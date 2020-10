To oni dbają o bezpieczeństwo pasażerów. Dziś mają swoje święto

Przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobre, w całym roku ponad 600 polskich kontrolerów ruchu lotniczego czuwa nad bezpieczeństwem pasażerów; we wtorek kontrolerzy obchodzą swoje święto - przypomina PAŻP.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Jak informuje PAŻP, na całym świecie jest blisko 50 tys. kontrolerów ruchu lotniczego, w Polsce - ponad 600.

We wtorek, 20 października, jest Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.

Życzenia od Ministra infrastruktury @AMAdamczyk.a z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego🛫✈️🛬 pic.twitter.com/rpq1MK0Rnz — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) October 20, 2020

Jak zauważa PAŻP, mimo że ruch lotniczy w Polsce i w Europie spadł o 55 proc. w porównaniu do roku ubiegłego, a prognozy na kolejny rok nie nastrajają optymistycznie, kontrolerzy cały czas pozostają na posterunku.

"Dziś już nie ma wątpliwości, że rok 2020 jest wyjątkowy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że lotnictwo przeżywa największe od czasów II Wojny Światowej załamanie ruchu" - zauważa PAŻP. I jak dodaje, "dzieje się to dokładnie w rocznicę rozpoczęcia nowej ery w lotnictwie cywilnym". "Równo 100 lat temu na lotnisku Croydon pod Londynem powstała pierwsza wieża kontroli lotniska, w której kontrolerzy dbać mieli o sprawny ruch w przestrzeni powietrznej i bezpieczeństwo podróżujących" - przypomina Agencja.

Szef PAŻP Janusz Janiszewski, który sam jest kontrolerem ruchu lotniczego od ponad 20 lat, podkreśla, że praca kontrolerów jest służbą.

"Kontrolerzy ruchu lotniczego mają świadomość, że od ich decyzji, podejmowanych często w ułamkach sekund, zależy życie i zdrowie tysięcy ludzi. Profesjonalizm, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności polskich kontrolerów na świecie jest wskazywane jako wzór dobrze pełnionej służby" - powiedział cytowany w komunikacie Janiszewski.

Kontroler ruchu lotniczego i przewodniczący Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego Franciszek Teodorczyk wskazuje, że kontrolerzy muszą nie tylko panować nad ruchem, ale też odpowiednio koordynować i mieć gotowy plan na to, co zrobić z samolotami, które dopiero zbliżają się do przestrzeni, za którą odpowiadają.

"Ponadto zawsze muszą mieć gotowy plan awaryjny i jeszcze jeden, na wypadek, gdyby poprzednie okoliczności okazały się niewystarczające" - wyjaśnia Teodorczyk.

PAŻP informuje, że stawia na nowe rozwiązania w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną.

"W ostatnich tygodniach Agencja podpisała wart 36,5 mln euro kontrakt na budowę nowego systemu dla kontrolerów ruchu lotniczego. iTEC3.0 będzie najbardziej zaawansowanym w Europie systemem, zgodnym z najnowszymi rekomendacjami Komisji Europejskiej, a w przyszłości punktem odniesienia dla wszystkich tego typu rozwiązań technologicznych w Europie. Dzięki niemu możliwa będzie także przebudowa polskiej przestrzeni powietrznej pod kątem Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także stworzenie pierwszego w Europie pełnego Centrum Przetwarzania Danych Lotniczych" - przekazała Agencja.

"Mamy świadomość, że świat lotniczy po kryzysie nie będzie już taki jak wcześniej. Dlatego czas spowolnienia w działalności operacyjnej wykorzystujemy maksymalnie do przygotowania i testowania innowacyjnych technologii, które umocnią naszą pozycję w czołówce europejskich państw, gdy kryzys się skończy i będziemy musieli stawić czoła nowej lotniczej rzeczywistości. Dziś już wiem, że będziemy na to gotowi" - zapowiada Janiszewski.

PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.