To może być bardzo nietypowe uzupełnienie CPK

Wydłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju może zostać projektem komplementarnym CPK – zadeklarował w czwartek w Poznaniu wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Dodał, że „pierwszym krokiem musiałaby być jednak deklaracja takiej intencji po stronie samorządu”.

"My ze swojej strony będziemy przebudowywać węzeł poznański, który też jest unikalnym węzłem, ponieważ w niewielu miastach w Polsce kolej rozchodzi się w 10 kierunkach - to jest rzeczywiście bardzo duży węzeł kolejowy i te zmiany, które muszą w nim nastąpić, aby podróże kolejami dużych prędkości mogły przebiegać bez zakłóceń, umożliwiają też zmiany, które będą dotyczyć nie tylko wszystkich mieszkańców Polski, ale także mieszkańców Poznania i podpoznańskich miejscowości" - zaznaczył.Odnosząc się do przebudowy węzła kolejowego w Poznaniu, wiceminister wskazał, że połączenie CPK - Poznań - Wrocław - należy do inwestycji, które mają najwyższy priorytet. "Jest to jeden z podstawowych elementów nowej sieci kolejowej, bo mówimy tutaj o stworzeniu nowego połączenia między Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem poprzez CPK" - podkreślił i dodał, że "tego rodzaju arterie komunikacyjne powstaną przed oddaniem CPK, czyli zgodnie z koncepcją przyjętą przez rząd przed końcem 2027 roku".Wiceminister przypomniał także, że od lipca trwały konsultacje strategiczne z samorządami dotyczące linii dużych prędkości. Jak mówił, "podsumowanie, wydaje mi się, powinno nastąpić już w najbliższych dniach"."Regionalne konsultacje strategiczne okazały się sukcesem. Właściwie z każdego regionu płynęły do nas bardzo wartościowe informacje zwrotne, które uwzględniliśmy, usuwając kolizje z planami samorządu. Teraz przystąpimy do trasowania, dokładnego trasowania tras kolejowych, można powiedzieć, niemal z dokładnością do działki ewidencyjnej, i znowu będziemy pozostawać w kontakcie z regionami" - mówił."Chodzi o to, aby ta inwestycja nie była pisana zza biurka w Warszawie, tylko w maksymalnym stopniu uwzględniała potrzeby miejscowych wspólnot. Taką potrzebą miejscowej wspólnoty może być właśnie wydłużenie kolei aglomeracyjnej, czy wydłużenie +Pestki+ w Poznaniu. Jesteśmy gotowi, aby współpracować w tym zakresie z jednostkami samorządu" - zadeklarował wiceminister.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski podkreślił w czwartek, że koszt takiej inwestycji może wynieść nawet setki milionów złotych, ale dodał, że władze Poznania nie powinny bać się ambitnych projektów i współdziałania ponad podziałami politycznymi."Potrzeba odwagi, żeby myśleć o takich projektach. Jeśli chodzi o program CPK to inne wielkie samorządy, aglomeracje, których samorządy też są w opozycji jakoś do rządu, jednocześnie pragmatycznie szukają współpracy, bo widzą w tym szansę dla siebie. W Poznaniu, który zawsze słynął z pragmatyzmu, musimy do tego wrócić. Jeśli nie wrócimy, to różne szanse, także te komunikacyjne, będą przechodzić obok nas" - powiedział.Wróblewski dodał, że "władze miasta powinny moim zdaniem wystąpić z wnioskiem o to, aby ten projekt był komplementarny i rozpocząć przygotowanie koncepcji".Poseł wskazał, że w tego typu projektach powinno się współdziałać, bo może to przynieść korzyści nie tylko dla samego miasta i aglomeracji, ale przede wszystkim mieszkańców. "Nikt za 5, czy 10 lat nie będzie interesował się sporami, które były. Dziś z dużym dystansem patrzymy na dyskusje sprzed 10, 20, 30 lat, a to, co zrobimy, to pozostanie. Tylko jeśli będziemy chcieli podejmować te wyzwania, będziemy mieli siłę, żeby dążyć do tego - tylko wtedy to się uda. Ja jestem przekonany, że w tej sprawie taka możliwość istnieje" - podkreślił Wróblewski.