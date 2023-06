To cios dla branży, a stawką jest nawet życie. Minister oddał rynek bez walki

Zamknięcie granicy dla białoruskich i rosyjskich naczep uderzyło w polskich przewoźników. Mówi o tym WNP.PL Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

- Minister spraw wewnętrznych i administracji oddał bez walki rynek, na którym byliśmy mocni, w ręce przewoźników litewskich, serbskich, bułgarskich, a nawet czeskich - mówi o zawieszeniu od 1 czerwca możliwości wjazdu do Polski białoruskich i rosyjskich naczep Jan Buczek.



- Ludzie, którzy ciężko pracowali na swój sukces, są przerażeni. Kilku odebrało sobie życie - dodaje.



Do Polski nie mogą wjeżdżać białoruskie i rosyjskie naczepy. Działają za to firmy oparte na wschodnim kapitale. Są kontrolowane, ale kary nie robią na ich właścicielach wrażenia.

Nasi przewoźnicy skarżą się też na nierówną konkurencję ukraińskich przewoźników jeżdżących w UE nie tylko z pomocą humanitarną, ale i komercyjnie. Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ma pomysł, jak ten problem rozwiązać.

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszeniu przez Polskę ruchu towarowego na granicy z Białorusią dla pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi i Rosji. W praktyce oznacza to, że granice naszego kraju zostały zamknięte dla białoruskich i rosyjskich naczep, bo białoruskie i rosyjskie samochody z ładowniami i ciągniki nie mogły przekraczać granicy już na mocy unijnych przepisów z kwietnia ubiegłego roku. Wymiana handlowa, w zakresie dozwolonym przez prawo, towarów nieobjętych sankcjami odbywała się dzięki "przeciąganiu" przez granicę naczep. Co oznacza dla polskiego transportu drogowego wprowadzenie nowego przepisu?

- W mojej ocenie to ostatnie z szeregu działań prowadzących do zamknięcia polskim przewoźnikom możliwości świadczenia usług transportowych w kierunku wschodnim, z tranzytem przez Białoruś i Rosję do Azji Centralnej i na Daleki Wschód. Zajmuje się tym w Polsce dwa, trzy tysiące firm transportu drogowego, rozlokowanych głównie we wschodniej części naszego kraju.

Szkoda, bo od lat prowadzimy z Rosjanami otwartą konfrontację w sprawie wschodnich rynków. Od lat próbowali oni wielu sztuczek, żeby nas z nich wyrzucić. Udało im się osiągnąć ten cel za pośrednictwem polskiego rządu.

Żeby wyjaśnić swoje słowa, muszę się odwołać do historii. Od wielu lat polscy przewoźnicy zabiegali o sprawiedliwy podział zezwoleń na wykonywanie przewozów: polskich w Rosji i rosyjskich w Polsce i Unii Europejskiej. Ustala się to na poziomie rządowym z udziałem przewoźników.

Niestety, nasza administracja cofała się pod naporem Rosjan, którzy wykorzystywali wszelkie możliwe środki dyplomatyczne i administracyjne, żeby zapewnić sobie przewagę. Udało się to zmienić w okresie, kiedy w resorcie infrastruktury za sprawy transportu odpowiadał Jerzy Szmit, czyli w latach 2015-2017. W pewnym momencie rosyjscy przewoźnicy w ogóle musieli zrezygnować z przejazdu przez nasz kraj.

Próby omijania Polski drogą morską skończyły się fiaskiem, więc strona rosyjska wróciła do stołu rozmów. Później już tylko traciliśmy. Co więcej, Rosjanie ignorowali nawet ustalone z nami warunki świadczenia usług transportowych, ale nie mogli pozbawić nas prawa do jazdy do Rosji i przez Rosję. Geopolityczne położenie Polski jest tu kluczowe. Zgrzytając zębami, musieli wyrażać zgodę na naszą obecność na ich rynku. Stosowali liczne szykany, ale polscy przewoźnicy potrafili je znieść w interesie klientów i swoich firm.

To, co Łukaszence nie wyszło w czasie pokoju, udało się podczas wojny

A potem nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę i wstrząs w relacjach między Zachodem a Rosją i Białorusią.

- Gdy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, zmiękli w sprawach transportowych, obawiając się odcięcia od Zachodu, co stało się w kwietniu, po wprowadzeniu zakazu wjazdu do Unii samochodów na rosyjskich i białoruskich tablicach rejestracyjnych. Jednak już nie naczep i przyczep, a w naszej branży zestawów ciągnik plus naczepa jest znacznie więcej niż samochodów ze zintegrowaną ładownią.

