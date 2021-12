To był złoty rok w lotniczym cargo. Ale fracht ucieka z Polski

2021 był w lotniczym cargo rokiem stabilizacji operacji i częściowego opanowanie chaosu. Trudno tu jednak mówić o odbudowie rynku, bo sektor ten od początku dość dobrze radził sobie z następstwami pandemii COVID-19. Kończący się rok to dla wielu firm z tego segmentu bicie kolejnych przychodowych rekordów.

Szaleństwo e-commmerce i omikronowy kurek

Ciasno jak w Polsce?

Z kadrami, zwłaszcza dla lotniskowych partnerów przewoźników cargo, jest jednak dalej problem. Agenci handlingowi borykają się z absencją i fluktuacją kadry.- Pomimo tych ograniczeń, segment cargo przyśpieszył i sfinalizował większą część projektów restrukturyzacji, przyczyniając się do znaczącej poprawy bilansu. Jednym z namacalnych lokalnych przykładów jest nasza nowa koncepcja transportowa dla Polski i baza RFS w Katowicach (RFS to transport towarów przy pomocy samochodów ciężarowych na zlecenie linii lotniczych - przyp. red.). Po prawie roku działalności jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników i lokalnej współpracy, dlatego analizujemy dalsze plany rozwoju naszej bazy w kontekście obsługi ościennych rynków Litwy i pozostałych republik bałtyckich, Białorusi, Ukrainy czy Mołdawii - zdradza Wojciech Ryglewicz, szef Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-wschodnią.W porównaniu z rokiem 2020 wynik finansowy segmentu cargo Lufthansa Group będzie jego zdaniem „znacząco wyższy”.Z „Raportu o stanie rynku pocztowego 2020” przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że w poprzednim roku operatorzy działający w kurierskim segmencie rynku zwiększyli swoje przychody łącznie aż o niemal 1,7 mld zł w stosunku do 2019 roku. Taki skok przełożył się na blisko 33-procentowe tempo wzrostu. Natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł aż o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 roku, co oznacza 45-proc. tempo wzrostu.Gwałtowny wzrost handlu międzynarodowego od połowy 2020 r. znacznie przeskoczył prognozy, mimo że asortyment towarów w handlu zmienił się bardziej niż zwykle. Handel towarami używanymi do walki z pandemią gwałtownie wzrósł (maseczki ochronne +480 proc., produkty farmaceutyczne +10 proc.), podczas gdy handel wieloma innymi kategoriami znacznie zmalał (odzież i części samochodowe po -14 proc., mineralne surowce energetyczne -31 proc., części samolotowe i kosmiczne -36 proc.).W segmencie e-commerce w szczególności liczy się prędkość dostaw. Dla niektórych innych gałęzi ważna jest przede wszystkim stabilność i przewidywalność.- Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw będą jednym z czynników przemawiających za relokacją baz produkcyjnych. Natomiast wśród przewoźników widzimy reakcję na zapotrzebowanie rynku i coraz większe wysiłki w powiększanie floty samolotów frachtowych, bądź to poprzez zamówienia na nowe maszyny, bądź poprzez konwersję samolotów pasażerskich we frachtowe. Lufthansa Cargo uruchamia w marcu 2022 pierwszy wąskokadłubowy samolot frachtowy A321 P2F do obsługi rynku e-commerce w Europie - mówi Wojciech Ryglewicz.Branża obawia się konsekwencji biznesowych wynikających z pojawienia się i rozprzestrzeniania nowej mutacji koronawirusa – omikrona. Decyzje różnych państw o zawieszeniu ruchu lotniczego z krajów afrykańskich mogą wpłynąć też na funkcjonowanie ruchu przesyłkowego.- Za wcześnie jeszcze, by podawać jakiekolwiek prognozy, ale musimy wziąć pod uwagę, że na tych kierunkach może się zmniejszyć powierzchnia „belly cargo” (transport ładunku pod pokładem samolotu pasażerskiego - przyp. red.), co może mieć znaczące skutki w utrzymaniu płynności wymiany międzynarodowej w najbliższym czasie - zauważa Buraś z DHL Express Polska.Głównymi węzłami transportu lotniczego towarów w Polsce są Warszawa, Katowice i Gdańsk. Te trzy porty lotnicze odpowiadają za 95 proc. całego wolumenu cargo w Polsce. Jak podała niedawno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - średnia miesięczna dzienna liczba operacji lotniczych w październiku br. nieco spadła, ale przekroczyła 1,7 tys. lotów i wyniosła 1739 lotów (2494 w 2019 r. i 959 w 2020 r.).- Obserwując infrastrukturę do obsługi cargo w Polsce, widzimy duże zróżnicowanie. Po jednej stronie są niewykorzystane w dużej mierze nowoczesne magazyny w Szczecinie i Rzeszowie, a po drugiej wypełnione po brzegi i starające się nadążyć za potrzebami rynku przestrzenie magazynowe na lotnisku w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu. Po środku są Katowice, które w mojej ocenie najbardziej dynamicznie i systemowo reagują na popyt na infrastrukturę do obsługi cargo i dostosowują swoją ofertę do potencjału tego sektora i obowiązujących trendów konsumenckich - ocenia Olga Palec-Furga, szefowa na Polskę w R-BAG.Jeszcze przed pandemią przepustowość portów lotniczych nie była na odpowiednim poziomie. Przewidywano, że transport lotniczy, w tym ruch ekspresowy, będzie rósł w tempie ponad 4 proc. rocznie, podczas gdy poczta lotnicza będzie rosła wolniej, średnio o 2 proc. rocznie do 2037 r. Światowy ruch towarowy miał się zwiększyć ponad dwukrotnie w ciągu kolejnych 20 lat.Eurocontrol – również przed zmianami związanymi z COVID-19 – szacował, że do 2040 r. należy się spodziewać znacznych ograniczeń przepustowości w istniejącej infrastrukturze lotniskowej w Europie.- Nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu rozwoju rynku szacowano, że infrastruktura lotnicza w Polsce nie będzie w stanie obsłużyć rosnącego ruchu, co może skutkować „utratą” ok. 50 tys. operacji lotniczych rocznie - ostrzega Tomasz Buraś, prezes zarządu w DHL Express Polska.Pandemia zdecydowanie zmieniła potoki towarowe i przyczyniła się do swoistej specjalizacji niektórych portów regionalnych. Niektóre bardzo straciły na ograniczonym ruchu lotniczym, a inne zdecydowanie zyskały. Nastąpił również wzrost znaczenia europejskich centrów konsolidacji.- Tak więc spory wolumen frachtu lotniczego pochodzącego od polskich producentów, dostarczany jest do dużych konsolidacji spedycyjnych np. w Amsterdamie, Frankfurcie czy Luksemburgu. Jeśli nie pojawią się w bliskiej przyszłości nowe obiekty, w sensownych lokalizacjach, umożliwiające sprawną obsługę rodzimych podmiotów, będziemy świadkami dalszego odpływu frachtu na rzecz portów europejskich - podkreśla Wojciech Ryglewicz.Szefowa R-BAG w Polsce zwraca uwagę na jeszcze jedną, kluczową według niej sprawę:- Przepustowość w Polsce w dużej mierze ograniczona jest nie tyle przez infrastrukturę czy nieefektywne procesy, ile przez mało wydajną kontrolę bezpieczeństwa ładunków oraz znikomą liczbę podmiotów ze statusem „znanego nadawcy”. To jest, niestety, wąskie gardło sektora transportu lotniczego w Polsce i czynnik hamujący wzrost na miarę możliwości oraz potencjału polskiego rynku eksportu.