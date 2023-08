To może być nowy szlak dla ukraińskiego zboża. Wszystko zależy od Polski

Nowy szlak bałtycki dla ukraińskiego zboża mógłby obsłużyć 25 mln ton tego towaru w portach Litwy, Łotwy i Estonii. Jego uruchomienie wymaga jednak wprowadzenia odpowiednich ułatwień administracyjnych po stronie polskiej.

W ubiegłym roku w trójmiejskich portach (Gdyni i Gdańsku) przeładowano 6,3 mln ton zboża, przy zdolnościach przeładunkowych na poziomie 7,5 mln ton. Było to głównie polskie zboże, a dodatkowe rezerwy dotyczyły jedynie 1,2 mln ton.

17 lipca przestało obowiązywać porozumienie zbożowe pomiędzy Rosją a Ukrainą, które umożliwiało eksport płodów rolnych z ukraińskich portów, z kontrolowanych przez Kijów regionów, do portów tureckich i dalej na rynki światowe.

Zablokowanie przez Kreml tego strumienia transportowego prowokuje nowe trudności zarówno dla Ukrainy jako eksportera, jak również konsumentów końcowych, do których - oprócz licznych państw afrykańskich - należą np. Chiny.

Alternatywne, ale wciąż niewystarczające, szlaki handlowe dla ukraińskiego zboża biegną przez Polskę - porty w Gdańsku czy Gdyni - lub rumuńskie porty na Dunaju i dalej przez port w Konstancy. Nowym szlakiem transportu ukraińskiego zboża mogłyby być porty w krajach bałtyckich, w szczególności na Łotwie.

Łotwa chce koordynować powstanie nowego szlaku dla ukraińskiego zboża

- Po wyjściu Rosji z czarnomorskiego porozumienia zbożowego Łotwa powinna przejąć stery w tworzeniu korytarza tranzytowego dla eksportu ukraińskiego zboża. Przepustowość łotewskich portów morskich jest wystarczająca, aby zapewnić eksport 15 mln ton ukraińskiego zboża. Ani Litwa, ani Estonia nie mają takiej zdolności – można przeczytać w oświadczeniu łotewskiego stowarzyszenia pracowników portowych (łot. Latvijas Samariesu apvieniba - LSA).

Podczas spotkania Mykoły Solskiego, ministra rolnictwa Ukrainy, z byłym ministrem rolnictwa Łotwy Kasparsem Gerhardsem padły słowa o łotewskiej gotowości do dalszego zapewniania Ukrainie wszelkich form wsparcia. Obejmuje to poszukiwanie praktycznych rozwiązań dla ukraińskiego eksportu zboża - z wykorzystaniem łotewskich portów morskich. Dlatego ukraińscy partnerzy LSA, z którymi stowarzyszenie aktywnie komunikuje się od marca 2022 r., zapraszają rząd Łotwy do podjęcia inicjatywy w tej sprawie. Tamtejsza infrastruktura portów morskich jest odpowiednia do eksportu dużych ilości zboża – przekonują przedstawiciele LSA, cytowani przez Baltic News Network (BNN).

Przedstawiciele LSA zauważają, że największym problemem w rozwoju nowego korytarza transportowego dla ukraińskiego zboża jest szerokość torów na linii kolejowej łączącej Łotwę z Polską i Litwą, stąd wynika pilna potrzeba zapewnienia inwestycji, które dostosują infrastrukturę do potrzeb ukraińskich przewozów towarowych. Inne działania, na które zwracają uwagę przedstawiciele LSA, dotyczą potrzeby zwiększenia pojemności magazynowej, jak również poprawienia zdolności kontroli granicznej po stronie polskiej.

Ponieważ ukraińska infrastruktura kolejowa nie jest kompatybilna z większością sieci kolejowych państw członkowskich Unii, obecnie alternatywą pozostaje transport zboża za pomocą ciężarówek w celu dostarczenia zboża na statki towarowe.

LSA podkreśla jednak znaczenie inwestowania w transformację kolei i rozbudowę pojemności infrastruktury magazynowej.

Litwa proponuje przeniesienie punktów kontroli sanitarno-celnej z granicy polsko-ukraińskiej do portu w Kłajpedzie

Na rozwoju nowego szlaku bałtyckiego chce skorzystać również Litwa. Wilno zaproponowało rozwiązania, korzystne dla szybkiego zwiększenia puli zboża transportowanego z Ukrainy nad Morze Bałtyckie.

- Te projekty są obecnie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską i Polską, ale nie idą gładko - powiedział litewski minister transportu i komunikacji Marius Skuodis, cytowany przez portal LRT.

Aby przyspieszyć transport ukraińskiego zboża, Litwa proponuje przeniesienie kontroli celnych i sanitarnych z granicy ukraińsko-polskiej do litewskiego portu w Kłajpedzie. To rozwiązanie wymagałoby odpowiednich mechanizmów śledzenia ładunków na terytorium Polski, które miały zostać przedstawione Warszawie - czytamy w LRT.

Skuodis argumentował, że budowa bałtyckiego korytarza transportowego dla ukraińskiego zboża będzie stanowiła alternatywę wobec obecnych tras przesyłowych zboża z Ukrainy. Litewski polityk stwierdził, że porty morskie krajów bałtyckich mają duże możliwości przeładunku produktów rolnych - 25 milionów ton samego zboża rocznie.

Budowa nowego szlaku może być odciążeniem dla Polski i Rumunii

Z perspektywy zdolności załadunkowych polskich portów budowa szlaku bałtyckiego wydaje się korzystna. W ubiegłym roku w trójmiejskich portach przeładowano 6,3 mln ton zboża, przy zdolnościach przeładunkowych na poziomie 7,5 mln ton. To głównie polskie zboże, a rezerwy dotyczyły jedynie 1,2 mln ton. Polskie porty nie są zatem w stanie samodzielnie sprostać przeładunkowi zboża, które trafia później na rynki światowe.

Nad zwiększeniem przepustowości korytarzy solidarnościowych z Ukrainą pracuje również Rumunia. 27 lipca minister spraw zagranicznych Rumunii Luminita-Teodora Odobescu, w wywiadzie dla Bloomberga, powiedziała, że kraj planuje otworzyć nowe przejścia graniczne i powiększyć liczbę personelu pracującego nad tranzytem. Usprawnienie transportu zboża z Ukrainy dotyczy głównie Suliny (jednej z trzech odnóg Dunaju na granicy pomiędzy Ukrainą i Rumunią), która jest najkrótszym połączeniem z rumuńskim portem w Konstancy.

Rumunia, jak i Polska, miała kłopot z zalegającym ukraińskim zbożem, które w przypadku rumuńskich rolników prowokowało straty na poziomie 200 mln euro (m.in. w wyniku gwałtownego spadku cen zbóż).

Od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku ceny pszenicy obniżyły się o 35 proc. - z 370 do 240 euro za tonę – czytamy w analizie ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich.

