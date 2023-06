W Polsce ruszył antydronowy wyścig na lotniskach - na razie na testy, ale gros krajowej infrastruktury krytycznej ma już takie zabezpieczenia. Rozmawiamy z Zygmuntem Trzaskowskim, prezesem firmy Hertz New Technologies.

Hertz New Technologies to firma z Zielonej Góry, która należy do czołowych dostawców systemów antydronowych w Polsce. Testy jej aparatury właśnie ruszyły w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach.

Walka z dronami pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa m.in. elektrowni, portów morskich czy imprez masowych. Poznaliśmy szczegóły tych rozwiązań.

- Nie zmienia to faktu, że w większości w Polsce mówimy wciąż o testach systemów, a nie o realnym ich wdrażaniu. A powinniśmy w tym aspekcie wyprzedzać naszych zachodnich sąsiadów - mówi Zygmunt Trzaskowski, wskazując na kwestie geopolityki i roli Polski w obecnej sytuacji.

Jak pan ocenia – jaka jest skala zjawiska, jeśli chodzi o udział dronów w incydentach w bezpośrednim sąsiedztwie lotnisk cywilnych w Polsce? O większości zarządy portów nie informują publicznie, a i tak w maju mieliśmy wysyp informacji o takich zdarzeniach.

- Faktycznie lotniska starają się takich sytuacji nie nagłaśniać, ale problem jest duży. W ostatnim czasie polskie media coraz częściej informują o incydentach z udziałem dronów.

W kilku sytuacjach bezzałogowce znalazły się niebezpiecznie blisko lądujących samolotów. Do takich zdarzeń będzie zapewne dochodziło częściej, ponieważ rynek tych statków powietrznych rozwija się szybko, co zwiększa ich dostępność.

Niestety w rękach osób nieodpowiedzialnych drony mogą stanowić zagrożenie dla obiektów infrastruktury krytycznej. Inną sprawa to środowisko przestępcze, które też będzie coraz częściej korzystało z tego typu narzędzi. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na lotniskach powinny się już teraz do tego przygotowywać.

Uważam, że systemy antydronowe – w tym nasz HAWK – stały się odpowiedzią na opisane problemy, ponieważ oferują wczesną detekcję i obrazowanie drona-intruza, a także jego bezpieczną neutralizację. Lotniska są specyficzną infrastrukturą i takie systemy muszą być w sposób odpowiedni pod nie przygotowane.

Czy te systemy chronią lotnisko w 100 procentach? Incydenty z dronami, które wspominaliśmy przed chwilą, zdarzyły się wiele kilometrów od granicy lotnisk. Dlatego ciężko wymagać od zarządzających portami, że będą wiedzieli, co się dzieje kilkanaście czy 20 kilometrów od nich... Jaki, w pana opinii, jest problem jeśli chodzi o zasięg działania antydronowego systemu?

- To prawda – niewątpliwie wyzwaniem pozostaje zasięg działania takiego systemu. Wiele zależy od tego, z czego będziemy korzystać do detekcji drona.

Najbardziej efektywne są dwie technologie: radarowa i radio-namiernicza. Ta druga jest bezpieczniejsza dla lotnisk, bo nie wpływa na systemy służące do obsługi samolotów. Jeśli do wykrywania dronów używa się radarów, to trzeba sprawdzić, czy nie będą zakłócać innych systemów oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia.

Dwie metody namierzania dronów. Jedna może wpływać na lądujące samoloty

Czyli wyzwaniem jest to, by takie systemy jak wasze były w miarę neutralne dla urządzeń nawigacyjnych lotnisk. Wystarczy tu współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP), by zapewnić bezpieczeństwo lądującym samolotom?

- Tak. Nasze systemy muszą zostać sprawdzone przez PAŻP. Do tego służą specjalnie przygotowane samoloty, które są naszpikowane urządzeniami pomiarowymi - popularnie nazywane „papugami”. One przelatują nad takimi systemami na lotnisku i analizują sytuację, wskazując miejsca, gdzie takie ewentualne wzajemne oddziaływanie ma miejsce. Wykorzystana przez nas technologia nie wpływa jednak negatywnie na infrastrukturę portów.

