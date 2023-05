To jedyna taka firma na lotnisku w Radomiu

Z Jakubem Kluzińskim, prezesem Welcome Airport Services - największym agentem handlingowym w Polsce - rozmawiamy o ich rozwoju w segmencie lotniczego cargo oraz o tym, z jakim ryzykiem biznesowym wiąże się bycie jedynym operatorem w Radomiu.

Welcome Airport Services, to spółka należąca do spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych portów posiada udziały w spółkach nadzorujących ich działanie). Zajmuje się obsługą naziemną samolotów w tym m.in.: złożonym procesem załadunku, transportem bagaży, utrzymaniem czystości na pokładzie oraz obsługą pasażerów.

Posłuchaj całej rozmowy z szefem Welcome Airport Services:

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Jakubem Kluzińskim, prezesem Welcome Airport Services

Cargo to bezpieczna, druga noga w tym biznesie

Od kilku lat firma mocno rozwija swoją ofertę cargo. Ma pięć oddziałów (w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu oraz Gdańsku), w których zajmuje się pełną obsługą frachtu.

- Udział cargo jest znaczącą częścią naszego tortu przychodowego. Ten udział wzrósł znacząco w ostatnich trzech latach. To oczywiście wpływ pandemii i spadku ruchu pasażerskiego. (…) Następnie mieliśmy wybuch wojny i wzrost zapotrzebowania na obsługę specjalistycznego cargo: militarnego czy humanitarnego - wylicza Jakub Kluziński, prezes Welcome Airport Services.

Dodaje, że szersze wejście w segment cargo zapewnia spółce dywersyfikację przychodów m.in. dlatego, że "ta część rynku działa w odwróconym cyklu niż ruch pasażerski".

Test lotniska w Radomiu. "Będziemy dostosowywać nasze zasoby"

Rynek agentów handlingowych w Polsce jest mocno scementowany. Najkrócej mówiąc - dużej konkurencji w tym segmencie nie ma.

W Radomiu sytuacja jest jeszcze bardziej jaskrawa: Welcome Airport Services jest tam jedynym agentem.

- Radom - przy tej skali operacji, która jest dzisiaj i która jest planowana na najbliższe dwa lata - nie daje miejsca dla dwóch handlerów. To nie oznacza, że my wykorzystujemy sytuację podnosząc znacząco swoje stawki. To raczej taki naturalny monopol - w uzasadniony sposób musimy pokryć ponoszone koszty i uzyskać przy tym jednak minimalną marżę - wyjaśnia Kluziński.

Firmy handlingowe - z racji tego, ze oparte są głównie na pracy ludzi - mają bardzo wysokie koszty stałe. Kluzińskiego pytamy więc o opłacalność prowadzenia biznesu na nowo otwartym lotnisku w sytuacji, gdy rozkład lotów wciąż jest ograniczany i nie jest przez to stabilny.

- Chcemy to robić w sposób racjonalny. Będziemy dostosowywać nasze zasoby. Jeśli będzie mniejszy ruch, to będziemy część pracowników przesuwać do pracy w Warszawie lub na inne lotniska. Część pracowników zatrudniamy sezonowo, na lato - tłumaczy prezes Welcome Airport Services.

