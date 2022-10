Toyota w Polsce uodporniła się na turbulencje w łańcuchach dostaw

Toyota w Polsce otrzymuje komponenty do produkcji bez większych zaburzeń. Firma, tak jak przed pandemią, pracuje według zasady just-in-time. Problemem są jednak koszty transportu i terminowość. W logistyce aktualna jest formuła... „jak Bóg da”.

Udało się wdrożyć mnóstwo działań, dzięki którym otrzymujemy komponenty do silników bez większych zaburzeń - powiedział Krzysztof Kwaśny, dyrektor do spraw logistyki i personelu w Toyota Motor Manufacturing Poland.

Zakłady Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach produkują silniki konwencjonalne i elektryczne oraz przekładnie hybrydowe. Są nie tylko odbiorcą komponentów, ale także ich dostawcą do montowni Toyoty, pozostając w łańcuchu dostaw tego globalnego producenta.

Impakt dwóch lat pandemii większy niż impakt wojny na Wschodzie

- Udało się wdrożyć mnóstwo działań, dzięki którym otrzymujemy komponenty do silników bez większych zaburzeń, jeżeli chodzi o terminowość i rzetelność dostaw. Staramy się też dotrzymywać swoich zobowiązań. Koszty transportu są jednak drastycznie większe niż przed pandemią i konfliktem na Wschodzie. W przypadku frachtów morskich to cztery pięć razy więcej rok do roku - powiedział Krzysztof Kwaśny, dyrektor do spraw logistyki i personelu w TMMP, podczas sesji „Logistyka” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Jego zdaniem, na globalną logistykę silniej wpłynęła pandemia niż wojna w Ukrainie. Ta druga rzutuje wprawdzie na stan gospodarki, ale to ta pierwsza zmieniła architekturę dostaw, wydłużając je o kilka tygodni i skłaniając firmy do poszukiwania dostawców w bliższych lokalizacjach niż na drugim końcu świata.

Toyota w Polsce wraca do normalności i "schodzi" z magazynów

Firma trzyma się zasady just-in-time, czyli dostaw komponentów niemal prosto na linię produkcyjną.

- Just-in-time jest wbudowany w proces technologiczny w Toyocie, a magazyny to gigantyczne koszty, których nikt nie chce. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że z nich nie korzystaliśmy w czasie pandemii. Gdy zamówienie zostało złożone a towar załadowany, to nie mógł przecież czekać na morzu. Statek trzeba było rozładować a puste kontenery „puścić” w obrót. Zalała nas wtedy fala części, co spowodowało konieczność wynajmu powierzchni magazynowych. Powoli z tego "schodzimy". Staramy się wrócić do normalności. Nie sądzę, żeby turbulencje w łańcuchach dostaw zmusiły nas do zmiany postawy - powiedział Krzysztof Kwaśny.

Od firmy i ludzi, którzy zajmują się w niej logistyką, wymaga do dużej elastyczności, ponieważ w transporcie w ujęciu globalnym nie sposób gwarantować dostawy na 100 proc.

- Na listach przewozowych nadal widnieje formuła z okresu, gdy na morzach i oceanach królowało Imperium Brytyjskie. Brzmi ona następująco: kapitan statku podejmuje cargo w miejscu załadunku i dostarczy do klienta w stanie nieuszkodzonym, jak Bóg da - przypomniał Krzysztof Kwaśny.

