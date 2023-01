To największe bolączki kluczowej dla polskiej gospodarki branży

Od warunków pracy kierowców zawodowych zależy los potężnej gałęzi polskiej gospodarki, jaką jest transport drogowy. A nie są one dobre, co odstrasza od zawodu młodych. Firmy cierpią więc na brak pracowników. Są jednak pierwsze zapowiedzi zmian na lepsze.

Dzięki raportowi „Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i Europie” dowiadujemy się, na co polscy kierowcy zawodowi, jeśli chodzi o warunki pracy, skarżą się najbardziej.

12 lat już jeżdżę ciężarówką, ale nie wiedzę żadnych zmian. Nic nie zmierza ku dobremu - mówi Iwona Blecharczyk, czynny kierowca zawodowy, znana youtuberka i od niedawna właścicielka firmy transportowej Imagination.

Kierowcom może pomóc to, że dzięki CSR dobra opinia o firmie coraz częściej podlega monetyzacji i księgowym łatwiej zaakceptować wydatki na poprawę warunków socjalnych. Potrzebna jest też presja na ustawodawcę i administrację.

Podstawowe problemy kierowców zawodowych, jeśli chodzi o warunki pracy, dotyczą załadunku i rozładunku towaru, znalezienia miejsca parkingowego i dostępu do sanitariatów. Czas załadunku i rozładunku nie zgadza się z planem, często się wydłuża, a pracownicy centrum logistycznego odnoszą się do nich nieuprzejmie (częściej w Polsce niż na Zachodzie). Sanitariatów brak albo wyglądają dramatycznie źle (na Zachodzie bywa gorzej niż w Polsce, bo u nas np. infrastruktura przy autostradach jest nowsza). Parkingi bez zaplecza sanitarnego w branży nazwa się eufemistycznie "dzikusami". Nie jest za to problemem nocowanie w kabinie, bo są to dziś bardzo komfortowe miejsca i wielu kierowców woli to niż szukanie hotelu.

- 12 lat już jeżdżę ciężarówką, ale nie wiedzę żadnych zmian. Nic nie zmierza ku dobremu. Kierowcy widzą, że jest źle, ale jeżdżąc od lat w takich warunkach nie znają innej rzeczywistości i się nie buntują. Ja też myślałam, że tak musi być, ale gdy po kilku latach jeżdżenia po Europie wyjechałam do Ameryki, zobaczyłam, że te sprawy można lepiej zorganizować - mówiła Iwona Blecharczyk, czynny kierowca zawodowy, znana youtuberka i od niedawna właścicielka firmy transportowej Imagination, podczas webinarium zorganizowanego przez Trans.info.

Za oceanem okazało się, że kierowca w zamian za tankowanie, dysponując kartą lojalnościową, po bardzo krótkim okresie gromadzi wystarczająco dużo punktów pozwalających na korzystanie z darmowych, ciepłych, a nie lodowatych jak to bywa w Europie, pryszniców, sprzątanych po każdym użyciu, i z ręczników w wielu rozmiarach. Może się też pokrzepić kawą czy innym napojem.

- W Europie tak samo mogłoby to wyglądać, ale sami kierowcy zawodowi nie zmienią rzeczywistości - zauważyła, dodając, że nie widzi, aby do zawodu wchodzili młodzi ludzie przyzwyczajeni do, może nawet nie wygód, ale normalnego standardu życia.

Szczegółowo o problemach kierowców mówi raport przygotowany na zlecenie Fundacji Truckers Life, która od 2013 roku zabiega o polepszenie warunków pracy kierowców, prowadząc na ich rzecz lobbing czy budując dla nich siłownie, aby w przerwie na trasie mogli rozprostować kości.

Jak wyliczają autorzy raportu pt. „Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i Europie”, firmy transportowe w Polsce zatrudniają około miliona pracowników, przewożą ponad 85 proc. polskich towarów eksportowych i odprowadzają kilkanaście miliardów złotych do budżetu państwa. Transportem drogowym towarów zajmuje się 125 tys firm. Kluczowe dla rozwoju branży, ze względu na jej międzynarodowy charakter, jest 38 tys. firm posiadających licencję wspólnotową. Zapewniają one przepływ towarów w krajach Zachodu i między nimi. Mimo wyzwań związanych z problemami gospodarczymi wynikającymi z agresji Rosji na Ukrainę, obaw o spadek koniunktury czy konieczności sukcesywnej wymiany pojazdów na mniej emisyjne, wydaje się, że będzie tak nadal. Pod warunkiem, że wystarczy pracowników.

Zapotrzebowanie branży rośnie, brakuje ok. 200 tys. pracowników

Tymczasem z tym jest coraz gorzej. Problem ten dotyczy całej Europy i jest zjawiskiem wieloletnim.

Jak podaje raport, trudno oszacować, ile aktywnych kierowców zawodowych mamy w Polsce. Wiadomo jednak, że z uwagi na rosnące zapotrzebowanie branży powinno być ich około 200 tysięcy więcej. Ponadto, 1/3 z aktywnych zawodowo osób jest blisko wieku emerytalnego a z zawodu każdego roku odchodzi około 25 tysięcy osób. Grupa ta charakteryzuje się również niskim wskaźnikiem napływu młodych ludzi, mimo zarobków 6-10 tys. zł netto. Organizacja Transport i Logistyka Polska podaje, że tylko 6,5 proc. kierowców ma poniżej 30 lat.

Na co polscy kierowcy skażą się dziś najbardziej?

