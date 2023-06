To dlatego polskie lotniska ociągają się z wprowadzaniem systemów antydronowych

Niebezpiecznych incydentów związanych z dronami przy naszych lotniskach przybywa. Tymczasem na wdrożenie systemu antydronowego zdecydował się zaledwie jeden port w Polsce. Inne nie kwapią się do wprowadzenia takiego rozwiązania. Jak się okazuje, nie chodzi tu tylko o pieniądze.

Zapytaliśmy spółki zarządzające wszystkimi lotniskami w Polsce o prace nad systemem chroniącym je przed niechcianą obecnością dronów.

Problemem jest nie tylko brak finansowania, ale także prawna odpowiedzialność za skutki działania systemu zwalczającego drony.

Jedynym portem, gdzie trwają już testy systemu antydronowego, jest warszawskie Lotnisko Chopina, które robi to jednak trochę na własne ryzyko.

Specjalnie zwołana sejmowa podkomisja ds. transportu lotniczego zajmie się w piątek, 2 czerwca, ostatnimi incydentami naruszającymi bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Na pytania będzie odpowiadać Anita Oleksiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Informowaliśmy już o zdarzeniu, do jakiego doszło 6-7 km od Lotniska Chopina, gdzie lądujący turecki samolot minął drona zaledwie o 60 metrów. Podobna sytuacja miała miejsce ok. 8 km od stołecznego portu z udziałem odrzutowca Polskich Linii Lotniczych LOT, od którego w odległości zaledwie kilkadziesiąt metrów przeleciał dron wielkości szybowca. Do incydentu doszło również w rejonie portu Katowice-Pyrzowice, gdzie załoga samolotu linii lotniczych Wizz Air podczas podchodzenia do lądowania zauważyła drona, który przebywał w przestrzeni objętej zakazem lotów. A to tylko niektóre z przykładów niebezpiecznych zdarzeń, o których głośno było w ostatnim czasie.

Państwo się tym zajmie? Dronowych incydentów przybywa, napięcie rośnie

Na ostatniej podkomisji sejmowej ds. transportu lotniczego (19 maja) prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) deklarował, że państwo reaguje i pracuje nad wdrożeniem systemów antydronowych na lotniskach w Polsce.

- Trwają testy takich systemów. Jednak ze względów na obecną sytuację geopolityczną nie chciałbym wskazywać, które to są lotniska i o jakich systemach mówimy. Na tę chwilę żadne z lotnisk nie ma finalnie wdrożonego systemu – wyjaśniał Piotr Samson i dodawał, że posiadanie takiego systemu nie jest warunkiem wymaganym przez przepisy międzynarodowe oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Faktem jest, że przez skalę incydentów lotniczych spowodowanych dronami, atmosfera w agencjach rządowych nadzorujących nasze niebo jest bardzo napięta. Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele resortów siłowych oczekują od ULC i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zdecydowanych i szybkich działań.

Tylko jedno lotnisko w Polsce testuje system antydronowy

Zarząd Polskich Portów Lotniczych (PPL) poinformował we wtorek, 30 maja, o wdrażaniu systemu antydronowego. Działania władz Lotniska Chopina w publicznych komunikatach poparła od razu PAŻP.

PPL zaprosił do współpracy polską firmę Advanced Protection Systems (APS), która oferuje zaawansowane i sprawdzone systemy antydronowe. Aktualnie APS dostarcza rozwiązania dla Sił Zbrojnych RP. Produkt gdyńskiej spółki - SKYctrl - to system, który umożliwia wykrywanie i neutralizację wszystkich obiektów typu LSS (Low – Slow – Small), czyli dronów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.

Co warto podkreślić, wybór akurat tego rozwiązania, to własna decyzja biznesowa PPL.

Póki co warszawskie lotnisko jest jedynym portem w Polsce, gdzie trwają już testy systemu antydronowego.

A co z innymi lotniskami w Polsce? Prezes ULC mówił przecież w liczbie mnogiej

Pytania o prace nad takimi rozwiązaniami wysłaliśmy do zarządów wszystkich portów lotniczych w Polsce. Odpowiedzi dostaliśmy od większości. Żadne lotnisko – poza Chopinem – nie odpowiedziało nam twierdząco na pytanie o testy systemów antydronowych.

- Ta informacja z pewnością nie dotyczy lotniska w Łodzi. O takich testach na lotniskach również dowiedzieliśmy się z podkomisji ds. transportu lotniczego, ale nie zostaliśmy do nich zaproszeni. Prezentacje systemów na naszym lotnisku następowały z naszej inicjatywy i wynikały wyłącznie z ciekawości związanej z dynamicznym rozwojem tego rynku. Nie były to jednak żadne testy systemów, lecz jedynie typowe prezentacje handlowe – mówi Anna Midera, prezes łódzkiego lotniska.

