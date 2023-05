To miasto zbuduje autonomiczne metro ze środków z KPO

Alstom podpisał umowę z miastem Kluż-Napoka na budowę pierwszej linii metra w Siedmiogrodzie w Rumunii. Alstom jest członkiem konsorcjum z firmami budowlanymi Gulermak i Arcada. Łączna wartość kontraktu wynosi około 1,8 mld euro, a udział Alstom wynosi około 400 mln euro.

W ramach kontraktu Alstom będzie odpowiedzialny za integrację systemów oraz zapewni system sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji, zasilanie i prace torowe, wejścia na perony, centrum bezpieczeństwa i kontroli, a także sprawdzoną technologię cyberbezpieczeństwa w całym systemie. Po raz pierwszy w Rumunii wdrożony zostanie najwyższy stopień automatyzacji tego środka transportu.

– Będziemy realizować bardzo ambitny i innowacyjny w skali całego kraju projekt infrastrukturalny. Metro w Kluż-Napoce to jeden z największych w Europie projektów „pod klucz”, obejmujących szerokie portfolio rozwiązań w obszarze sterowania ruchem i infrastruktury, co potwierdza wiodącą pozycję Alstom w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej. To także wspaniała okazja do wprowadzenia na rumuńskim rynku innowacyjnych technologii, takich jak bezzałogowe pociągi metra – podkreśla Gian Luca Erbacci, prezes Alstom w Europie.

Najnowocześniejsze metro w Rumunii za unijne środki

Pierwsza linia metra w Kluż-Napoce o długości 21 km uwzględnia 19 stacji podziemnych. Czas ich realizacji wynosi 8 lat. Pierwszy odcinek o łącznej długości ponad 9 km, uwzględniający 9 stacji i hale naziemną, zostanie sfinansowany ze środków rumuńskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Realizacja tego odcinka zakończy się w ciągu czterech lat.

Dzięki tej inwestycji, Kluż-Napoka będzie dysponować pierwszą w pełni zautomatyzowaną linią metra w Rumunii. Systemy metra zostaną wykonane przez Alstom „pod klucz”, z uwzględnieniem zintegrowanego centrum sterowania, technologii Urbalis CBTC pozwalającej na bezzałogowy ruch pociągów z dużą częstotliwością co 90 sekund oraz najnowocześniejszej platformy cyberbezpieczeństwa. Systemy umożliwią zapewnienie częstego, niezawodnego i efektywnego energetycznie transportu w kierunku wschód – zachód oraz znaczne wzmocnienie oferty zielonej mobilności w Kluż-Napoce.