Tę sytuację wykorzystał Alaksandr Łukaszenka, który już wcześniej miał ochotę, by położyć rękę na przewozach towarowych. Przy granicy kazał zbudować hale, w których miano przeładowywać towary w drodze na Wschód. Chodziło o to, by zachodni przewoźnicy dzielili się ładunkami z białoruskimi. Biznes na to nie poszedł i hale stały puste. Wykorzystano je jako punkty zborne dla nielegalnych imigrantów.

To, co nie wyszło w czasie pokoju, udało się podczas wojny. Po wprowadzeniu zakazu wjazdu na Białoruś dla unijnych ciężarówek, Łukaszenka wymusił na przewoźnikach przekazywanie ładunków na granicy. Stało się to standardem i działało całkiem nieźle, dzięki czemu można było realizować kontrakty przewozowe, oczywiście stosując się do polityki sankcji.

Zimą tego roku doszło do zaognienia relacji Polski z Białorusią. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez logicznego uzasadnienia i konsultacji z branżą, najpierw wprowadziło zakaz przewożenia ładunków przez przejście w Kuźnicy, a potem w Bobrownikach. Ruch skoncentrowano w Koroszczynie, ale bez kadrowego wsparcia tego przejścia. W efekcie czas oczekiwania na przekroczenie granicy urósł do tygodnia, co postawiło pod znakiem zapytania sensowność wykonywania kursów na Wschód. Tym bardziej że w odpowiedzi Białoruś zakazała polskim przewoźnikom przejazdów przez przejścia na granicy z Litwą, co pozwoliłoby objechać Koroszczyn.

No, a teraz wprowadzono zakaz przejazdu naczep przez granicę z Białorusią. Od wysokiego urzędnika MSWiA usłyszałem, że przecież nasze firmy transportowe będą mogły "przeciągać" naczepy spod granicy litewsko-białoruskiej, tylko że nie pomyślał, że jest ona dla naszych ciężarówek zamknięta. Problem w tym, że w naszym rządzie nie ma ośrodka, w którym spinano by wątki właściwe dla różnych resortów. W Ministerstwie Infrastruktury na pewno wiedzą o naszych problemach na granicy litewsko-białoruskiej.

Niestety, w rządzie panuje awersja do konsultowania posunięć z organizacjami gospodarczymi. Podejmuje się decyzje bez zrozumienia istoty problemu, a Rosjanie zacierają ręce.

Czy to duży problem, że polskie ciągniki nie mogą dowozić do granicy białoruskich i rosyjskich naczep i ich stamtąd zabierać?

- To ogromny problem. Minister spraw wewnętrznych i administracji oddał bez walki rynek, na którym byliśmy mocni, w ręce przewoźników litewskich, serbskich, bułgarskich, a nawet czeskich. Moim zdaniem tak fundamentalna decyzja nie powinna być wdrażana na podstawie rozporządzenia, ale ustawy.

Polscy przewoźnicy będą domagać się odszkodowania od państwa za utracone wpływy. I tak branża jest w kiepskiej kondycji, odczuwa problemy gospodarki kraju, a teraz traci jeszcze resztki rynku, na którym mogła zarobić. To był rynek, na którym z powodzeniem działały drobne polskie firmy, często rodzinne, bo rynki zachodnie dominują firmy mające w Polsce bazy, ale oparte na kapitale holenderskim czy niemieckim.

Dla każdej z nich (tj. mniejszych rodzinnych firm - dop. red.) utrata kontraktu to wielka tragedia, ryzyko utraty całego dorobku życia. Obywatelom, którzy ciężko pracowali na swój sukces, podstawił nogę polski minister. Przewoźnicy obsługujący kierunek wschodni są przerażeni. Kilku odebrało sobie życie.

Jak to jest z pracą polskich przewoźników na kierunku wschodnim? Ludziom spoza branży trudno się zorientować. Zaraz po wybuchu wojny Unia, Białoruś, a potem Rosja obłożyły się wzajemnym zakazem wjazdu ciężarówek, a tu okazuje się, że nasze auta tam są. A Duma domaga się od rosyjskiego rządu, żeby zakazał im poruszania się po Rosji.

- To wynika m.in. z tego, że wzajemne zakazy nie dotyczą np. transportu żywych zwierząt, lekarstw czy poczty. Nie dotyczą też tranzytu. My możemy tranzytować obszar Rosji, Rosjanie obszar Polski. Oczywiście pod specjalnym zezwoleniem wydawanym przez kraj docelowy. Tak się dzieje w przypadku Niemiec. Zastanawiam się, czy sankcje nie zostały tak dobrane, żeby Niemcy mogli się odnaleźć w nowej sytuacji.

Ale wygląda na to, że możliwość tranzytowania przez Rosję się kończy.

