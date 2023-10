To było rekordowe lato dla Lotniska Chopina

Od czerwca do końca września br. warszawskie Lotnisko Chopina odprawiło ponad 7,5 mln pasażerów; to o ponad 27 tys. więcej osób od rekordowego lata 2019 r. We wrześniu z lotniska podróżowało ponad 1,8 mln osób.

"W całym sezonie wakacyjnym, czyli od czerwca do końca września, z usług stołecznego portu skorzystało łącznie 7.559.144 osób. To wynik lepszy o ponad 27 tys. od wyniku rekordowego lata 2019 roku" - wskazał port w środowej informacji prasowej.

Jak dodano, we wrześniu lotnisko odprawiło 1 mln 879 tys. 493 pasażerów, nieznacznie więcej w odniesieniu do tego samego okresu 2019 roku. Rekordowym dniem był 22 września - odprawiono 67 tys. 169 podróżnych.

Z informacji lotniska wynika, że przez cztery miesiące sezonu urlopowego stołeczny port odprawił ponad 1,55 mln pasażerów lotów czarterowych. To wzrost o ponad 23 proc. w porównaniu z tym samym okresem przedpandemicznego 2019 r.

"W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału 144 tys. użytkowników Lotniska Chopina skorzystało z połączeń krajowych. Port we wrześniu odprawił 1,13 mln podróżnych w ruchu Schengen i 743 tys. w ruchu Non-Schengen" - podano.

Najpopularniejszymi kierunkami podróży z Lotniska Chopina we wrześniu były: Turcja, Hiszpania, Grecja oraz Niemcy. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2023 roku pasażerowie ze stołecznego portu najchętniej latali do: Londynu, Antalyi, Paryża, Amsterdamu i Frankfurtu.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku było to ponad 14,4 mln podróżnych.