Wspomniał pan o dwóch technologiach służących do detekcji drona…

- Systemy oparte tylko na technologii radio-namierniczej nie są w stanie wykryć wszystkich dronów. Część z nich nie używa komunikacji z operatorem drona, bo np. lecą po zaprogramowanej wcześniej trajektorii lotu. W takich przypadkach potrzebne jest wsparcie radaru.

Przewagą systemów radio-namierniczych jest jednak możliwość wykrycia operatora drona - a to istotne z punktu widzenia służb porządkowych, które mogą szybko wyeliminować zagrożenie. A atutem systemów radarowych jest to, że można w ten sposób wykryć wszystkie drony, które się poruszają w pobliżu lotniska, co jest oczywiście zależne od mocy radaru, lecz także od wielkości bezzałogowca (im większy, tym łatwiej go zlokalizować).

Dron, który doprowadził do incydentu w okolicach Okęcia, bylibyśmy w stanie wykryć z odległości nawet 20 km od lotniska. Detekcja tych dużo bardziej popularnych – małych dronów, typu DJI – jest możliwa w odległości 3-5 km. Wielosensorowość systemu i łączenie tych dwóch technologii daje pewność wykrycia wszystkich dronów.

Wykrycie to podstawa działania systemu antydronowego, ale istotą rzeczy jest „pozbycie się” intruza z okolicy chronionego terenu...

- Nasze urządzenia wyposażyliśmy systemy hackowania. Taki moduł testowaliśmy także ostatnio w Krakowie. Działa on w ten sposób, że wyznacza się punkt, gdzie przechwycone drony mogą bezpiecznie wylądować. Ustala się, po jakim torze lotu, by nie powodować dalszych zakłóceń w funkcjonowaniu lotniska. Chodzi m.in. o to, by nie przecinać ścieżek lądowania samolotów.

Hackowanie, czyli przejęcie kontroli, jest bardzo bezpiecznym sposobem walki z niechcianym dronem. Oczywiście nie da się tak obezwładnić 100 proc. tego typu maszyn. Można to zrobić z tymi, które funkcjonują w bazie, do której trafia około 80 proc. dronów komercyjnych.

Bardzo popularnym sposobem neutralizacji pozostaje też tzw. jamming. Zagłusza się sygnał systemu nawigacji satelitarnej, którą wykorzystują drony, oraz łączność z operatorem. Dron zmuszony jest do lądowania.

Ujarzmić cywilnego drona jest łatwo. Problem pojawia się, gdy spadnie

Czyli zdaje się, że to sposób bardziej skuteczny niż hackowanie. To oferta dla polskich lotnisk?

- Instytucje - w większości - nie chcą wykorzystywać tego sposobu neutralizacji, ponieważ polskie przepisy nie są w tym względzie doprecyzowane.

Nie jest jasne, kto będzie musiał wziąć odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia spowodowane „strąceniem” takiego drona. Trwa doprecyzowanie przepisów, które być może zostaną zawarte w spodziewanej nowelizacji Prawa lotniczego.

Nowe regulacje zakładają także, że likwidacja szkód będzie leżała po stronie operatora przechwyconego drona. Ta zmiana musi szybko się urzeczywistnić, gdyż obecnie pozostawiono spore pole do działania osobom z nie do końca jasnymi intencjami.

To jedyne metody na fizyczne unieruchomienie drona? Na licznych zdjęciach i filmach z Ukrainy widać, że drony atakowane są w bardzo zdecydowany sposób.

- Dla wojska mamy dedykowane rozwiązania. Mam tu na myśli tzw. spoofing. System ten oszukuje systemy nawigacji GNSS w bezpilotowcach, zmieniając mu w sposób radykalny informacje np. o pozycji i wysokości. Taki dron nie wleci w teren chroniony lub rozbija się o ziemię.

Drugi sposób zniszczenia bezzałogowca to wykorzystanie energii skierowanej do zniszczenia elektroniki w dronach. Stosuje się też neutralizacje kinetyczną, do której wykorzystujemy działko opracowane w PGZ Tarnów. To broń do niszczenia dronów typu Shahed.

Mamy też już na ukończeniu system, który będzie bardzo dobrym wsparciem dla lotnisk. Mam na myśli system wynoszenia. Jest stosowany przez nas dron, który fizycznie przechwytuje niechcianego drona – strzela w niego siatką i na lince przenosi go w bezpieczne miejsce. Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy ten system podczas niedawno odbywających się NATO-wskich ćwiczeń Anakonda.