- Port Lotniczy Gdańsk nie brał udziału w tego typu testach i nic o nich nie wie – odpowiada krótko Tomasz Kloskowski, prezes Airport Gdańsk.

Lotniska w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie – czyli te, na terenie których jest obecnie znacząca obecność wojska w związku z trwającą wojną na Ukrainie – uchyliły się od odpowiedzi.

Walka z dronami może utrudnić nawigację samolotów pasażerskich

Zarządzający lotniskami podkreślają, że obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają im zdobycie wiedzy na temat tego, jak takie systemy antydronowe wpływają na funkcjonujące systemy nawigacyjne, radiolokacyjne i łącznościowe.

- Taką wiedzę posiada wyłącznie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, której główną misją jest zapewnienie bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego poprzez efektywne zarządzanie przestrzenią powietrzną. Po drugie, zgodnie z Prawem lotniczym uprawnienia w zakresie neutralizacji bezzałogowego statku powietrznego leżą po stronie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – wyjaśnia Anna Midera.

„Neutralizacja” i odpowiedzialność za jej skutki to właśnie podstawowa obawa lotnisk. Co gdy „zestrzelony” dron spadnie na czyjś dom i samochód? Kto ma zająć się likwidacją i zadośćuczynieniem za wyrządzone szkody?

- Podkreślam, iż obecnie BSP (drony i inne obiekty latające – red.) mogą stworzyć zagrożenie dla wielu różnych obiektów, miast lub bezpośrednio osób, a nie tylko lotnisk. BSP oddalony o 10-20 km od lotniska jest zagrożeniem nie dla lotniska, tylko dla innych obiektów miejskich czy infrastrukturalnych, w tym np. stacji energetycznych, rafinerii, portów morskich, portów kolejowych – wylicza Tomasz Kloskowski.

Należy podkreślić, że ostatnie incydenty z udziałem dronów nie dotyczyły jakiegokolwiek portu lotniczego w sposób bezpośredni. Jak już napisaliśmy, ryzykowne sytuacje miały miejsce kilometry od pasów startowych w Warszawie czy Katowicach.

Dyskusja trwa 5 lat. Nikt nie pali się do płacenia za eliminację bezzałogowców

- W naszej opinii systemy antydronowe powinny obejmować swoim zasięgiem cały obszar naszego kraju ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych elementów naszej infrastruktury – bo to jest temat do uregulowania na terenie całego kraju. Muszą to być rozwiązania kompleksowe, które uwzględnią również nadzór i możliwość reagowania policji lub wojska – dodaje Tomasz Kloskowski.

Od 2019 roku Ministerstwo Infrastruktury wymaga od portów lotniczych i PAŻP jasnych zasad reagowania w przypadku incydentów lotniczych. Te procedury już są. Każde lotnisko ma je dostosowane do swojej specyfiki. Co ważne – operator portu odpowiada za jego bezpieczeństwo, ale tylko w „granicach otoczenia lotniska”.

Dlatego walka z niechcianymi dronami wymaga systemowego podejścia.

- Należy określić wymogi dla systemów, wskazać źródła finansowania i określić rolę każdej z instytucji w procesie wdrożenia, a następnie użytkowania systemów. Takie działania winny być zainicjowane na poziomie krajowym przez instytucje nadzorujące bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i funkcjonowanie lotnisk – Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Infrastruktury, które jest dla nas najbliższym partnerem do rozmów – wyjaśnia Anna Midera.

Wydaje się, że to właśnie pieniądze, choć nie tylko, hamują rozwój niezbędnych obecnie rozwiązań.

- Od pięciu lat trwa dyskusja nad stworzeniem spójnego systemu antydronowego na lotniskach w Polsce. Nikt jednak nie chce wziąć odpowiedzialności za te prace i ich sfinansowanie – usłyszeliśmy anonimowo od eksperta rynku dronów, który od lat pracuje na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i podkreśla, że to od tego resortu zależą obecnie kluczowe decyzje.

Przypomnijmy, że w Ministerstwie Infrastruktury czeka na przyjęcie przez Sejm projekt nowelizacji Prawa lotniczego, która da większe możliwości w walce z nielegalnie latającymi dronami. Nie można jednak wykluczyć, że przepisy te przepadną w gorącym okresie przedwyborczym.