Jak wynika z odpowiedzi niemal sześciuset ankietowanych kierowców, załadunek oraz rozładunek w bazach logistycznych jest procesem długotrwałym, często ulegającym opóźnieniom i przesunięciom, wymagającym od kierowców spędzenia niejednokrotnie nawet kilkudziesięciu godzin w jednym miejscu - stąd niezwykle istotne jest dążenie do zapewnienia choćby minimalnych warunków do pracy, co nie powinno być rozpatrywane jako udogodnienia, a raczej jako konieczne podstawy.

Respondenci badania, poza wydłużonym czasem realizacji usługi, zwracali także uwagę na złe traktowanie, brak pomocy i konieczność radzenia sobie samemu. Oto kilka wybranych przykładów.

• „Brak szacunku w stosunku do drugiego człowieka. Po zwróceniu uwagi, kierowca często bywał obsługiwany po złości.”

• „Pracownicy przyjmujący dokumenty od kierowców są bardzo nieuprzejmi i mało pomocni w razie problemów z dokumentami. Często bardzo długi czas oczekiwania na możliwość przekazania dokumentów.”

• „Obsługa mało komunikatywna, tworząca swym zachowaniem pola do konfliktów.”

Czy jest Pan/i zadowolony z jakości obsługi w ocenianym miejscu?

Najczęściej wskazywanymi jednak problemami była niewystarczająca liczba miejsc postojowych oraz brak dostępu do sanitariatów w bazach logistycznych. 52,5 proc. respondentów badania wskazało, iż w miejscach tych brakuje prysznica, a 41,3 proc. - toalety. Brak najmniejszego nawet zaplecza sanitarnego stanowi szczególnie trudną sytuację w kontekście wielogodzinnego załadunku bądź rozładunku.

Trzeba jednak przyznać, że badane centra logistyczne stanowiły bezpieczne miejsca pracy, w których przestrzegano zasad BHP. Problem w tym, że to za mało.

Jak zauważają autorzy raportu, mając na uwadze powyższe, konieczna jest zmiana podejścia do potrzeb kierowców zawodowych. Wraz z wdrażaniem działań stanowiących odpowiedź na problemy związane z brakiem infrastruktury bardzo istotne są także działania o charakterze „miękkim”, a więc informacyjno-promocyjne. Dobrym przykładem jest tu zrealizowana przez fundację Truckers Life kampania „Jestem kobietą, kieruję”, której celem było zwrócenie uwagi na kobiety w branży transportowej oraz zachęcenie do przekwalifikowania się na kierowcę.

Potrzebne jest też przeciwdziałanie niskiej świadomości społecznej i krzywdzącym stereotypom odnośnie pracy kierowców zawodowych, co może mieć pozytywne przełożenie na zainteresowanie młodych osób tą ścieżką kariery zawodowej.

Raport rekomenduje działania prowadzone w szczególności przez organizacje pozarządowe i związki zawodowe, które, dzięki pracy bezpośrednio z grupą zawodową, mają możliwość poznania rzeczywistych jej potrzeb.

Nadchodzą konieczne zmiany, ale trzeba im pomóc

Na szczęście coraz częściej pojawiają się przykłady zmian na lepsze. W nowym magazynie w Tarnowie Podgórnym koło Poznania, należącym do firmy Rohlig Suus Logistics, powstała specjalnie zaprojektowana, oddzielona od części administracyjnej, strefa odpoczynku kierowców. Znajduje się w niej kuchnia, prysznice, pralkomat, ma także oddzielne wejście, co jeszcze bardziej podnosi komfort i prywatność kierowców. Strefa jest czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Grupa Raben z kolei stosuje się do filozofii SHE (Safety, Health and Environment). Dzięki niej budowana jest silna kultura bezpieczeństwa wśród pracowników i dostawców oraz postawa prozdrowotna. Dotyczy to także kierowców. W trosce o ich zdrowie w oddziałach firmy powstały dedykowane strefy wypoczynku.

Podczas webinarium Trans.info o o zmianie podejście do warunków pracy w budowanych przez firmę obiektach mówiła Magdalena Cieliczko, dyrektor marketingu w MDC² (działający na polskim rynku deweloper powierzchni magazynowych i logistycznych).

- Biznes jest ważny, ale musimy patrzeć na niego dużo szerzej. Przez 25 lat na rynku nauczyliśmy się bardzo wiele i wiemy, jak ogromny jest problem, żeby zachęcić ludzi do pracy w obiektach magazynowych i ich utrzymać. Dlatego przechodzą dziś one i ich otocznie wielką przemianę - powiedziała, podając za przykład budowany właśnie w Gliwicach kompleks magazynowy złożony z trzech budynków, w którym będzie strefa wypoczynku, relaksu, w tym możliwości uprawiania sportu na siłowni. Będzie tam również coraz ważniejsza latem w naszej szerokości geograficznej strefa zacienienia. - Małymi krokami, ale zmieniamy rzeczywistość - oceniła.

Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa organizacji Transport i Logistyka Polska, dla zmiany warunków pracy kierowców coraz większe znacznie będzie mieć CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Dzisiaj opinia o firmie coraz częściej podlega monetyzacji i księgowym łatwiej zaakceptować wydatki na poprawę warunków socjalnych kierowców.

Bardzo ważna jest też presja na ustawodawcę i administrację, żeby działały one na rzecz kierowców, tworząc odpowiednie otocznie prawne. Jak zauważył Maciej Wroński podczas webinarium, w przepisach roi się od norm dotyczących profilu łuków na drogach, a nigdzie nie jest zapisane, jak ma wyglądać porządny sanitariat znajdujący się w MOP-ie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl