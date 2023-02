Top 10 kolejowego cargo w Polsce. Najwięksi tracą, mniejsi zyskują

W 2022 r. tort, którym dzielą się towarowi przewoźnicy kolejowi w Polsce, był większy. Tracili rynkowi potentaci. Wzrosty udziałów odnotowały mniejsze firmy.

Opublikowany niedawno raport Urzędu Transportu Kolejowego przedstawia obraz polskiego rynku cargo w 2022 r. Po dwóch pandemicznych latach (2020 i 2021) przewoźnicy musieli się zmierzyć z trudnościami i wyzwaniami w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.

W sumie masa towarowa przewieziona przez polską kolej osiągnęła poziom 248,6 mln ton, co oznacza wzrost w porównaniu do 2021 r. o 2,1 proc. Pracę przewozową wyliczono na 62,5 mld tonokilometrów (+11,7 proc.). W pierwszym wypadku to powrót, z pewnym plusem, do przedpandemicznego trendu, w drugim rekord.

Top 10 przewoźników cargo w Polsce pod względem przewożonej masy

I tak, jeśli chodzi o wyniki przewoźników pod kątem masy, pierwsza „10” wygląda następująco:

1. PKP Cargo - 35,55 proc.

2. DB Cargo Polska - 15,94 proc.

3. Lotos Kolej - 5,25 proc.

4. PKP LHS - 4,47 proc.

5. PUK Kolprem - 3,47 proc.

6. Orlen KolTrans - 2,88 proc.

7. Freightliner PL - 2,36 proc.

8. CTL Logistics - 2,19 proc.

9. Pol-Miedź Trans - 1,93 proc.

10. PKP Cargo Service - 1,73 proc.

Jak zauważa UTK, wśród przewoźników, których udział w rynku przewozów towarowych według masy przewiezionych towarów przekroczył 0,5 proc., znalazło się 27 podmiotów. To o dwa więcej niż w 2021 r.

Niezmiennie liderem rynku pod względem udziału w przewiezionej masie towarów jest PKP Cargo. W 2022 r. udział ten jednak zmniejszył się o 1,1 pkt proc. i wyniósł 35,55 proc. Drugie w zestawieniu DB Cargo Polska osiągnęło udział na poziomie 15,94 proc., co oznacza spadek o 0,9 pkt proc. Spółka Lotos Kolej, która była trzecia w zestawieniu, zanotowała spadek udziału o 0,1 pkt proc. z 5,25 proc. udziałów w rynku.

TOP 10 przewoźników cargo w Polsce pod względem pracy przewozowej

Jeśli chodzi o wykonaną pracę przewozową (przewieziona masa razy odległość), 62,5 mld tonokilometrów to najwyższy wynik, odkąd UTK zbiera dane, i pierwsze przekroczenie granicy 60 mld tkm.

Jak zwraca uwagę w swoim raporcie UTK, czynników, które odpowiadają za znaczący wzrost pracy przewozowej, było kilka. Pomimo konieczności ograniczenia przewozów na kierunku wschód-zachód realizowano inne przewozy wewnątrz kraju lub z portów morskich w kierunkach północ-południe.

W pierwszym kwartale roku miał miejsce wzmożony transport towarów takich jak paliwa kopalne (w szczególności węgiel kamienny), rudy metali, produkty wytwórstwa przemysłowego w związku z ryzykiem nałożenia embarga na produkty z Rosji i Białorusi.

W kolejnych miesiącach transportowano wszelkiego rodzaju produkty z i do Ukrainy, co wpłynęło na otwarcie nowych kierunków dystrybucji. W tym czasie zwiększyły się przewozy wszelkiego rodzaju kruszyw, materiałów budowlanych i paliw kopalnych. Prowadzone na dużą skalę remonty infrastruktury kolejowej również miały wpływ na wydłużoną odległość przejazdu na niektórych kierunkach.

A oto najlepsza „10” polskich przewoźników pod kątem pracy przewozowej:

1. PKP Cargo - 39,35 proc.

2. Lotos Kolej - 9,08 proc.

3. DB Cargo Polska - 5,28 proc.

4. PKP LHS - 4,88 proc.

5. Orlen KolTrans - 4,07 proc.

6. Freightliner - PL 3,62 proc.

7. CTL Logistics - 3,18 proc.

8. T&C - 2,37 proc.

9. Inter Cargo - 2,16 proc

10. PUK Kolprem - 2,13 proc.

W 2022 r. udział w rynku wykonanej pracy przewozowej dla PKP Cargo spadł o 1,4 punktu proc. do 39,35 proc. Druga w zestawieniu spółka Lotos Kolej zmniejszyła swój udział 0,9 punktu proc. (do 9,08 proc.).

Za to DB Cargo Polska, które w 2021 r. było czwartym przewoźnikiem po względem udziału, w 2022 r. odnotowało wzrost o 0,17 pkt. proc. i udział wynoszący 5,28 proc. Udziały PKP LHS zmniejszyły się o 0,3 punktu proc. do 4,88 proc.

W 2022 r. 25 przewoźników osiągnęło przynajmniej 0,5 proc. udziału w rynku. Zmniejszyła się jednak ich zsumowana część kolejowego tortu na rzecz mniejszych przedsiębiorstw, które łącznie zwiększyły swój udział o 0,7 punktu procentowego.