- Jak powiedziałem wcześniej, z Rosjanami jeszcze przed wojną trudno nam się było porozumieć w sprawie wymiany zezwoleń na wykonywanie transportu. W ubiegłym roku, w związku z napaścią na Ukrainę, w ogóle się z nimi nie spotkaliśmy. I słusznie. Korespondencyjnie otrzymaliśmy szczątkową liczę zezwoleń, a nie cały kontyngent. Jak ich nie będziemy mieć, to i tak tam nie pojedziemy. Tymczasem to my woziliśmy więcej ładunków przez Rosję niż oni przez Polskę.

Rosjanie mogą tranzytować nasz kraj na jednorazowym zezwoleniu wydanym przez polską stronę albo na zezwoleniu EKMT (dokument pozwalający na wykonywanie nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu - red.). Nie wiem, jak się zachowa Polska, ale jestem pewien, że Rosjanom wystarczy zezwoleń EKMT na obsługę specjalnych przewozów do Niemiec.

Nagły skok zainteresowania naczepami. Potrzebne sankcje lub kontrola kapitału

Po wprowadzeniu ograniczeń w ruchu między Polską a Białorusią i Rosją jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w Polsce firmy transportowe z kapitałem wschodnim.

- Żeby uruchomić taką firmę, trzeba mieć pieniądze na zakup taboru, jeżeli zakłada się ją od zera, albo na wykupienie polskiego przedsiębiorstwa transportowego, bo takie przypadki też się zdarzają. I te pieniądze przyjeżdżały do nas w walizkach. Przewoźnicy opowiadali nam kuriozalne historie, jak zamykano niektóre oddziały banków, bo wszyscy pracownicy musieli przeliczać gotówkę, którą inwestorzy zza wschodniej granicy przywieźli ze sobą, żeby wpłacić ją na swoje konta.

Z jednej strony mamy więc sankcje, a z drugiej kapitał niewiadomego pochodzenia wpływa do Polski bez żadnego problemu. Co więcej, znaleźli się tacy, którzy chętnie udostępniają nowym pracodawcom swoje kompetencje i dokumenty je potwierdzające. Firmy zakładane z pomocą kapitału ze Wschodu zatrudniają najczęściej białoruskich kierowców i sukcesywnie, miesiąc po miesiącu, wypierają naszych przewoźników z rynku.

Gdy 1 czerwca wszedł zakaz przekraczania granicy przez naczepy, na rynku pojawiło się mnóstwo zapytań o nie, bo należące do Białorusinów czy Rosjan firmy dysponują przede wszystkim ciągnikami siodłowymi. Wystarczyło im odbieranie naczep z granicy. Teraz, aby jeździć w głąb Unii Europejskiej, muszą posiadać pełne zestawy: ciągnik plus naczepa.

Biorąc to wszystko pod uwagę, moim zdaniem powinno się wprowadzić sankcje dla kapitału pochodzącego zza wschodniej granicy, a przynajmniej dokładnie sprawdzać jego pochodzenie.

Polskie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi w firmach transportowych ze wschodnim kapitałem kontrole. Na razie przynoszą one kary finansowe w granicach 15-30 tys. zł. Jak ocenia pan ich skuteczność?

- Problem bierze się stąd, że ustawa o transporcie drogowym wprowadza limit kar dla firmy transportowej, który wynosi 30 tys. zł. Kiedy go wprowadzano, była to dosyć dotkliwa kwota. Dzisiaj już nie odstrasza od łamania przepisów, chociaż dla małych firm w dalszym ciągu jest znacząca. Duże mają to wkalkulowane w koszty. Być może problem rozwiązałaby groźba cofnięcia licencji za poważne naruszenie przepisów. Być może należałoby też zweryfikować wielkość limitów tak, żeby kara była adekwatna do skali firmy.

Na razie nie liczymy na to, że ważne dla nas przepisy zostaną zmienione, bo administrację zajmują inne sprawy z obszaru infrastruktury, np. zwolnienie samochodów osobowych z opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, co akurat nam jako przewoźnikom i gospodarce w żaden sposób nie pomoże.

Innym problemem jest prowadzone źle i w pośpiechu dostosowywanie polskiego prawa do zapisów pakietu mobilności, w efekcie czego polscy przewoźnicy tracą na konkurencyjności.

ZMPD proponuje powrót do zezwoleń dla Ukraińców, ale na innych zasadach

Pomówmy teraz o relacjach polsko-ukraińskich w obszarze transportu. Polscy przewoźnicy protestowali niedawno na przejściu w Dorohusku, bo ich zdaniem Ukraińcy nieuczciwie z nimi konkurują.

- Gdy wybuchła wojna oczywiste było, że Ukraińcom należy się wszelka pomoc, aby mogli obronić swoje państwo. W przypadku transportu to skierowanie pomocy humanitarnej, militarnej i tranzytu z płodami rolnymi przez Polskę. Formalną podstawą do tego było zwolnienie przez Unię Europejską ukraińskich przewoźników z konieczności posiadania jakichkolwiek zezwoleń na transport. Z czasem okazało się, że ukraińscy przewoźnicy po wykonaniu transportu humanitarnego, rolniczego lub militarnego poszukują dla siebie zajęcia na unijnym rynku transportowym. Penetrują także Polskę.

Jest to zrozumiałe, bo ukraińska gospodarka, mimo wojny, funkcjonuje, a Rosjanie nie potrafią przełamać frontu. Jednak konkurencja nie jest równa ze względu na niższe koszty pracy i nakłady na tabor. Ukraińskie samochody wyjechały na szlaki międzynarodowe wprost z różnego rodzaju gospodarstw rolnych.

Przekazaliśmy nasze spostrzeżenia przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury, ale nie znalazły one zrozumienia. Polska nie wystąpiła z wnioskiem do Unii Europejskiej, aby przedyskutować i zmodyfikować umowę z Ukrainą na kolejny okres. Ukraińscy przewoźnicy otrzymali palec, a teraz próbują wyrwać całą rękę.

Niedawno przedstawił pan autorską propozycję rozwiązania tego problemu.

- Uważam, że należy przywrócić zezwolenia na przewozy komercyjne. Natomiast przewozy humanitarne, militarne i płodów rolnych mogłyby się odbywać bez konieczności ich posiadania.

Zasugerował pan, że liczba zezwoleń komercyjnych mogłaby wynieść 160 tys.

- Tak, chociaż polskim przewoźnikom potrzeba ich mniej, a Ukraińcy na pewno skorzystaliby z pełnego limitu, bo szacujemy, że wykonują dziś rocznie pół miliona przewozów. Zezwolenia nie musiałyby być dzielone w stosunku 1:1. Aby ten pomysł zrealizować, potrzebna jest przychylność naszej administracji i jej gotowość do podjęcia debaty na szczeblu unijnym.

Być może rozwiązaniem mogłyby być unijne rekompensaty dla branży? Rolnikom udało się je uzyskać.

- Myślimy o tym, ale w przypadku rolników sprawą zajął się minister rolnictwa, natomiast u ministra infrastruktury nie widać takiej gotowości.

Transport drogowy w Unii Europejskiej jest w szczególnie trudnej sytuacji. Nie otrzymuje unijnego wsparcia w żadnej formie. Tymczasem trendy ekologiczne zmuszają nas do inwestowania w nowy tabor.

Niedawno zrzeszeni w ZMPD przedsiębiorcy uczestniczyli w prezentacji zorganizowanej przez jedną z firm oferujących elektryczne ciężarówki za ponad 300 tys. euro za sztukę. To dla nas szokująca cena. Niestety, na razie nie możemy liczyć tu na pomoc państwa.

Skoro mówimy kondycji branży, to poproszę pana o krótki komentarz. Z jednej strony widać spowolnienie gospodarcze, przewoźnicy to czują w całej Europie, zamawiając na przykład mniej przyczep. Raportował o tym niedawno Wielton. Z drugiej strony jednak cena oleju napędowego znacznie spadła i jest bodaj na poziomie sprzed wybuchu wojny.

- Jest kiepsko. Bardzo wiele firm rezygnuje z wykonywania przewozów, ponieważ nie widzą przed sobą żadnych perspektyw. Składa się na to cały szereg czynników.

O konsekwencjach wojny mówiłem wcześniej. Teraz wskażę jeszcze na nadmiar regulacji. Branża transportu drogowego jest regulowana jak żadna inna, co mocno krępuje swobodę gospodarczą. Z drugiej strony są firmy, które obchodzą prawo, przez co uczciwa konkurencja przestaje być możliwa.

Na Zachodzie załadowca i odbiorca ładunku sprawdzają, czy przewoźnik ma wszystkie potrzebne dokumenty, w Polsce zatrudnia się najtańszego, jaki jest rynku. Nadal plagą są pośrednicy, którzy kupują zlecenia i odsprzedają je po dużo niższych cenach przyciśniętym do ściany przewoźnikom. Wśród pośredników są firmy, które nie mają licencji przewoźnika czy spedytora, żadnych uprawnień, a mimo to działają w majestacie prawa. Grupa pośredników bardzo negatywnie wpływa na naszą branżę, obdzierając zlecenia z rentowności. W efekcie wielu przewoźników szuka swoich szans w innych branżach gospodarki.

Wsparcie naszej administracji z całą pewnością by ten obraz zmieniało. Niestety, musimy sobie radzić sami. Obawiam się, że jeśli dalej tak pójdzie, polski transport drogowy będzie musiał w przyszłości oddać pozycję lidera w Europie komu innemu.

