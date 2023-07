To koniec lotniska Chopina. Spór między ministrami rozwiązany

To koniec spekulacji i domysłów – z chwilą uruchomienia CPK cywilny ruch na Chopinie skończy się na dobre. To jeden z głównych punktów opublikowanego projektu rządowej strategii dla branży lotniczej.

Z rządowego dokumentu wynika, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk nie chciał zamknięcia stołecznego lotniska. Naciskał na to jednak Marcin Horała, wiceminister funduszy, a jednocześnie rządowy pełnomocnik ds. CPK.

Przyszłe inwestycje na polskich lotniskach muszą współgrać z planami dotyczącymi m.in. budowy megalotniska. Inaczej nie będzie na nie zgody.

W strategii nie uwzględniono w ogóle wpływu na branżę toczącej się na Ukrainie wojny.

"W dniu 25 maja 2023 r. została podjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów decyzja dotycząca rozstrzygnięcia na korzyść Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego rozbieżności między Ministrem Infrastruktury, a ww. Pełnomocnikiem w zakresie konieczności przeniesienia ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK. Obowiązujące dokumenty strategiczne w zakresie transportu nie przesądzały tej kwestii, tym samym decyzja SKRM ostatecznie przesądza o zakończeniu działalności komercyjnej Lotniska Chopina w Warszawie z chwilą operacyjnego uruchomienia Portu Lotniczego „Solidarność”"– czytamy w projekcie rządowej strategii.

I choć data podjęcia decyzji wydaje się dość odległa (kończy nam się przecież lipiec), to informacja jest dla ludzi z branży oraz posłów (i to od lewa, do prawa) zupełnie nowa.

- Ta decyzja była już wcześniej sygnalizowana podczas dyskusji na temat konsekwencji wynikających z realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nie jest jednak decyzja, która zostanie zrealizowana w konkretnym terminie, o wyznaczonej dacie. To będzie na pewno proces – przekonuje Jerzy Polaczek, poseł PiS oraz były minister transportu w pierwszym rządzie tego ugrupowania.

Zdumienia nie kryje za to przewodniczący sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego oraz poseł na co dzień zajmujący się kwestami transportu Dariusz Joński.

- Lotnisko w Okęciu i latanie z niego cieszy się największą popularnością w Polsce. Jak można zamykać coś, co jest najczęściej wybierane przez Polaków? To jest jakieś nieporozumienie. Stolica, wzorem choćby Londynu, powinna mieć swoje lotnisko. Trzeba tę warszawską infrastrukturę dalej wykorzystywać z myślą o lotach cywilnych – mówi Dariusz Joński z PO, który przewodniczy komisji.

- Ruch cywilny z Chopina przenoszony jest po to, by nie dało się udowodnić, że Centralny Port Komunikacyjny jest bez sensu. To jest działanie głównie w interesie potencjalnych inwestorów CPK, a nie społecznym – dodaje Maciej Kopiec, poseł Lewicy.

Ministerstwo Infrastruktury 7 lipca opublikowało projekt „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” formalnie rozpoczynając trwające miesiąc konsultacje społeczne.

Dokument ma ponad 200 stron. Do tego dochodzą równie obszerne załączniki dotyczące m.in. kwestii środowiskowych.

Wojna na wschodzie trwa, ale nie jest dla naszego lotnictwa strategicznie ważna

Znamienne jest to, że niemal na samym początku projektu autorzy przyznają, że „dokument ten nie uwzględnia sytuacji wynikającej z wojny w Ukrainie oraz skutków sankcji wprowadzonych w stosunku do Federacji Rosyjskiej, czy szerzej, prowadzonej wojny gospodarczej, wpływającej m.in. na wzrost cen paliw i energii”.

Eksperci piszący strategię przyznają, że ciężko przewidzieć długofalowe skutki rosyjskiej inwazji, ale to co jest już teraz istotne, to spore zainteresowanie… bezzałogowcami.

- Niebranie pod uwagę w tej strategii sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i tego, że jesteśmy państwem fontowym wypacza tę strategię. Wydaje się, że ktoś specjalnie tego nie chce zauważać. A nic nie wskazuje na szybkie zakończenie konfliktu. Strategia powinna zakładać różne scenariusze, również ten zakładający, że sytuacja będzie utrzymywała się latami – punktuje poseł Joński.

- Jest to dokument wyjściowy, który podlega obecnie konsultacjom. Poczekajmy na konkluzję, które wynikną z uwag napływających z branży: z portów regionalnych, środowisk lotniczych czy z przemysłu – tonuje Jerzy Polaczek z PiS.

W mianowniku większości punktów rządowej strategii dla lotnictwa cywilnego wpisany jest Centralny Port Komunikacyjny. Założenia tej inwestycji mają być niejako mapą drogową dla zarządzających funkcjonującymi już portami regionalnymi w Polsce.

- Polityka Lotnicza określając na poziomie strategicznym kierunki i strukturę ramową rozwoju lotnictwa, będzie stanowiła podstawowy dokument odniesienia przy zatwierdzaniu (…) przez ministra właściwego ds. do spraw transportu, planów generalnych lotnisk użytku publicznego pod kątem ich zgodności z polityką transportową kraju. W tym zakresie stanowić będzie niejako wytyczne dla zarządzających lotniskami, co do zakresu planów generalnych przy ich opracowywaniu oraz aktualizacji – czytamy w projekcie.

Centralizacja branży lotniskowej już nie tylko na papierze

Rząd w napisanym dopiero co projekcie strategii podkreśla, że regionalizacja oraz decentralizacja rozwoju sieci portów lotniczych, która miała miejsce przez ostatnich kilkanaście lat, „nie zapewniła w długim okresie efektywności funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce”.

Nasz kraj miał przez to nie uzyskać „efektu skali”, a przez to ruch jest rozdrobniony, co ma wpływać na rentowność głównych graczy na tym rynku.

Zdaniem autorów strategii przewoźnicy oferowali w Polsce przez to słabszą niż mogliby siatkę połączeń.

- Istnienie silnego portu lotniczego, który przez sieć krajowych i międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych oraz powiązanej nimi siatki połączeń przewoźnika/przewoźników posiadających bazę w porcie lotniczym, zwiększy wartość dodaną związaną z większymi przepływami pasażerów transferowych – przekonują urzędnicy resortu infrastruktury.

Przyjęcie nowej strategii lotniczej przez Polskę jest jednym z warunków uruchomienia unijnych środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury z europejskiej perspektywy 2021-2027.

W projekcie lotniczej strategii dostrzeżono rolę największych portów regionalnych

- Potencjał portów lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu predestynuje je do funkcjonowania jako główne punkty dostępu do krajowej sieci transportowej. Rozwój tych portów będzie niezbędny dla podnoszenia mobilności oraz w końcowym efekcie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarczej regionów znajdujących się w obszarze ciążenia portów lotniczych – przekonują autorzy.

To, jak zgodnie przyznają pytani przez nas członkowie sejmowej komisji zajmującej się lotnictwem, nie idzie w parze z obecnymi realiami.

- Obserwuję sytuację lotniska w Pyrzowicach, któremu rzuca się kłody pod nogi tylko ze względów politycznych – marszałek województwa, czyli jeden z współwłaścicieli tego portu, zmienił stronę i nie jest już członkiem PiS. Na szczęście to lotnisko sobie bardzo dobrze radzi osiągając kolejne rekordy – mówi poseł Maciej Kopiec z Lewicy.

- Nie wyobrażam sobie, że tempo inwestycji np. w Pyrzowicach zostanie wyhamowane. To bliski mi port i uważam, że w jego wieloletnich planach inwestycyjnych powinna zostać wpisana konieczność wybudowania drugiego pasa startowego. Jako posłowie z ziemi śląskiej będziemy formalnie występować do właścicieli Katowice Airport o to, aby taki projekt został zaplanowany – zapowiada Jerzy Polaczek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Konsultacje projektu „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” potrwają do 7 sierpnia. Konkretne uwagi można składać również przy pomocy specjalnego formularza dostępnego online.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl