Toruń: Nowy, zintegrowany węzeł przesiadkowy został otwarty

Nowy, zintegrowany węzeł przesiadkowy został otwarty w Toruniu przy Alei św. Jana Pawła II. Od tego weekendu pasażerowie mogą zmieniać środki transportu publicznego na jednej platformie przesiadkowej.

Wybudowany węzeł ma przejąć funkcje przystanków komunikacji miejskiej w rejonie pl. Rapackiego, przystanków tramwajowych przy ul. Chopina oraz przystanków autobusowych na Alei św. Jana Pawła II.

Nowy węzeł będzie zbierał ruch dziennych linii autobusowych nr 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 27, 32 i 36, nocnych 01 i 03 oraz tramwajów kursujących na liniach 1, 1N, 2 i 3N.

"Komunikacja miejska będzie funkcjonowała tak jak dotychczas. W rozkładach jazdy nic się obecnie nie zmieni. Będą jednak prowadzone obserwacje. Jeśli zajdzie taka potrzeba, rozkłady jazdy zostaną dostosowane do nowych warunków" - poinformował magistrat.

W zatokach zatrzymywały się będą także autobusy komunikacji regionalnej.

"Węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II zintegruje transport autobusowy z tramwajowym. Zmiana środka transportu będzie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. Wcześniej pasażerowie, by przesiąść się z autobusu jadącego od strony mostu im. Piłsudskiego do tramwaju, musieli pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej szerokości. Dopiero tak dochodzili na przystanek tramwajowy przy ul. Chopina. Dzięki nowemu węzłowi stanie się to znacznie prostsze. Został on zaprojektowany tak, by zmieniając środek transportu, pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Przejść przez ulicę trzeba jedynie by dotrzeć na platformę, ale nad bezpieczeństwem przechodniów będzie czuwała sygnalizacja świetlna. Została ona zaprogramowana w taki sposób, aby każdy zdążył bezpiecznie przejść przez ulicę" - wyjaśniono na stronie Urzędu Miasta Torunia.