To wygląda na koniec rosyjskiego lotnictwa cywilnego

Napaść Rosji na Ukrainę i wiele związanych z tym sankcji gospodarczych nałożonych na agresora zmiecie z powierzchni wiele branż. Jedną z najbardziej dotkniętych będzie rosyjskie lotnictwo cywilne - potężne ciosy już dostały linie lotnicze, ale i przemysł lotniczy zbierze potężne cięgi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zbędne samoloty

Upadek zaplecza

I małym pocieszeniem dla Rosjan jest to, że dla państw Unii Europejskiej swoją przestrzeń powietrzną zamknęła Rosja. To oznacza problemy w lotach do Azji, jednak tylko dla przewoźników europejskich. Przykładowo: połączenia z Chinami nadal funkcjonują, tyle że realizowane są chińskimi liniami.Tak drastyczne ograniczenie miejsc, do których mogą latać rosyjskie samoloty, oznacza także problem z flotą przewoźników. Samoloty są bowiem zbędne, a ich utrzymanie - kosztuje.W przypadku największego rosyjskiego przewoźnika Aeroflotu chodzi aż o 184 maszyny. Z tego 38 już jest zaparkowanych – to pochodna koronawirusa i mniejszego zapotrzebowania na loty.Ile maszyn wystarczy do obsługi aktywnych jeszcze połączeń? Specjaliści nie są zgodni. Część uważa, że około setki, w tym kilka tylko maszyn szerokokadłubowych. Padają także jeszcze niższe liczby...124 samoloty posiada inny kluczowy rosyjski przewoźnik – linie Rossija. Obecnie stoi 40 maszyn, dołączyć może według specjalistów nawet 20-30 kolejnych.Ponad sto maszyn – dokładnie 105 – mają linie S7. W ich przypadku zaparkowanych z powodu koronawirusa wciąż jest 19 samolotów. Szacuje się, że dołączy do nich drugie tyle - z powodu sankcji.Jakby tego było mało, być może część maszyn Rosjanie będą musieli po prostu zwrócić. Należy pamiętać, że bardzo znaczący odsetek maszyn znajduje się w leasingu. Może się okazać, że leasingodawcy zażądają zwrotu maszyn (są już pierwsze przypadki).To byłaby dla rosyjskich przewoźników katastrofa. Z 413 maszyn trzech największych rosyjskich linii lotniczych tylko 76 jest rodzimej produkcji.Oznacza to, że rosyjskie firmy nie miałyby czym latać. Jedyną rodzimą maszyną jest bowiem mały Suchoj Superjet 100. Jednak ten mieszczący do nieco ponad stu pasażerów samolot ma zbyt słabe osiągi, aby obsługiwać połączenia nawet w Rosji, nie mówiąc już o międzynarodowych lotach na dalszych dystansach.Przykładem niech będzie 10-godzinne połączenie z Moskwy do Władywostoku. Suchoj Superjet 100 po drodze musiałby mieć dwa międzylądowania.Nawet jeśli doliczyć samoloty mniejszych firm i należące do przedsiębiorstw - jest ich po prostu zbyt mało.Oczywiście Rosjanie mogą np. nie być skorzy do zwrotu maszyn. Jednak to nie rozwiązuje problemu. Sankcje to także bowiem ograniczony dostęp do części zamiennych, a bez nich loty mogłyby być niebezpieczne.Tak czy tak maszyny zostałyby najpewniej uziemione lub następowałaby tzw. kanibalizacja części – czyli dla utrzymania w ruchu części maszyn, z innych pozyskiwano by potrzebne zamienniki. Jednak w ten sposób linie lotnicze Rosji zaczęłyby przypominać północnokoreańskiego przewoźnika Air Koryo, a nie szanowane przedsiębiorstwo, myślące o swojej przyszłości...Na razie brakuje danych, ale zapaść rosyjskiego lotnictwa cywilnego w wyniku sankcji wydaje się być nieuchronna. Jeszcze jednym ich następstwem będzie zerwanie współpracy z potentatami na rynku producentów.Rosja była zainteresowana współpracą z Airbusem i Boeingiem, bo mogło to pomóc rozruszać jej przemysł lotniczy. Teraz wgląd do najnowszych technologii będzie utrudniony.