotniska ma ruszyć w najbliższych miesiącach.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, który sprawuje nadzór właścicielski nad LOT-em, przyznał, że oczekiwania wobec spółki są ogromne, ale i całkiem realne: już w tym roku linia ma osiągnąć 1 mld zł zysku netto.

- Myślę, że inwestycje w PLL LOT – przy obecnych zyskach – uda się pogodzić z konieczną spłatą zadłużenia spółki. Obligo to jest spłata pomocy publicznej. Myślę jednak, że LOT funkcjonuje obecnie tak, że z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość pod kątem zakupu nowych samolotów, zwiększania operacji lotniczych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności tych połączeń - powiedział WNP.PL Małecki.

Dotychczas najwięcej LOT zarobił w 2017 roku, odnotowując zysk na poziomie niespełna 355 mln złotych.

W jaki sposób zarząd przewoźnika zamierza ten wynik zwiększyć niemal trzykrotnie?

- Uważna polityka handlowa jest kluczowa. Drugą sprawa – ostrożność kosztowa. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby na konkurencyjnym rynku nierozważnie wydawać pieniądze. Musimy być konkurencyjni kosztowo – mówi Michał Fijoł.

Prezes PLL LOT jest pewny, że w 2023 rok z usług linii skorzysta co najmniej 10 mln pasażerów.

Kwestie środowiskowe uderzą z wielką mocą w europejskie linie, w tym w LOT

Już niedługo dużym wyzwaniem dla polskich linii będą dodatkowe obciążenia wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Od 2025 roku europejskie linie będą musiały kupować uprawnienia do emisji CO2. Obecnie w większości są one z tego zwolnione.

Ustalony mechanizm przydzielania darmowych praw do emisji jest prosty – im większa linia była przed wprowadzeniem nowych zasad, tym większe prawo do darmowego pakietu.

- W porównaniu do wielu dużych linii nie mamy w tym aspekcie konkurencyjnej przewagi, bo od 2015 roku rozwijaliśmy się znacząco szybciej niż inne linie lotnicze. Europejscy konkurenci mają przez to niższe koszty, bo mają procentowo więcej darmowych uprawnień do emisji CO2. Im będziemy więksi, tym większe będą tutaj nasze koszty. Jest to wręcz kula u nogi dla LOT-u – wyjaśnia prezes spółki i przekonuje jednocześnie, że szansa na historyczny wynik finansowy jest całkowicie realna.

Dopytywany przez WNP.PL Michał Fijoł podkreśla przy tym, że nie ma zamiarów ograniczać lotów krajowych, które pod względem opłat środowiskowych będą ogromnym wyzwaniem.

Więcej gotówki nie oznacza szybszego pozbycia się długu

W 2020 roku, w czasie pandemii, LOT dostał w sumie niemal 3 mld zł pomocy publicznej, z czego prawie 1,8 mld zł stanowiła pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Linia musi spłacić ten dług w 4 lata.

To kwota, która jeszcze całkiem niedawno wydawała się nie do udźwignięcia przez to przedsiębiorstwo. Planowany 1 mld zł zysku netto w tym roku zmienia jednak wiele. To, czego nie zmienia, to harmonogram spłaty zadłużenia.

- Nasze sprawozdanie finansowe jest oglądane przez leasingodawców, przez instytucje finansowe. Jeśli LOT posiada gotówkę, jest wiarygodny finansowo. Nie ma potrzeby, by dokonywać wcześniejszych spłat tych rat – przekonuje prezes.

Michała Fijoła zapytaliśmy także o reakcję kierowanej przez niego firmy na plany Ryanaira, niskokosztowego przewoźnika, który – pomimo ogromnego zainteresowania lotami – planuje obniżać ceny biletów, by mocniej stymulować rynek w najbliższej przyszłości.

- Gdybyśmy sprzedawali je w cenach niekonkurencyjnych (bilety - przyp. red.), to nie mielibyśmy wypełnień (samolotów na poszczególnych lotach - przyp. red.), jakie mamy, a są one rekordowe. Obserwujemy i będziemy obserwowali działania konkurencji i koniunkturę. Oczywiście musimy brać pod uwagę największe składniki kosztowe, czyli paliwo. Ono jest istotną pozycją kosztotwórczą, co ma przełożenie na ceny biletów. Nie bez znaczenia są kursy walut, które wpływają na obsługę finansową naszych leasingów. Jednak znacząca część przychodów LOT-u pochodzi z zagranicy – dlatego też na wydatki dolarowe zarabiamy dolarami – wyjaśnia.

Racjonalne podejście do zakupów nowych maszyn

A co z nowymi samolotami? Czy za rekordowymi zyskami i statystykami przewiezionych pasażerów pójdą też decyzje zakupowe?

Obecnie w flocie LOT-u lata 78 samolotów. Oficjalne informacje dotyczące nowych maszyn mają się pojawić dopiero 5 października, czyli w dniu oficjalnego zaprezentowania nowej strategii firmy.

Faktem jest, że nasz przewoźnik szuka możliwości wynajmu nowoczesnych maszyn.

Przez najbliższy rok szerokokadłubowy Airbus A330-900neo firmy Air Belgium będzie latał dla LOT-u, obsługując połączenia za Ocean Atlantycki.

- Rozglądamy się zarówno za samolotami bliskiego jak i dalekiego zasięgu. Działamy w warunkach ograniczonej dostępności do nowej floty jak i załóg. Leasing nowoczesnego samolotu wraz z załogą jest dla nas dobrym rozwiązaniem – podkreśla na koniec prezes PLL LOT.