Dogonić i złapać w siatkę. Kraków ruszył z testami

W piątek ruszyliście z testami w Krakowie-Balicach. Na czym one polegają i jak długo potrwają?

- Nie chcemy mówić o szczegółach, dopóki one się nie zakończą... To generalna zasada, gdy w grę wchodzą systemy bezpieczeństwa. Ujawnienie jakichkolwiek danych technicznych na tym etapie wpłynęłoby na efektywność systemu.

Mówił pan wcześniej, że istotą testów jest zbadanie wpływu waszych rozwiązań na systemy nawigacyjne na lotnisku. Kraków ma wojskowego współgospodarza – 8. Bazę Lotnictwa Transportowego. Czy militarna obecność na lotnisku mocno komplikuje taki test?

- Na pewno podnosi jego rangę. To nawet nie jest kwestia komplikacji, co dodatkowych wyzwań, którym musimy sprostać. Nasze systemy spełniają i te dosyć wysokie wymagania.

Dla nas cenne jest, że w piątek w Krakowie było obecnych wielu przedstawicieli służb cywilnych i wojskowych. Odnotowaliśmy sporo było pytań i sugestii, które będziemy brali pod uwagę.

Kwestia systemów antydronowych pojawiła się w tzw. przestrzeni publicznej wskutek incydentów przy lotniskach. Wiadomo jednak, że są one przydatne także przy innych elementach krajowej infrastruktury krytycznej. Gdzie wasze produkty już wdrożono - gdzie chronią pewne obszary przed wtargnięciem dronów?

- To - w większości - poufne informacje... Ogólnie mogę wskazać, że w Gdańsku nasz system już ponad rok chroni takie strategiczne miejsce. Klient jest zadowolony, bo tygodniowo udaremniamy kilkanaście nieautoryzowanych prób wlotu w wyznaczoną strefę.

Współpracujemy także z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Tamtejsza policja zakupiła u nas mobilny system antydronowy. Służy on przede wszystkim do zabezpieczania imprez masowych.

Mamy też bezpośrednie zlecenia od organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez. W ubiegłym roku ochranialiśmy mecz ligi UEFA. Obowiązuje wymóg, by chronić stadiony, które mają odkryte dachy i istnieje fizyczna możliwość wlotu dronów do ich środka.

Ochrona wybrzeża dużo trudniejsza niż się wydaje

Dopytam pana o tę współpracę na Pomorzu Zachodnim. Z czym dla was wiążę się ochrona infrastruktury, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy wybrzeżu?

- To ogromne wyzwanie. Przez rok doprecyzowaliśmy całe oprogramowanie, które wspierane jest sztuczną inteligencją. Chodziło o poprawną klasyfikację obiektów i oddzielenie choćby ptaków od dronów.

Inną sprawą pozostaje rozległość i zmienność takiego terenu. Lotnisko jest dużo łatwiejsze pod tym względem. Przy morzu ruch odbywa się w tym samym czasie z wielu kierunków. Statki różnie są zbudowane... I tu wracamy do tego, co już powiedziałem wcześniej: nie da się stworzyć jednego, uniwersalnego systemu, który dałoby się implementować w wielu miejscach.

Na koniec chciałbym, by porównał pan poziom zainteresowania systemami antydronowymi w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Jest on podobny, czy jednak świadomość, jeśli chodzi o zasadność instalowania takich systemów, dopiero się u nas rodzi?

- Ona się zwiększa. Wiele zmieniła wojna w Ukrainie – w wielu naszych firmach i instytucjach zdano sobie sprawę, jak wielkie zniszczenie może spowodować dron.

Medialne nagłośnienie problemów polskich lotnisk, związane z nieostrożnymi przelotami bezzałogowców, też zrobiło swoje. Nie zmienia to faktu, że w większości w Polsce mówimy wciąż o testach systemów, a nie o realnym ich wdrażaniu. A powinniśmy w tym aspekcie wyprzedzać naszych zachodnich sąsiadów. Zwłaszcza w sytuacji geopolitycznej, w której znaleźliśmy się półtora roku temu.

