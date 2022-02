To może być rewolucja w lotnictwie. Samolot pasażerski 9 razy szybszy niż dźwięk

Chińczycy pracują nad hiperosonicznym samolotem, który mógłby rozwinąć prędkość ponad 11 tys. km/h. Podróż „rakietą ze skrzydłami” z Pekinu do Nowego Jorku trwałaby zaledwie godzinę – podaje Yicheng Times.

Nad przedsięwzięciem pracuje firma Space Transportation. Według jej zapewnień maszyna będzie miała niższe koszty niż rakieta wynosząca satelitę na orbitę i większą prędkość niż tradycyjny samolot.



Samolot miałby realizować szybki transport między dwoma miejscami na Ziemi poprzez loty suborbitalne i byłyby wielokrotnego użytku.



„Rakieta ze skrzydłami” ma przelecieć między Pekinem a Nowym Jorkiem w ciągu jednej godziny, to dzięki rozwinięciu niezwykłej jak na samoloty prędkości 7 tys. mil/h, czyli 11 265 km/h. To Mach 9.12 – będzie więc ponad dziewięciokrotnie szybsza niż dźwięk. Dla porównania, turboodrzutowy Concorde osiąga prędkość maksymalną 2179 km/h.

Rakieta Tianxing I z kapsułą wypełnioną pasażerami miałaby startować pionowo. Wkrótce po starcie rakiety wracałyby na Ziemię, a część z pasażerami kontynuowałaby lot. Lądowanie odbywałoby się także pionowo na trzech nogach wysuwanych z tyłu.



Plany spółki są bardzo ambitne. Według jej zapewnień, testy naziemne planowane są do 2023 r. W 2024 r. maszyna uda się w pierwszy lot, a w 2025 r. poleci już z pasażerami.



Do 2030 roku ma być gotowa orbitalna wersja podróży. Pasażerowie lecieliby w kosmos przed okrążeniem planety po czym dostarczeni we wskazane miejsce na Ziemi.



To wszystko zapowiada spółka, którą założono zaledwie cztery lata temu. W sierpniu zeszłego roku podała, że zebrała fundusze w wysokości 46,3 mln dol. na budowę kosmicznych samolotów.

Nie tylko Chiny

