Towarowi przewoźnicy kolejowi wypunktowali największe problemy

Szybkość i punktualność dostaw to główne obszary, które powinny ulec poprawie, aby transport kolejowy stał się bardziej konkurencyjny dla nadawców ładunku - wynika z nowego raportu Urzędu Transportu Kolejowego.

W aktualnych uwarunkowaniach rynkowych szybkość i punktualność dostaw to jeden z kluczowych czynników wpływających na wybór danego środka transportu towarów. Wszelkie opóźnienia w dostawie to straty nie tylko wizerunkowe, ale i finansowe - to wyższe koszty działalności przewoźnika, które finalnie przenoszone są na nadawcę ładunku - można przeczytać w raporcie, który podsumowuje konsultacje UTK z podmiotami i organizacjami zaangażowanymi w kolejowy transport towarów.

Średnia prędkość handlowa pociągu towarowego to w Polsce 23,4 km/godz. (2021). Punktualnie do stacji docelowej dociera 40-45 proc. składów.

Powody wolnej jazdy są znane. Wiadomo też, co trzeba zrobić

W opinii uczestników konsultacji, niewystarczająca przepustowość sieci spowodowana m.in. intensywnymi pracami modernizacyjnymi czy rezerwowaniem a następnie niewykorzystywaniem przez przewoźników zamówionych tras powoduje, że w uwarunkowaniach krajowych osiągnięcie oczekiwanych prędkości handlowych pociągów jest trudne. Do tego dochodzi niewystarczający dostęp do odpowiedniej infrastruktury załadunkowej i wyładunkowej oraz informacji na ten temat.

Przewoźnicy kolejowi wskazali, że cały pakiet kosztów wpisanych w działalność przewoźnika kolejowego jak również obowiązkowych procesów i procedur związanych z zatrudnianiem wyspecjalizowanego personelu sprawiają, że transport towarów koleją jest drogi, a tym samym mniej konkurencyjny w porównaniu z alternatywnym transportem drogowym.

W ocenie uczestników konsultacji, dla zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego państwo powinno stworzyć odpowiednie ramy prawne, które zapewnią przewoźnikom kolejowym porównywalne do transportu samochodowego zasady dostępu do infrastruktury, obejmujące uproszczenie wymogów formalnych oraz ograniczenie kosztów dostępu. Przy czym wskazuje się, że te oba środki transportu powinny być wobec siebie komplementarne a nie konkurencyjne.

Wysokie ceny paliw, bardzo droga energia trakcyjna

- Kolejne konsultacje z podmiotami rynku kolejowego pokazują, że aktualną barierą pozostaje czas realizacji kolejowych przewozów towarowych. Dłuższy czas przewozu to wyższe koszty działalności przewoźnika, które finalnie znajdują odzwierciedlenie w konkurencyjności tego typu usługi. Konieczne są tym samym działania usprawniające całą sferę organizacyjną przewozów kolejowych - zarówno po stronie zarządcy infrastruktury jak i przewoźników. Na tle aktualnej sytuacji na wschodniej granicy poważnym wyzwaniem dla przewoźników kolejowych są również wysokie ceny paliw - w szczególności wzrosty cen energii trakcyjnej - podsumowuje Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

