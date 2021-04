To rozwiązanie zapewni nam miliardy i transportowe bezpieczeństwo?

W przyszłym roku z pełną mocą zacznie działać Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, który - zdaniem inicjatorów - przyniesie rewolucję w polskim transporcie. Jak wskazują, dzięki niemu zyskamy kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie, a także coś bezcennego: bezpieczeństwo transportowe kraju.

Ochrona polskiej gospodarki

Milion ładunków dziennie

Czytaj też: Postęp przy budowie autostrady A2. Jest decyzja UZP – Gdybyśmy zatem nic nie zrobili, można by spodziewać się, że w perspektywie kilku najbliższych lat 28-42 mld złotych rocznie byłoby transferowanych na przykład do niemieckich cyfrowych operatorów, a wynagrodzenie polskich przewoźników systematycznie by spadało – podkreśla Marek Harasny, project manager i współautor koncepcji Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego.Marek Dietl, prezes GPW, wskazuje, że warszawska giełda ma blisko 30-letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju platform obrotu; dysponuje też środkami i technologią umożliwiającą bezpieczną realizację transakcji i rozliczeń, obsługę dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnia najwyższy poziom ich zabezpieczenia.– W ramach PCOL będziemy mieć dostęp do transportu kołowego, kolejowego i lotniczego. Dzięki nowoczesnemu systemowi oraz specjalnym algorytmom pomożemy w optymalizacji transportu dla naszych partnerów. Projekt docelowo ma być dedykowany dla całego rynku TSL. Biorąc pod uwagę wielkość rynku oraz wrażliwość przetwarzanych danych, to też projekt ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa transportowego Polski – podkreśla Marek Dietl.Mimo że rośnie udział firm z polskim kapitałem działających na rynku przewozów drogowych, główną rolę w łańcuchu wartości odgrywają międzynarodowe grupy kapitałowe, dla których nasi przewoźnicy są docenianymi, ale tylko podwykonawcami. Większość marży generowanej przez transport drogowy trafia do dużych graczy z takich krajów jak Niemcy czy Francja – wskazują inicjatorzy PCOL.– Chcemy wspomóc PCOL przy kontaktach na poziomie administracji, bo - poza biznesową działalnością - GPW ma on bardzo ważne funkcje dla państwa. Zainicjowaliśmy więc kontakty z Krajową Administracją Skarbową (projekt może pomóc uszczelnić system podatkowy), z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (ma pomóc identyfikować wwożone do Polski transporty odpadów), z Ministerstwem Infrastruktury (PCOL może dopomóc w implementacji dyrektywy unijnej nakazującej cyfryzację dokumentów w logistyce) - – podkreśla Łukasz Turkowski, koordynator zespołu Synergia przy MAP.I on podkreśla, że celem PCOL pozostaje też ochrona polskiej gospodarki poprzez zapobieganie odpływom wielomiliardowego kapitału w postaci marż oraz wrażliwych informacji o transportach poza granice kraju – na rzecz zagranicznych podmiotów.Jak wyjaśnia Marek Harasny, jesienią 2021 roku ma wystartować obsługa pierwszych klientów, z którymi podpisano listy intencyjne. Pełne uruchomienie platformy PCOL przewidziano na połowę przyszłego roku.– W pierwszym kroku chcemy w sposób jak najbardziej cyfrowy obsługiwać naszych klientów, organizując im transport drogowy i kolejowy, a naszym podwykonawcom - firmom przewozowym zlecać już zoptymalizowany transport w „kółku” lub formule cargotaxi. W kolejnych krokach zamierzamy "podłączyć" transport morski i lotniczy tak, aby w końcu stać się w pełni platformą do obsługi transportu intermodalnego – mówi Marek Harasny.PCOL będzie operatorem, który współpracuje z zewnętrznymi giełdami transportowymi, bo to prostsze i bardziej efektywne niż pojawienie się na tym rynku od początku.– Będziemy współpracować ze spółkami Skarbu Państwa oraz podmiotami prywatnymi. Do współpracy zapraszamy wszystkich. Dzięki naszemu systemowi oraz algorytmom będziemy mogli taniej i szybciej niż tradycyjne spedycje optymalizować transport dla każdej ze stron łańcucha transportowego. Planujemy dostęp do ponad miliona aktualnych ładunków dziennie – zapewnia Marek Harasny, dopowiadając, że dzisiaj podstawowym problemem w transporcie są płatności – ich brak wydłużone lub mocno wydłużone terminy.– Chcemy być pewnego rodzaju buforem bezpieczeństwa dla przewoźników - gwarancją płatności. Doprowadzić do sytuacji, w której płatność jest rozliczana nawet w siedem dni od przesłania do platformy potwierdzenia dostarczenia ładunku oraz e-faktury. Na końcu chcielibyśmy, aby większość z dokumentów była automatycznie generowana w naszym systemie - mówi Marek Harasny.I akcentuje, że system da gwarancję występowania tylko jednego pośrednika pomiędzy głównym załadowcą a podmiotem realizującym transport, co przekłada się przecież na marże.- Kolejną korzyścią są zoptymalizowane zlecenia transportu poprzez nasz dostęp do większego wolumenu ładunków. Przedstawimy też bardzo konkurencyjne i atrakcyjne warunki współpracy. Będziemy sobie mogli na to pozwolić - ze względu na wolumeny, które planujemy obsługiwać – zwraca uwagę Marek Harasny.