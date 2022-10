Towarowi przewoźnicy kolejowi za burtą ustawy o ograniczeniu cen prądu

Kolejowe organizacje branżowe są zaniepokojone, że większość przewoźników towarowych nie będzie mogła skorzystać z ustawy mającej na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Dla 85-95 proc. przewoźników prąd będzie nadal drogi.

"Jako organizacje branżowe reprezentujących rynek kolejowych przewozów towarowych, wyrażamy duży niepokój w związku z procedowanym projektem ustawy (w czwartek po południu przyjął ją Sejm - red.) o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, na mocy których część przedsiębiorców będzie mogła korzystać z tańszego prądu, podczas gdy inni będą musieli ponosić koszty o wiele wyższe i w żaden sposób nie zrekompensowane" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Wojciecha Jurkiewicza, prezesa Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Adriana Furgalskiego

prezesa Forum Kolejowego - Railway Business Forum, Jakuba Majewskiego, prezesa Fundacji ProKolej, i Maritę Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Chodzi o to, że ustawa uzależnia możliwość skorzystania z preferencyjnych cen od wielkości firmy i skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Według szacunków ZNPK, 85-95 proc. przewoźników towarowych nie będzie uprawniona do skorzystania z preferencyjnych taryf.

W apelu skierowanym do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz resortowych ministrów branża ostrzegła, że ewentualny dalszy wzrost cen frachtu kolejowego kluczowych surowców, w tym m.in. węgla, paliw, kruszyw dla budownictwa czy zboża, spowoduje dalszą presję inflacyjną m.in. w obszarze energii elektrycznej.

"Obecna regulacja przyczyni się do dalszego odpływu ładunków z kolei na drogi, a w najlepszym dla kolei scenariuszu do zastępowania lokomotyw elektrycznych lokomotywami spalinowymi tam, gdzie będzie to operacyjnie możliwe, co w efekcie spowoduje sumaryczny efekt wzrostu emisji CO2 przez sektor transportu" - napisano w apelu.

Ustawa trafi teraz do Senatu, ale szanse na jej zmianę wydają się małe. W Sejmie głosowało za nią 411 posłów, a więc zarówno rządzący, jak i opozycja.

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl